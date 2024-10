Gatti Russi e Bielorussi Esclusi dalle Mostre. Invece nella Nations League…Quel Pallone è Insanguinato.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due post pubblicati rispettivamente da Giuseppe Salamone e dall’Indipendente online. A entrambi vanno i nostri ringraziamenti . Buona lettura e diffusione.

§§§

Ennesimo capolavoro di doppi standard a cura ovviamente del “buono e democratico” occidente. Hanno escluso dalle competizioni anche gatti Russi e Bielorussi.

Hanno vietato la partecipazione agli atleti Russi e Bielorussi alle competizioni internazionali, sia singolarmente che a squadre. Hanno toccato vette di vergogna inarrivabili per chiunque escludendo anche atleti dalle paralimpiadi, vergogna storica che grida ancora vendetta. Io me le ricordo ancora le loro lacrime! Chi ha un minimo di buon senso e di umanità non potrà mai dimenticarle!

Ma non a israele. Loro possono partecipare ovunque e comunque nonostante quello che sta succedendo. Nel caso della Russia ci raccontavano che le colpe erano anche del popolo perché non prendeva Putin a sprangate sui denti e quindi andavano puniti tutti, dai neonati agli ultra centenari. Cosa dovremmo dire allora che la maggior parte degli israeliani non solo non si ribella a Netanyahu, ma lo sostiene pure nel genocidio? E cosa dovremmo dire che chi si oppone a Netanyahu non trova spazio sui media tantomeno appoggio in occidente?

In questo caso non avete nulla da dire? Evidentemente no! Perché dopo quello che avete messo in scena contro la Russia, rifiutarsi di giocare contro israele era il minimo sindacale!

Se non ci pensano loro allora ci dovrebbe pensare la gente. Lasciateli divertire con un pallone che contiene sangue Palestinese e Libanese. Ma boicottiamo! Almeno risparmiamoci la complicità. Per quel che serve…

§§§

Da dieci giorni, nel nord della Striscia di Gaza, l’esercito israeliano sta portando avanti uno dei più mortali assedi dell’ultimo anno.

Tutto è iniziato il 6 ottobre, quando le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno ordinato ai 400.000 cittadini rifugiatisi nell’area di abbandonare le proprie abitazioni e migrare a sud.

Da allora, quadricotteri, droni, e aerei israeliani sorvolano la zona, sparando indiscriminatamente su tutto e tutti; parallelamente, i carri armati e i soldati di fanteria hanno formato un lungo cordone che chiude ogni possibile via di uscita a sud.

§§§

