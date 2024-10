Russia, Israele, il Doppio Standard dell’Occidente. Ma il Diritto Internazionale non Può Essere Selettivo.

Con l’invasione del Libano da parte di Israele, invece, la narrazione dominante è cambiata. L’invasione militare è raccontata come “incursione”, “operazione di comando” o “ingresso temporaneo”. Le reazioni internazionali sono meno severe: l’Occidente continua a mantenere rapporti commerciali con Israele e persino a fornirgli armi, nonostante le azioni militari comportino gravi crimini di guerra e contro l’umanità, come documentato da numerose organizzazioni internazionali.

Nell’attuale panorama geopolitico, il concetto disembra essersi consolidato nella gestione dei conflitti internazionali, con conseguenze profonde sul rispetto del diritto internazionale e della sovranità degli Stati. Un esempio eclatante è rappresentato dal confronto tra la reazione dell’Occidente all’invasione russa dell’Ucraina e quella all’invasione israeliana dele dei territori palestinesi.Quando laha invaso l’Ucraina, la comunità internazionale, specialmente l’Occidente, ha reagito con forza, condannando l’azione come una violazione della sovranità ucraina e rispondendo con pesanti sanzioni economiche contro, oltre che con un massiccio invio di armamenti a sostegno di Kiev. L’invasione russa è stata riconosciuta unanimemente per ciò che è: un’aggressione a uno Stato sovrano.

Questo trattamento differenziato solleva interrogativi fondamentali sul rispetto del diritto internazionale. Il principio della tutela della sovranità territoriale non dovrebbe forse valere per tutti gli Stati, senza eccezioni? Il Libano, riconosciuto come Stato sovrano a livello internazionale, merita lo stesso livello di protezione che l’Occidente riserva all’Ucraina. Allo stesso modo, le norme del diritto umanitario internazionale, che vietano esplicitamente gli attacchi contro la popolazione civile, dovrebbero essere applicate con pari rigore sia nei confronti della Russia che di Israele.

I bombardamenti israeliani indiscriminati hanno causato migliaia di morti, incluse donne e bambini, e reso Gaza, e ora il Libano, teatri di distruzione. Tali atti sono stati condannati come crimini di guerra dalle Nazioni Unite, tuttavia, la risposta internazionale è rimasta debole, alimentando la percezione che Israele possa agire al di sopra del diritto internazionale, protetto dalla sua alleanza con Stati potenti.

Il nostro Paese, come membro della comunità internazionale e dell’Unione Europea, ha il dovere di agire. Non sono sufficienti appelli generici alla pace: servono misure concrete. È fondamentale sospendere la vendita di armi a Israele, come strumento per esercitare pressione affinché cessi le operazioni che violano i diritti umani. Inoltre, l’Italia dovrebbe applicare sanzioni contro il governo di Netanyahu, che ha perseguito una politica sempre più aggressiva, e spingere per la sospensione dell’accordo di associazione tra l’Unione Europea e Israele.