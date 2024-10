L’Ascesa in Germania del Nuovo Reich della Normalità. Tanto Simile a “Quello”…CJ Hopkins, The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Regole della nuova normalità in Germania: non criticare il governo e non paragonarlo alla Germania nazista, anche se è sorprendentemente simile

Di Rhoda Wilson

Il 30 settembre la Corte d’appello di Berlino ha annullato la sentenza di assoluzione di CJ Hopkins.

“Ora sono ufficialmente, almeno secondo le autorità tedesche della Nuova Normalità, un criminale per ‘incitamento all’odio’. Sono ufficialmente un criminale per ‘incitamento all’odio’ perché ho paragonato la Nuova Normalità in Germania alla Germania nazista, e ho sfidato la narrazione ufficiale del covid, e ho usato la copertina del mio libro per farlo”, ha scritto quel giorno.

Dopo aver dato la notizia ai suoi lettori, ha promesso di raccontare “tutti i brutti dettagli della mia giornata in tribunale in una rubrica adeguata più avanti in questa settimana”.

Ieri, CJ Hopkins ha pubblicato un articolo sulla sua giornata in tribunale. I giudici avevano già deciso di ribaltare l’assoluzione. Il processo è stato in gran parte una formalità. L’avvocato e la dichiarazione di CJ Hopkins sono state le uniche eccezioni degne di nota al “disprezzo imperioso e all’ostilità ribollente” dei giudici.

Ha anche descritto le tre regole della Nuova Normalità in Germania. La prima regola è che non si deve paragonare la Nuova Normalità in Germania alla Germania nazista.

La seconda regola è che esporre una svastica è severamente proibito, a meno che non si sia un funzionario governativo o una celebrità che paragona gli altri ai nazisti, nel qual caso è accettabile.

La terza regola stabilisce che coloro che sono d’accordo con il governo e ripetono a pappagallo la sua propaganda non sono considerati “criminali d’odio”.

Paura e disgusto nella nuova normalità in Germania

Di CJ Hopkins

Foto: Erik Rusch, per gentile concessione di Epoch Times

La prima regola della Nuova Normalità in Germania è di non paragonare la Nuova Normalità in Germania alla Germania nazista. Se lo fai, la Nuova Normalità in Germania ti punirà. Ti manderà contro la Polizia Criminale Federale. Ti denuncerà alla sua agenzia di Intelligence interna. Vieterà i tuoi libri. Censurerà i tuoi Tweet. Ti perseguiterà con accuse inventate di “crimine d’odio”.

Lo so, perché è quello che è successo a me. Ho infranto la prima regola della Nuova Normalità in Germania. Ho paragonato la Nuova Normalità in Germania alla Germania nazista. L’ho fatto con la copertina del mio libro.

Sì, quella sulla copertina è una svastica. Una svastica coperta da una mascherina medica. Ho twittato quell’opera d’arte nel 2022. Le autorità tedesche mi hanno processato per questo e mi hanno condannato per questo. Quindi, ora sono un “criminale d’odio”, un “antisemita” e un “banalizzatore dell’Olocausto”.

Questa è la seconda regola della Nuova Normalità in Germania. Non esporre mai, mai, una svastica. Esporre una svastica non è “in Ordnung”. Esporre svastiche è totalmente “verboten”.

A meno che tu non sia il ministro della Salute della Nuova Normalità in Germania e non stia paragonando i tuoi oppositori politici ai nazisti. O a meno che tu non sia una popolare celebrità tedesca e non stia paragonando i russi e i loro sostenitori ai nazisti. O a meno che tu non sia una rivista mainstream e non stia paragonando i populisti tedeschi ai nazisti.

In tal caso, esporre una svastica va bene. E non è “verboten”. E sicuramente non è un “crimine d’odio”.

E questa è la terza regola della Nuova Normalità in Germania. Se sei d’accordo con il governo, obbedisci ai suoi ordini e ripeti a pappagallo la sua propaganda, non sei un “criminale d’odio”. Se sei il governo, come un vero ministro del governo, come il Ministro della Salute, non sei sicuramente un “criminale d’odio”. E se fai parte dell’apparato di propaganda del governo, inutile dirlo, non sei nemmeno un “criminale d’odio”.

Tuttavia, se critichi il governo, o se lo paragoni alla Germania nazista, e se lo fai usando come copertina del tuo libro una svastica dietro una mascherina anti-Covid, allora sei ufficialmente un “criminale d’odio”, un “antisemita” e un “banalizzatore dell’Olocausto”.

