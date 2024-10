Fernandino. Una Visione per il 31 Ottobre. UnaOpinione.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, UnaOpinione, offre alla vostra attenzione questo racconto di fantasia. Buona lettura e diffusione.

Racconto di pura fantasia.

Ho avuto una visione che avverrá, cosí credo, il prossimo 31 ottobre:

“Fernandino”

Papa Diabolus sta nel Suo ufficio e sta sbrigando le pratiche giornaliere: “Vediamo vediamo: come sta andando il “Patto per il futuro”? E leggendo un rapporto: “Patto per il futuro: l´ONU approva il patto per il futuro”. “Bene bene” pensa papa Diabolus “qui tutto procede come previsto … i miei diavoli lá stanno lavorando molto bene. Ed invece come stanno procedendo le prossime pandemie programmate?” e prendendo un rapporto: “Future pandemie: il WHO approva il trattato delle pandemie”. “Bene bene” pensa papa Diabolus “anche qui tutto procede bene … anche lá i miei diavoli stanno lavorando molto bene”. “E come procede la guerra contro il paese piú grande del mondo?” e prendendo un articolo di giornale: “Concordato l´invio di denaro e armi ad oltranza in nome della pace” e pensa “bene bene … la mia diavolessa lá con il suo viso da angelo sta lavorando molto bene”.

Cosí sta facendo quando accanto a lui si sente un “drin drin”. Papa Diabolus alza la cornetta: “Pronto”. Dall´altra parte: “Pronto … sono colui che sulla terra, con l´aiuto Vostro, dovrá dichiararsi dio sulla terra … e sa … Vostra Malignitá … mi stavo chiedendo quando é prevista la mia entrata sulla scena mondiale … ormai sto giá da parecchi anni su questa terra e da parte mia é quasi tutto pronto”. Papa Diabolus: “Ecco … c´é stato qualche contrattempo … lei non potrá rivelarsi fin quando non avró fatto abbattere quella maledetta moschea e ci avremo costruito sopra il tempio”. Il Prescelto: “C´é solo l´abbattimento di una moschea in mezzo perché si scateni l´Apocalisse? E che ci vuole … basta mandare dei bulldozer per poi costruirvi sopra … ormai tutto quello che dava fastidio attorno l´hanno rasato al suolo”. Papa Diabolus: “Era quello che volevo fare ma poi mi sono reso conto che ci saremmo inimicati mezzo mondo per cui ho cambiato strategia”. Il Prescelto: “Ha cambiato strategia? E quale sarebbe la nuova strategia?” Papa Diabolus: “Semplice … prima faccio bombardare un altro paese quasi confinante al fine di costringerlo alla rappresaglia e poi, mentre la rappresaglia é in corso, faccio lanciare io stesso un paio di missili contro la moschea per distruggerla e faró dire ai miei mezzi di informazione che la moschea é stata distrutta dai missili del paese quasi confinante. A quel punto nessuno potrá rimproveraci niente e potremo costruire il tempio sulle rovine ancora fumanti della moschea … una cosa simile l´abbiamo giá fatto quando abbiamo tentato di incendiare senza successo una famosa chiesa, dando la colpa di tutto al nulla”. Il Prescelto: “Ma questo non é leale”. Papa Diabolus: “Certo che non é leale … ma noi abbiamo sempre fatto cosí altrimenti non andiamo avanti, e poi abbiamo dato sempre la colpa agli altri … scaricando poi i cadaveri nel loro cortile, e del resto … quando lei assumerá il suo incarico dovrá fare tutto e solo il contrario di quanto ha fatto il Cristo. E ora continui la sua preparazione … quando sará giunto il momento le faró sapere” (1).

La telefonata finisce e a papa Diabolus, vedendo che tutto sta andando come desidera e in un momento di pausa mentale, viene la voglia di sapere quale é il santo del giorno, e chiama il suo aiuto personale: “Fernandino … vieni qua”. Fernandino subito accorre.

