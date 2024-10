Mettere Bergoglio in Procedura Fallimentare? Un’Idea di Osservatore Marziano…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Osservatore Marziano offre alla vostra attenzione questa trasparentissima parabola sullo stato della Chiesa di oggi…Buona lettura e condivisione.

Da parte del suo amico OM.

Caro Dottor Tosatti, ho letto, solo ora, su un blog terrestre di qualche giorno fa, che Sua Santità il Papa Francesco I si è lamentato con i suoi Cardinali (con una lettera al Collegio Cardinalizio) di non aver più soldi (“no tengo dinero “ è stato scritto), cioè di non avere un euro, né un franco svizzero, né un dollaro, né una sterlina, neppure un peso, un real, rublo, renmimbi, rupia, dirham ….ecc.

Stavo pensando di mandargli una offerta in moneta marziana, ma poi ho parlato con un amico cattolico romano, che mi ha dissuaso, spiegandomi che non avere “dinero” è stato il desiderio del Papa fin dall’inizio del suo pontificato, chiarendo con assoluta determinazione che “voleva una chiesa povera”…E ora ci è riuscito. Pertanto quello che son tentato di scrivere di seguito non è riferito o riferibile alle ragioni per cui “no tiene dinero”. Solo mi preoccupa un fatto oggettivo, se non tiene dinero, quale sarà il prossimo passo? Vendere lo stato della Città del Vaticano all’UNESCO? A Musk? A Al-Walid?

Ora, caro Tosatti, l’ipotesi sopra immaginata, ma letta sui giornali, se vera, sembrerebbe la ricerca di un fallimento consapevole e voluto, o mi sbaglio? Vede, giusto per ironizzare esclusivamente con fervida fantasia, marzianamente e provocatoriamente, farei un esempio, anzi due. Il primo, piuttosto banale e di “bassa lega”.

E’ come se un venditore di hot dog a Wall Street, che aveva avuto successo in passato quando lavorava bene usando prodotti di altissima qualità per soddisfare i clienti, avesse deciso di lavorare male per poter disaffezionare i clienti ad alimentarsi con hot dog buoni, chiudere bottega a andare in pensione in Florida. Per riuscirci costui ha cominciato a mettere nel panino caldo wurstel scaduti, senape prodotta chimicamente e crauti andati a male. Immangiabili. Incomprabili. Conclusione: chiusura del chiosco e fuga in Florida, lasciando i creditori a bocca asciutta, ma soprattutto lasciando senza l’abituale “lunch” di mezzodì gli amanti dell’hot dog (buono). Ma se invece di un venditore ambulante di hot dog si fosse trattato di un imprenditore, banchiere, o altro, che sarebbe successo?

Secondo esempio, più complesso da interpretare come una “parabola”. Avete mai sentito parlare di procedure fallimentari?

Immaginiamo pertanto un Presidente di una ricchissima ed antichissima Fondazione dedicata alla cura dell’ essere umano (immaginiamo che si tratti della cura della malattia più grave, in assoluto, per l’uomo), con tantissimi immobili a reddito, frutto di infinite donazioni passate, più proventi annui da ogni parte del mondo che in passato affluivano ininterrottamente affinché la Fondazione potesse sostenersi per investire in opere per questa specifica cura dell’uomo.

Immaginiamo che questo Presidente avesse deciso tutt’un tratto che la malattia più grave da curare per l’uomo, fosse cambiata, anzi rinnegando che fosse mai esistita detta malattia di prima e quindi che la vera malattia da curare e su cui investire fosse un’altra.

Decidendo conseguentemente di convogliare risorse e denaro verso la supposta cura di questa ultima. Perciò cacciando i vecchi medici esperti nella malattia e mettendo nella case di cure nuovi primari, nuovi medici e nuovi infermieri che non si occupavano più della malattia e delle originali, e ben conosciute, sofferenze, ma della nuova supposta, presunta nuova malattia e nuove presunte e sconosciute sofferenze.

Facendo in tal modo morire progressivamente tutte le persone malate del male più “grave” al mondo, perché non ricevevano pertanto più le cure giuste e opportune cui erano abituati. Ma anche lasciando così contagiare il mondo intero dal virus della vecchia malattia che non veniva più curata e si diffondeva ovunque a macchia d’olio …

E’ evidente che, costatando tutto ciò, nessuno dei vecchi donatori, avrebbe più fatto donazioni a questa iniziativa e a questo Presidente. Infatti donazioni e contributi vengono interrotti, portando detto presidente a prendere atto che non aveva più una lira.

Ecco perché ho chiesto se aveste mai sentito parlare di procedure fallimentari. Vediamo che succederebbe in questa storiella immaginata “di sana pianta” che non si riferisce a nessuno e a nessun caso reale, naturalmente…

Riconosciuto lo scempio e il rischio per l’umanità, la Fondazione sopradescritta verrebbe prima commissariata. Poi messa in amministrazione controllata. Poi (secondo gravità accertata) sottoposta a specifiche procedure di fallimento e liquidazione coatta, probabilmente accertando non solo infedeltà nel perseguimento della missione originale, ma magari anche qualche reato di bancarotta fraudolenta, perché no? di falso di bilancio, ricorso abusivo al credito, a contributi, donazioni e altro…

Magari anche con accertamento di trasferimenti all’estero di fondi? Chissà? E’ evidente che è solo una ipotesi fantasiosa da considerare solo quale ipotesi-base per un romanzetto da inserire quale “panino hot dog” nel quotidiano al prezzo di 1 Euro. E’ solo ipotesi esemplificativa di che può succedere se “si è mal consigliati “ nella confezione di hot dog.

Oppure esemplificativa di ciò che può succedere se non si persegue la cura delle malattie importanti per la vita della creatura umana e si impiega tempo, sprecando soldi (quelli della vedova evangelica, ma anche quelli del ricco d’Arimatea) in attività non vitali, ma estetiche per esempio, non volute dai beneficiari potenziali e dai donatori, perché persino riconosciute dannose.

Ma andiamo avanti con la Procedura concorsuale, concludendo. I beni della Fondazione verrebbero messi all’Asta per pagare i debiti. A questo punto magari potrebbe apparire un nuovo candidato alla Presidenza della Fondazione per rilevare i beni e rilanciare il progetto originario di cura del male peggiore per l’uomo.

Detto nuovo Presidente (con credibilità totale) si rivolgerebbe agli antichi sostenitori e donatori, che accorrerebbero in soccorso moltiplicando i fondi necessari a risanare i conti e a rilanciare la cura della antica malattia che stava mietendo vittime ovunque, direttamente e indirettamente.

Fine.

La conclusione la lascio ai lettori di StilumCuriae e amici di famiglia di Tosatti.

