Riti Pagani Atzechi all’Inaugurazione della Presidente Messicana. Lo Sdegno di Mons. C.M.V.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su X (già Twitter) dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Buona visione e condivisione.

§§§

Dopo sessant’anni di ecumenismo (dal pantheon di Assisi alla Pachamama in Vaticano) e di sistematica distruzione della dottrina sulla unicità ed esclusività della vera Chiesa di Cristo – la Chiesa Cattolica Apostolica Romana – come strumento di salvezza, cosa impedisce di erigere idoli di Bafometto negli edifici pubblici e di celebrare riti pagani alla presenza delle autorità?

Stiamo tornando ai tempi di Giuliano l’Apostata, ma questa volta con l’incoraggiamento di chi pretende di essere riconosciuto come Papa della Chiesa Cattolica.

Invito i Cattolici messicani – laici e sacerdoti – a compiere un atto pubblico di riparazione per questa cerimonia satanica.

La Sacra Scrittura parla chiaro: Tutti gli dèi dei pagani sono demoni (Salmo 95, 5). Sant’Agostino commenta: “I pagani avevano per loro divinità i demoni. Li chiamavano dèi, ma in realtà erano dèmoni, come apertamente asserisce l’Apostolo: I sacrifici dei gentili vengono immolati ai demoni, non a Dio (1Cor 10, 20)”.

§§§

§§§

Categoria: Generale