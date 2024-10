Gotti Tedeschi: Todd Ha Ragione, la Perdita della Fede Cristiana Ha Causato il Crollo dell’Occidente.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Ettore Gotti Tedeschi, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione questo commento sulla perdita della fede in Occidente. Buona lettura e diffusione.

Caro Tosatti, fra le mie letture estive c’è stata quella di un libro che mi ha colpito e mi permetto di proporre (anche se con colpevole ritardo) ai suoi lettori.

Titolo del libro, scritto da Emmanuel Todd, è: “La defaite de l’Occident – Ed Gallimard. Io lo lessi in luglio nella edizione in lingua originale e volevo farne una recensione, che poi dimenticai di fare (periodo estivo…). Oggi è apparsa in italiano con il titolo “ La sconfitta dell’Occidente “ -Ed.Fazi. Così l’hanno letta tanti altri ed è stata recensita, e ciò è bene. Molto bene.

Alcuni commentatori (laici) stanno occupandosene con interesse, scrivendo articoli (su cartaceo e on line) che del suo pensiero hanno però voluto privilegiare soprattutto “la punta dell’Iceberg”. Hanno analizzato, nel suo libro, gli effetti trascurando però le cause, che Todd invece tratta, sia pur in modo discreto.

Ma proprio perché Todd è laico ed ex protestante credo, merita una menzione.. I commentatori sembrano aver trovato nel suo pensiero la sua delusione sull’Occidente che ha perso il senso del reale, il pensiero critico, diventando nichilista e cinico. Soprattutto su questioni come la Russia- Ucraina, quella Palestinese-Israeliana, ecc..

L’Occidente, in conclusione, crede di salvarsi con l’uso delle armi diventando un “ impotente armato”. E sia. Ma Todd dà anche spiegazioni di questo fenomeno. Spiegazioni un po’ trascurate però dai commentatori, perché di ordine morale.

Vediamo chi è Todd e poi alcune spiegazioni trascurate.

Emmanuel Todd è un antropologo francese, irrituale nella presentazione del suo pensiero originalissimo. Dovendo essere piuttosto geniale e libero, disprezza il pensiero politicamente corretto. Come lo disprezzo anche io, perciò mi è piaciuto. Se la ride dei pensieri sacri e dogmatici imposti dal “tradimento degli intellettuali” a servizio.Dal femminismo a ambientalismo,a occidentalismo, a europeismo, ecc. In più ha quattro figli (anche se ottenuti con tre mogli…) ed ha concorso alla crescita del PIL…perciò “bravò ! “

Riporto una sola risposta esemplificativa, chiara e illuminante, alla intervista fattagli dal Corriere edizione di Bologna, qualche giorno fa. Vedete voi se non varrebbe la pena fare una chiacchierata con lui, come sto pensando di proporgli.

Domanda a Todd: … il volume si basa sulle sue teorie sul nichilismo e la decadenza religiosa in Europa. Ci può presentare il loro significato?

Risposta di Todd: “Sono scomparse le ultime tracce dell’impianto sociale e morale di origine religiosa. È stato raggiunto lo stato zero della religione. L’assenza di credenze, norme e abitudini di carattere o origine religiosa, lascia però l’angoscia di essere un uomo, mortale, e che non sa cosa fa sulla terra. La reazione più banale a questo vuoto è la divinizzazione del vuoto: il nichilismo, che porta all’impulso di distruggere le cose, le persone e la realtà. Un sintomo centrale di ciò per me è l’ideologia transgender che porta le nostre classi medio-alte a voler credere che un uomo possa diventare una donna e una donna un uomo. Questa è un’affermazione del falso. La biologia del codice genetico ci dice che questo è impossibile. Parlo qui da antropologo, da studioso, e non da moralista. Dobbiamo proteggere gli individui che pensano di appartenere a un genere diverso dal proprio. Eccetera ….”.

In concreto ed in sintesi, il crollo dell’Occidente e della civiltà cristiana è dovuta alla perdita delle fede religiosa anzitutto. Riusciremo anche noi cattolici a capirlo, a dare spiegazione a questo, a reagire pertanto in modo opportuno?

Sabato 26 e domenica 27 ottobre ad Assisi interverrò nel convegno organizzato dall’avv. On. Simone Pillon e cercherò di contribuire con una riflessione economica, specifica su questo tema. Grazie per l’ospitalità.

Ettore Gotti Tedeschi

