Abusi Argentini: Amico di Tucho Fernandez il Prete che si è Tentato Inutilmente di Salvare…Messa in Latino.

Carissimi StilumCuriali, facciamo seguito all’articolo di ieri sul caso della condanna di un sacerdote accusa di abusi in Argentina con questo nuovo articolo di Messa in Latino, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

Sul post di ieri mattina (QUI “Luis Badilla. Il Sostituto Peña Parra e le sue interferenze in un processo per abusi su minori. Ipotesi devastante: un altro caso Rupnik?”) gli amici di Caminante Wanderer ci fanno notare quando segue: Luis Badilla. Il Sostituto Peña Parra e le sue interferenze in un processo per abusi su minori. Ipotesi devastante: un altro caso Rupnik

La settimana scorsa abbiamo pubblicato un post sul caso di Ariel Principi che ora pubblicate su MiL. A nostro parere, l’articolo de The Pillar [e anche Badilla] dimentica un fatto fondamentale che sottolineiamo nel nostro articolo: Principi era un compagno di seminario e di diocesi, e un amico molto stretto del cardinale Tucho Fernández. E’ probabile che il tentativo di salvarlo sia partito da lui e che Peña Parra abbia semplicemente dato una mano ai suoi colleghi “.

Pubblichiamo l’articolo, che dà alcuni fatti certi e alcune deduzioni. Ci sembra di essere tornati in certi tempi bui del post concilio con la protezione – ora soprattutto dalle parti di S. Marta – di pederasti ed omosessuali.

In calce: la comunicazione ufficiale della diocesi argentina sulla riduzione allo stato laicale, definitiva, dell’abusatore Principi.

8-10-24

Nei giorni scorsi, in due occasioni ( qui qui ) abbiamo fatto riferimento allo scandalo dell’assoluzione di fatto del sacerdote Ariel Principi, che era stato condannato all’espulsione dallo stato clericale per il reato di abusi sessuali su minori, in un processo canonico ordinario da due tribunali.

E l’aspetto vergognoso della situazione non è stato solo che, nonostante le dichiarazioni di tolleranza zero di Papa Francesco, a questo signore è stato permesso di continuare a esercitare il suo ministero senza nemmeno una sospensione, ma è stato ancora più sospetto il fatto che l’assoluzione sia stata responsabilità diretta di colui che di Principi è compagno di seminario, collega diocesano e amico strettissimo, il cardinale Víctor Tucho Fernández.

Ebbene, la diocesi di Río Cuarto ha appena annunciato che il Dicastero per la Dottrina della Fede ha annullato il ricorso straordinario e, subito dopo, ha confermato la condanna e la sentenza emessa dai due tribunali ordinari. Una nuova battuta d’arresto nel caotico pontificato bergogliano e un nuovo trucco del Tucho.

Che cosa è successo? Non lo so e credo che solo pochissimi lo sappiano. Ma credo che lo si possa dedurre, insistendo sul fatto che si tratta solo di una supposizione.

La prima stranezza – e chi conosce il diritto canonico mi correggerà se sbaglio – è che l’annullamento della sentenza scaturita dal processo ordinario è stato disposto e comunicato da monsignor Edgar Peña Parra, Sostituto della Segreteria di Stato. L’organo vaticano che si occupa dei casi di abusi sessuali è il Dicastero per la Dottrina della Fede e suppongo che la Segreteria, essendo la “Suprema”, possa intervenire in ultima istanza. È probabile che Tucho, con la sua caratteristica astuzia, abbia voluto salvare il suo piccolo amico e, pensando che sarebbe stato molto scortese che fosse lui a revocare la sentenza, abbia chiesto a Peña Parra, che ha un passato a dir poco ambiguo, di fargli il favore. I vigili del fuoco non avevano intenzione di calpestare le manichette dell’altro.

Ma al giorno d’oggi nulla passa inosservato, tanto meno questo genere di cose. Mentre a Bruxelles Francesco ha chiesto scusa e si è vergognato degli abusi sessuali commessi da chierici, a Roma è stata revocata la condanna di un uomo condannato per lo stesso reato. Sicuramente, quindi, le pressioni avranno iniziato a raggiungere il Vaticano, e probabilmente anche Santa Marta, e chi si sarà lamentato furiosamente sarà stato con ogni probabilità il vescovo Uriona di Río Cuarto e i membri dei due tribunali – di Córdoba e Buenos Aires – che hanno giudicato il prete degenerato e sono stati sconfessati. È noto che i vescovi della provincia di Córdoba la scorsa settimana erano furiosi per l’accaduto. È possibile che il cardinale Rossi, che si trova a Roma per partecipare al Sinodo, abbia chiesto a Papa Francesco di intervenire?

È probabile che dalla stessa Santa Marta sia partita una telefonata a Tucho in cui, con le solite parolacce e con altre ancora più scurrili, il pontefice gli ha chiesto di rimediare al pasticcio che aveva combinato. E Tucho si è messo al lavoro.

Tuttavia, non è stato facile sistemare il pasticcio. E dovettero ricorrere a un’altra stranezza molto rara: il Dicastero della Dottrina della Fede annulla una decisione della Segreteria di Stato. Conflitto di interessi? Conflitto di potere? In altri tempi, questo avrebbe significato una guerra tra cortigiani. Succederà lo stesso ora? Non credo. E il pasticcio di Tucho si è concluso con la conferma della pena del processo ordinario, cioè con una marcia indietro.

Cosa rimane di tutto questo? Che il signor Ariel Principi, punto di riferimento spirituale di gran parte del clero argentino, è stato espulso dallo stato clericale. Che il Sostituto della Segreteria di Stato è stato pubblicamente sconfessato e umiliato dal suo vicino cardinale Fernández. E che questo cardinale, coccolato e trattato con regalità da Papa Francesco, abbia nuovamente messo in difficoltà la Santa Sede con la sua comprovata goffaggine.

Non sorprende, quindi, che negli ultimi mesi il Tucho sia stato così tranquillo e pacato. Tutti ricordiamo che nei primi giorni della sua nomina era solito sfilare come una diva glamour su tutti i set mediatici che gli aprivano le porte. Dopo la grande gaffe di Fiducia Supplicans, si è calmato. E dopo il caso Principi sarà ancora più calmo. Sa bene quanto sia costoso essere la causa dell’ira di Sua Santità.