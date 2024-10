Ci Vuole un Politico con i Pantaloni! Osservatore Marziano si Stupisce delle Parole del Papa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Osservatore Marziano offre alla vostra attenzione queste riflessioni così poco politicamente corrette che quasi quasi mi stupisco che le abbia originate il pontefice regnante. Buona lettura e diffusione.

§§§

Caro Tosatti, essendo ormai convinto che su Santa Marta & Co (incluso su quanto dice e scrive l’ex segretario di Benedetto XVI) si possa solo ridere, le proporrei di concepire una rubrica ad hoc su quanto fa ridere l’inquilino (abusivo , visto che non paga vitto e alloggio) di Santa Marta.

Oggi le propongo la seguente, che direi è sfuggita a molti: <Francesco dichiara che per difendere la vita e la morale , ci vogliono le PALLE !! , altroché le ovaie , care femministe …>.

Da La REPUBBLICA di lunedì 30 settembre, pagina 23. Titolo “Papa Francesco “L’aborto è un omicidio e i medici che si prestano sono sicari”. A bordo dell’aereo papale, tornando dal Belgio , viene intervistato sul comportamento di re Baldovino che nel 1990 preferì abdicare per un giorno piuttosto che firmare la legge sull’aborto. ( Io gli avrei consigliato di fare ben altro, ma andiamo avanti).

Domanda dell’intervistatore: “Le sue parole sulla tomba di Baldovino hanno provocato un po’ di stupore in Belgio. Come far coincidere il diritto alla vita e il diritto delle donne ad una vita senza sofferenze?”. (Il lettore di Stilum Curiae riesce ad immaginare cosa avrebbe risposto Benedetto XVI?).

Sentiamo che risponde invece Francesco I

Risposta di Papa Francesco: “Sono tutti diritti! Il re è stato coraggioso perché davanti a una legge di morte non ha firmato e si è dimesso. Ci vuole coraggio , ci vuole un politico CON I PANTALONI per fare questo”. (Non vado oltre, per rispetto…)

Ora, l’espressione maschilista, forte, virile, del Papa, mi ha sorpreso.

Più che il cuore, la fede, l’intelligenza, ci vogliono “i pantaloni”.

Ma mi ha sorpreso di più la non reazione femminista.

Per dimostrare coraggio ci vogliono i pantaloni (le palle), mentre la sottana (le ovaie) non sono sintomo di coraggio.

Sarà per questo che talune vogliono cambiare sesso?

Per Francesco per dimostrare di aver coraggio ci vogliono i “pantaloni” non la sottana; (simbolicamente parlando , visto che donne con la sottana non se ne vedono più).

In pratica ci vogliono le “palle” .

Perbacco! Mi viene un dubbio. Sarà anche per questo che i “preti” la sottanona TALARE non la mettono più?

Quante domande accende questa considerazione , caro Tosatti…

Chi più ne ha più ne metta …

§§§

Tag: donne, marziano, pantaloni, papap



Categoria: Generale