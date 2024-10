Un Osservatore (Marziano) Soppesa la Pochezza della Sinistra che Dibatte in Tivvù. E Governa Male…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Osservatore Marziano ieri sera ha assistito a un dibattito televisivo, e ve ne offre le cobclusioni che ha tratto. Buona lettura e diffusione.

La Destra va al governo per risanare ciò che ha fatto la sinistra. La sinistra torna a governare (dopo il risanamento) per fare ciò che le viene chiesto dal potere dominante. Che la destra non farebbe mai.

Caro Tosatti, una domanda. Perché un marziano (che osserva dal 1992 ciò che succede in Italia) può meravigliarsi e sorprendersi della modestia crescente della classe politica italiana? Per non parlare della sorpresa della modestia del livello dei conduttori-conduttrici di programmi politici sui canali di Stato?

TG2 POST è la vetrina esemplare, in questi tempi, del prodotto politico televisivo. E’ talmente modestamente concepito e condotto che vale la pena vederlo per capire meglio il segno dei tempi.

Ieri sera (2 Ottobre) è stato esemplare. Incontro tra un rappresentate della “sinistrina” e uno della “destra governativa”, di gran lunga più esperto ed abile, ma “tollerante” le banalità della sua controparte. Guardandolo, con alcuni amici ex politici italiani che si son trasferiti su Marte, abbiamo però sintetizzato quale sia il messaggio chiave: e cioè che la sinistra non cambierà mai, questo è il vero dramma. Ciò che ci siamo domandati è come facciano a trovare tanti rappresentanti tutti così omogenei nella “guareschiana” trinariciutaggine.

Ieri sera infatti ci è proprio sovvenuto il grande Giovannino Guareschi quando li aveva definiti trinariciuti (cioè con tre narici, visto il “fiuto” che dimostravano di avere).

Il rappresentante della sinistra, aggressivo verso il pacato rappresentante della destra governativa, ha dato ancora un esempio di come la sinistra non possa cambiare. La sinistra, ovunque e comunque, in ogni dibattito, sa criticare male ciò che fa bene la destra, ma sa scusare bene ciò che ha mal fatto quando governava lei. Ci siamo chiesti se pr i rappresentanti della sinistra vengano organizzati corsi serali o estivi su come criticare altri partiti e difendersi da accuse . In questo sono bravissimi, eccellenti. La “sinistrina” in saldo di fine stagione di oggi spiega alla destra, che governa, che fa errori perché non ascolta i suggerimenti della sinistra che fa opposizione. Se la sinistra viene accusata di aver fatto male, risponde che ha governato troppo poco per dimostrare risultati, o che l’opposizione di “estrema” destra non glielo ha permesso, oppure che le circostanze esterne non l’hanno permesso. Questa sinistra sa criticare e scusarsi, ma non ha ancora capito perché esiste, non conosce la storia della “guerra fredda” durante la quale è stato “mantenuto” in piedi il solo partito comunista in un paese democratico, per “apprezzare” le scelte di Mosca. Non hanno ancora capito che la sinistra oggi serve solo a contrastare tutto ciò che è buon senso… e proporre il contrario. E quando si riferisce alla destra governativa dice sempre: “estrema destra”.

La sinistra italiana non ha ancora neppure capito che la “Destra” viene messa, o facilitata, al potere dai deep state che realmente comandano, per correggere gli errori fatti dalla sinistra al governo (quando non si può più andare avanti). La sinistra provoca solo danni che la destra deve quindi correggere.

Corretti i danni si permette ancora alla sinistra di tornare a governare, perché solo un governo di sinistra permette di fare ciò che i veri potenti necessitano.

Mai lo farebbe un governo di destra.

Qui ed ovunque, oggi e ieri nella storia.

Da Marte ciò si capisce, sulla Terra, non sembrerebbe.