Ecco come Das Kammergericht, la corte superiore o d’appello di Berlino, ha spiegato tutto questo nel suo comunicato stampa, dopo aver annullato la mia assoluzione presso il tribunale distrettuale:

La svastica, uno dei simboli principali del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori (NSDAP), bandito, viene qui utilizzata esclusivamente per esprimere critiche alla politica del governo federale in materia di corona; nei post in questione non si può vedere un chiaro allontanamento dagli ideali del nazionalsocialismo. Il paragone tra le misure anti-corona, che dovrebbero essere incarnate dall’uso di mascherine, e il regime terroristico nazista simboleggiato dalla svastica rappresenta una banalizzazione del nazionalsocialismo e del genocidio nazionalsocialista di milioni di ebrei, ma non una critica ad esso.

Ricordo quando il giudice presidente lesse quella frase in tribunale. La ricordo distintamente, perché il giudice alla sua destra, la donna con gli occhiali e i capelli bianchi corti (vedi la foto dell’aula di tribunale sopra), mi stava fissando con un odio agghiacciante. Abbiamo iniziato una gara di sguardi, che alla fine ha vinto perché non sono riuscito a sopportarlo per molto. Dopo circa un minuto, ho iniziato ad avere dei flashback di scene tratte da “Il pianista”, il film di Roman Polanski, e degli occhi dei tedeschi che indossavano la mascherina medica quando hanno visto il messaggio di protesta che avevo scritto sulla mascherina che ero costretto a indossare nei supermercati per comprare cibo durante l’introduzione della “Nuova Normalità” nel 2020-2022. Quel messaggio di protesta diceva “Befehl ist Befehl”, che si traduce approssimativamente come “gli ordini sono ordini”, ed è stata la famigerata difesa dei nazisti a Norimberga (vale a dire, “Stavo solo eseguendo gli ordini”). Se non vi è mai capitato di essere circondati da orde di tedeschi con mascherine mediche che vi fissano con un odio ribollente e agghiacciante… beh, vi assicuro che è un’esperienza incredibile. L’ho vissuta io, ogni giorno, per oltre due anni.

L’ho sperimentato di nuovo a Das Kammergericht, dove la mia assoluzione, a gennaio, è stata sommariamente ribaltata su insistenza del pubblico ministero di Berlino. Sì, possono farlo nella Nuova Normalità in Germania.

Vi risparmierò i dettagli procedurali, le argomentazioni legali e le descrizioni dei maldestri protocolli di sicurezza in stile antiterrorismo che Das Kammergericht ha ordinato in vigore per il mio processo. Se volete leggerne, Aya Velázquez ne ha parlato nel suo recente e ampio rapporto, e la dottoressa Clivia von Dewitz, giudice tedesca ed esperta degli statuti di divieto dei simboli nazisti, ha trattato le questioni legali in QUESTO articolo prima, e in QUESTO altro articolo dopo il processo. Non ho tradotto quel secondo articolo (come ho fatto con il primo), ma ecco un estratto…

“Con questa decisione, la magistratura tedesca si allontana ancora una volta dai principi di una democrazia liberale, che prospera sullo scambio di convinzioni e opinioni contrastanti, nonché sulla critica delle azioni del governo. Se a Der Spiegel e Stern è consentito usare svastiche sulle copertine delle loro riviste, la stessa libertà deve essere applicata a coloro che criticano il governo. Quando, come in questo caso, la magistratura inizia ad applicare doppi standard e condanna le critiche evidenti al governo tramite l’uso di simboli nazisti, e conduce un processo in “condizioni antiterrorismo” inappropriate, ci si deve chiedere quanto la magistratura in Germania si sia allontanata dai principi democratici fondamentali. In risposta alla sentenza della corte secondo cui tali incarichi non sono coperti dalla libertà di espressione o dalla libertà d’arte, cos’è, se non questo, la libertà di espressione o la libertà d’arte? Un americano sposato con un ebreo difficilmente può essere accusato di “banalizzare il nazionalsocialismo” o di “non esprimere un esplicito rifiuto del nazionalsocialismo”. — Clivia von Dewitz, Berliner Zeitung

Oppure potete leggere Eugyppius, un altro tedesco, che scrive in inglese su The Daily Sceptic, o Boris Reitschuster, un altro tedesco, che scrive in tedesco, o The Epoch Times, o QUESTO eccellente articolo di Milosz Matuschek, che si concentra sulle argomentazioni legali.

Oppure, se preferisci ascoltare l’enorme strumento a tastiera goebbelsiano che è la maggioranza della stampa tedesca mainstream, e sei in grado di leggere il tedesco, puoi leggere tutto su quanto sono sedizioso e folle su Der Tagesspiegel, Die Tageszeitung e Legal Tribune Online, una rivista legale. Per qualche ragione che non riesco proprio a capire, Der Spiegel era piuttosto riservato nella sua copertura. Sono sicuro che non aveva nulla a che fare con il fatto che avevano stampato quella grande e grassa svastica sulla copertina.

È stato piuttosto sorprendente che la stampa tedesca mainstream si sia presentata per seguire il procedimento, dato che avevano deliberatamente ignorato la storia. Forse sono stati contattati dagli addetti alle pubbliche relazioni della corte, o forse hanno semplicemente fiutato l’odore del sangue nell’acqua.

