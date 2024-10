Germania, dai File Segreti dell’Istituto Superiore della Sanità la Verità sull’Inefficacia del Siero. E Altro…

di Redazione web

Covid vaccino Astrazeneca, tra gli effetti collaterali (anche mortali) la trombosi di tipoTts: «Governo e azienda insabbiano tutto con cavilli»

Il racconto

Larry Lowe, proveniente dall’Irlanda del Nord, padre di famiglia, musicista dilettante e sportivo, nel dicembre del 2021 si è sottoposto al vaccino Pfizer. E nonostante non avesse particolari preoccupazioni per la dose di richiamo essendo anche favorevole alla vaccinazione, da quel momento la sua vita è cambiata. Infatti, Lowe soffre di gravi effetti collaterali e nel corso del tempo la sua situazione è peggiorata. Alla BBC ha raccontato la sua storia: «Mia moglie ed io eravamo seduti in questa piccola stanza a Westminster con circa sette o otto consulenti che mi dicevano che il vaccino aveva distrutto il nervo sul lato destro del mio viso e che era altamente improbabile che sarei guarito». Gli è stata diagnositcata la neuropatia trigeminale e i medici hanno affermato come il vaccino sia stata la causa principale.

Il peggioramento

A dicembre del 2021, dopo il vaccino, Lowe ha accusato da subito dei forti dolori, pensando inizialmente che si trattasse di qualcosa di provvisorio. In realtà, però, le sue condizioni sono peggiorate: «Gli ultimi 3 anni mi hanno distrutto. Ho paura del futuro perché sto peggiorando. Ho fatto il vaccino in buona fede, ma sono stato lasciato a marcire». Nonostante l’aiuto dei medici, il dolore continuava, rendendo la sua vita un incubo: «La mia vecchia vita in cui suonavo in una band è solo un ricordo. Non sono più io». Inoltre Larry ha voluto mandare un messaggio: «I vaccini vanno bene, ma non fanno per me. Mi hanno distrutto.

