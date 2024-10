La Chiesa Folle di Francesco, Circondato da Cavalli e da Struzzi. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, padre Joachim Heimerl offre alla vostra attenzione queste tristi, e molto divertenti, riflessioni sullo stato in cui si trova la Chiesa cattolica oggi; uno stato di confusione ed eresia folle. Buona lettura e condivisione.

Pazzo ed eretico: Papa Francesco e la sua “chiesa sinodale queer”

Di padre Joachim Heimerl von Heimthal

Più passo il tempo con Papa Francesco, più mi sembra un vecchio uomo bianco che fa cose folli come tutti i vecchi uomini bianchi.

Di solito questo è piuttosto imbarazzante. Non è diverso con un Papa che con altri vecchi uomini bianchi, e la maggior parte delle volte ci si vergogna di loro.

Tuttavia, ci siamo ormai abituati all’imbarazzo papale e Francesco sta costantemente battendo il suo record personale di imbarazzo. Ad esempio, quando nomina cardinali solo i favoriti, preferibilmente quelli che aderiscono alla cosiddetta “eresia gay” e minano gli insegnamenti della Chiesa.

Come molte eresie, anche questa è attualmente in voga. Ciò non toglie che, come ogni eresia, sia uno schiaffo alla Chiesa e quindi a Cristo. E a sferrare questo colpo non è altro che il Papa.

Questo getta Francesco in una luce eloquente: è il primo Papa che si prende gioco della Chiesa nominando cardinali e facendone una pedina dei suoi capricci. – Se Francesco elevasse un cavallo a cardinale, tuttavia, non saremmo più sorpresi come i contemporanei dell’imperatore romano Caligola (12-41 a.C.); a un certo punto, la follia sembra essere “normale” per un po’, e questa è probabilmente la cosa più folle.

Ma un papa non è un imperatore, anche se soffre della megalomania dei Cesari, e in definitiva c’è solo una domanda su Francesco: può credersi Signore della Chiesa (cosa che non è) e credere che la sua volontà sia legge divina (cosa che non è); può fare cose folli e nominare persone folli, ma: un papa che promuove eretici ad alte cariche non deve essere alla fine un eretico egli stesso? – La risposta è semplice e chiara: “Sì, certo!”.

A questo punto, però, siamo arrivati a un punto in cui la follia del papa diventa il segno distintivo dei suoi seguaci: Non importa quale eresia proclami questo papa: Cardinali, vescovi e sacerdoti appaiono immediatamente, dichiarando tutte queste eresie come il “deposito della fede” della Chiesa e sostenendo a loro volta il contrario di ciò che la Chiesa insegna e di ciò che loro stessi hanno creduto e predicato. – La Chiesa folle di questo papa è diventata soprattutto una Chiesa senza fede, che oggi considera giusto ciò che ieri era proibito.

Un esempio è l’“eresia gay”, che Francesco ha coronato con l’eretico documento di benedizione “Fiducia supplicans” (2023) e con cui ha reso ridicola la Chiesa. – Da allora, nella Chiesa ci sono innumerevoli sciocchi che affermano che queste cose sono “cattoliche”, anche se contraddicono cento volte la rivelazione divina. In poche parole: Francesco ha stravolto la Chiesa e si è circondato di un gruppo di cavalli. Tuttavia, la sua chiesa “gay” è in definitiva solo una cosa: è “queer” e questo significa letteralmente nient’altro che “pazza”.

Lo stesso vale per un’altra follia, anche se quasi nessuno la sopporta più. Sì, mi riferisco alla folle idea del Papa che la Chiesa debba diventare una “Chiesa sinodale” e che sia sempre stata tale. – Ma no, Santo Padre. Non lo è e non lo è mai stata! La Chiesa è cattolica e apostolica, come dice il “Credo”, ma di certo non è mai “sinodale”!

Francesco e i suoi seguaci possono rigirare questo concetto come vogliono. In ultima analisi, l’inganno di una “Chiesa sinodale” nasconde solo un’eresia.

L’attuale “sinodo sulla sinodalità” lo rende evidente, perché questo sinodo non è solo un’altra follia papale con un nome assurdo, ma è la madre di tutte le eresie, un turbo che sforna un’idea dopo l’altra a velocità massima, e una come l’altra è il contrario di ciò che è cattolico.

I “frutti” che questo “sinodo” sta producendo in tutta la Chiesa vanno dall’“ulteriore sviluppo” dell’“eresia gay” all’eresia del ministero ordinato, che deve essere aperto a “diaconi” donne. In definitiva, è diventato l’epitome di una rivoluzione eretica contro la Chiesa, che si ribella alla fede rivelata con il termine combattivo “sinodale”.

Solo Francesco è responsabile di tutto ciò, ed è solo lui che vuole tutto questo.

È la prima volta che la Chiesa si trova di fronte al fenomeno di un Papa eretico, e più gli permette di continuare, più perde credibilità. –

In effetti, Francesco non ha solo un mucchio di cavalli intorno a sé, ma anche struzzi senza numero.

Per tutti noi che siamo fedeli alla fede della Chiesa, questa è un’esperienza che ci lascia sbalorditi. Ma cosa dobbiamo fare?

In nessun caso dobbiamo lasciarci prendere dalla follia e seguire le idee folli di un pontificato folle e sempre più invischiato nelle eresie.

Al contrario: ogni cattolico ha il diritto e il dovere di insistere sulla fede tradizionale della Chiesa e di rifiutare tutto ciò che la contraddice, sia che si tratti di un sinodo folle o di un vecchio bianco che fa cose folli.

O volete essere “sinodali” “cattolici” in una chiesa “francescana” “queer”?

Non lo voglio assolutamente!

Voglio stare dove questa “chiesa” non è e non sarà mai: voglio stare con Cristo. – Anche voi?