In ogni caso, l’atmosfera nell’aula 145a del Das Kammergericht trasudava di autorità ipocrita e fascista. Era chiaro fin dall’inizio che il collegio di tre giudici era lì per dare una lezione a un “negazionista del Covid” e ricordare al pubblico tedesco cosa succede quando si infrangono le regole della Nuova Normalità in Germania. I giudici avevano chiaramente già deciso di annullare la mia assoluzione, quindi il resto era solo teatro, che, a parte le lunghe argomentazioni del mio avvocato e la mia dichiarazione alla corte, consisteva principalmente nei giudici che irradiavano imperioso disprezzo e ribollente ostilità verso di noi dalla panchina come un enorme mostro di Gila a tre teste. Il pubblico ministero aveva borbottato due o tre frasi in tono monotono all’inizio del processo. Non si era preoccupata di tentare di sembrare di presentare un vero argomento legale, poiché ciò avrebbe rovinato l’effetto di messa in scena del fatto compiuto che ovviamente stavano cercando.

Devo dare merito alla corte e all’accusa per la loro drammaturgia. Lo scopo di mettere in scena un processo pubblico come questo, che l’accusa ha richiesto, il che è insolito a livello di appello, non era fingere di fare giustizia. Era una dimostrazione di forza. Una dimostrazione. Un rituale di umiliazione pubblica. E, tutto sommato, l’hanno messo in scena bene.

È imbarazzante, ma la verità è che mi hanno preso. A un certo punto durante i bizzarri procedimenti, ho iniziato a sperimentare ondate di inquietanti flashback del 2020-2022, quando i tedeschi della Nuova Normalità ubriachi di odio inseguivano passeggeri senza mascherina sui treni regionali come gli abitanti dei baccelli in “Invasione degli ultracorpi”, e le squadre di scagnozzi (vale a dire la polizia tedesca) brutalizzavano selvaggiamente chiunque protestasse contro le “misure del coronavirus”, e i leader del governo, i media statali e aziendali e la stragrande maggioranza delle masse tedesche perseguitavano fanaticamente “i non vaccinati” con un fervore mai visto dai brutti vecchi tempi.

Quei flashback assomigliavano più o meno a questo…

…quindi ero un po’ disorientato quando ho lasciato il tribunale.

Ci sono voluti alcuni giorni, ma mi sono ripreso per lo più. Dopo essermi consultato con il mio impavido avvocato, ho deciso di sottoporre il mio caso al Bundesverfassungsgericht, ovvero la corte suprema della Germania, perché… beh, a questo punto, in un certo senso devo farlo. Se non lo faccio, il precedente che le autorità tedesche della Nuova Normalità stanno cercando di stabilire rimarrà in piedi e il diritto alla libertà di espressione in Germania non sarà diventato altro che una barzelletta fascista malata.

E sì, quel diritto è garantito nel Grundgesetz (ovvero la costituzione tedesca). Non è proprio il Primo Emendamento, ma è abbastanza buono per la Germania, e non sono disposto a lasciare che venga distorto e preso in giro da un gruppo di fascisti, non senza combattere.

Se vuoi aiutarmi a combattere questa battaglia, che mi costerà circa 12.000 euro in spese legali, più qualsiasi spesa che sosterrò lungo il cammino, puoi contribuire al mio “fondo di difesa legale” riavviato. Se lo fai, tieni presente l’avvertenza in fondo.

La mia più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno già contribuito! Il vostro impegno e la vostra generosità mi hanno travolto ancora una volta. Non volevo questa lotta, ma ora deve essere combattuta. Se si trattasse solo di me, non importerebbe poi così tanto, ma non riguarda solo me, e conta molto. È una lotta che si sta combattendo in tutto l’Occidente, non solo in Germania e negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda e in Australia, ma ovunque le persone combattano per difendere i diritti costituzionali e i principi democratici.

Non so se vincerò la mia battaglia, ma so che vinceremo la battaglia più grande. Come ho detto nella mia dichiarazione alla corte, il totalitarismo e il fascismo non vincono mai. Non a lungo termine. La storia ce lo insegna. Ed è la storia che ci giudicherà tutti alla fine.

Informazioni sull’autore

CJ Hopkins è un premiato drammaturgo, romanziere e autore di satira politica americano che vive a Berlino, in Germania. La sua satira politica e i suoi commenti sono stati pubblicati da Consent Factory, Off Guardian, Zero Hedge, Cold Type, Rubikon, RT.com, CounterPunch, Dissident Voice e molte altre pubblicazioni, e sono stati ampiamente tradotti.

Pubblica regolarmente articoli sulla sua pagina Substack, alla quale puoi iscriverti e seguirla QUI.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: exposé, Germania, hopkins, nazista, svastica



Categoria: Generale