Papa Diabolus: “Fernandino … mi sono scordato che santo é oggi”. Fernandino, guardando il calendario a fogli appeso sul muro: “Oggi é … vediamo un pó … San Quin…”. Papa Diabolus, impedendogli di andare oltre: “Guarda bene … non secondo il calendario tradizionale … ma secondo il nuovo calendario che ho fatto approvare ultimamente”. Fernandino, guardandosi bene in giro: “Non vedo nessun altro calendario oltre a quello che ho davanti”. Papa Diabolus: “Quel calendario é fatto per quei fessi del “vecchio normale” … il calendario del “nuovo normale” si trova dietro … ben nascosto” e vedendo che Fernandino non vede altro che un unico calendario, preme un bottone sulla Sua scrivania e la parte di muro su cui stava il vecchio calendario, che era una botola girevole, scompare ed appare un nuovo calendario a fogli con le stesse date e giorni ma con dei santi diversi. Papa Diabolus: “Ora che puoi vedere meglio … che santo si festeggia oggi?” Fernandino, sorpreso per il trucco: “Oggi si festeggia “Tutti i diavoli””. Papa Diabolus: “Ah … oggi tutti gli umani festeggiano proprio Noi … a dire il vero da un pó di tempo con le loro azioni ci festeggiano ogni giorno”, e qual´é la frase del giorno che sta sotto la data?” Fernandino, legge: “Con il diavolo non si discute …”. Papa Diabolus: “Giusto!”.

E Fernandino, pensando alle implicazioni di una simile frase: “Ma … Vostra Malignità … se gli umani non discutono piú con Voi vuol dire anche che non interagiscono piú con Voi … e se non interagiscono con Voi, come li potete mai tentare? E se Voi non li potete piú tentare chi pecca piú su questa terra?” Papa Diabolus, tutto sicuro del fatto suo: “Fernandino … volta il foglio della data e leggi ancora”. Fernandino esegue: ” … ma al Diavolo si obbedisce solamente”.

Papa Diabolus, lasciando il telecomando con cui provoca le morti improvvise e che aveva tenuto sempre in mano e prendendo in mano il telecomando con il quale puó causare l´esplosione dei pagers: “Esattamente … e se solo qualcuno di loro nel futuro si permetterá di discutere con me, non mi limiteró a fare scoppiare le sue parti basse come ho fatto finora … ma quando avró ottenuto che ognuno di loro si sará messo il chip in corpo, lo faró esplodere tutto in aria … letteralmente: con me non si discuterá piú … si obbedirá solamente”.

Fernandino, conquistato dall´astuzia di papa Diabolus ed ammirandoLo con tutto il suo essere: “Ohhhh…. Vostra Malignitá … se non ci foste Voi, il Cristo non avrebbe mai avuto la necessitá di venire su questa terra ed io non avrei avuto mai alcun motivo per vestire l´abito che indosso”. Papa Diabolus, improvvisamente incuriosito: “Davvero? E se io non fossi esistito ed il Cristo non fosse mai venuto sulla terra che mestiere avresti fatto?” Fernandino: “Che domande, Vostra Malignitá … lo scrittore di racconti pornografici, naturalmente”.

Papa Diabulos, perché si rende conto di avere a fianco la spalla giusta: “Fernandino … avvicinati a me”. Fernandino si avvicina. Papa Diabolus, dandogli con la mano un paio di leggere pacche sulla guancia: “Fernandino … dí la veritá … se io non fossi esistito e tu lo avessi saputo in anticipo non saresti mai voluto nascere … ma tu sapevi che esistevo e sei voluto nascere proprio per servire me, vero?”. E Fernandino, rendendosi conto che aveva finalmente trovato il Padrone che aveva sempre sognato di servire ancor prima di nascere, con delle lacrime di gioia che iniziano a sgorgargli dagli occhi, annuisce con il capo e risponde: “Per tutta l´eternitá”.

E per suggellare la loro eterna intesa, prorompono insieme in una oscena unisona risata: “ah, ah, ah … ah, ah, AH … ah, AH, AH, AH AH AH …”

Fine della visione.

(1) In questo racconto di fantasia il Prescelto sembra prendere ordini dal Diavolo. In realtá, cosí come mi pare che abbia scritto Rudolph Steiner, penso che non una persona normale, ma una Persona molto alta nella gerarchia dei diavoli si incarnerá (a questo punto sono convinto che giá stia su questa terra) per assumere il titolo di Anticristo: e questo per controbilanciare la natura divina del Cristo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35