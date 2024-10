¡Queremos un político con los pantalones bien puestos! Osservatore Marziano queda sorprendido por las palabras del Papa

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, nuestro Osservatore Marziano les ofrece estas reflexiones tan poco políticamente correctas que casi me sorprende que las haya originado el pontífice reinante. Feliz lectura y difusión.

§§§

Querido Tosatti, al estar convencido ahora de que sólo se puede reír de Santa Marta & Co (incluido lo que dice y escribe el ex secretario de Benedicto XVI), le sugeriría que conciba una columna ad hoc sobre lo que hace reír al inquilino (abusador ya que no paga alojamiento ni comida) de Santa Marta.

Hoy le propongo lo siguiente, que diría que a muchos se les ha escapado: «Francisco declara que para defender la vida y la moral, ¡¡hacen falta BOLAS!! , y mucho menos los ovarios, queridas feministas…».

De La REPUBBLICA del lunes 30 de septiembre, página 23. Título: “Papa Francisco “El aborto es un asesinato y los médicos que lo practican son sicarios”. A bordo del avión papal, regresando de Bélgica, es entrevistado sobre el comportamiento del rey Balduino, que en 1990 prefirió abdicar por un día antes que firmar la ley sobre el aborto (yo le habría aconsejado que hiciera otra cosa, pero sigamos adelante).

Pregunta del entrevistador: “Sus palabras sobre la tumba de Balduino causaron cierta sorpresa en Bélgica. ¿Cómo pueden coincidir el derecho a la vida y el derecho de la mujer a una vida sin sufrimientos?” (¿El lector de Stilum Curiae puede imaginar que habría respondido Benedicto XVI?).

Escuchemos a Francisco I, que responde.

Respuesta del papa Francisco: “¡Todos son derechos! El rey fue valiente porque frente a una ley de muerte no firmó y dimitió. Se necesita coraje, se necesita un político CON LOS PANTALONES BIEN PUESTOS para hacer esto” (No voy a seguir más, por respeto…)

Ahora bien, me sorprendió la expresión chauvinista, fuerte y viril del Papa.

Más que corazón, fe, inteligencia, se necesitan “pantalones”.

Pero lo que más me sorprendió fue la falta de reacción feminista.

Para demostrar valentía se necesitan pantalones (los testículos), mientras que la falda (los ovarios) no es señal de valentía.

¿Es por eso que algunas personas quieren cambiar de sexo?

Para Francesco, para demostrar valentía se necesitan “pantalones”, no una falda; (simbólicamente hablando, dado que ya no se ven mujeres con falda).

En la práctica se necesitan “bolas”.

¡Caramba! Me surge una duda. ¿Podría ser también por este motivo que los “sacerdotes” ya no usan la sotana TALAR?

Cuántas preguntas suscita esta consideración, querido Tosatti…

Y así sucesivamente…

Publicado originalmente por Marco Tosatti en italiano el 2 de octubre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/10/02/ci-vuole-un- politico-con-i-pantaloni- osservatore-marziano-si- stupisce-delle-parole-del- papa/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

