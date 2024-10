Il Diritto di Pagare in Contanti. Pro-Memoria.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

Economia Note Blog Il DIRITTO di pagare in CONTANTI

… le banconote e le monete hanno corso legale … le banconote e le monete emesse da Norges Bank … nessuno è obbligato ad accettare più di 25 monete di ogni taglio in una transazione … Financial Contracts Act, che chiarisce il diritto dei consumatori di pagare in contanti … “Nei locali di vendita … al consumatore deve essere offerta la possibilità di pagare con moneta a corso legale se è possibile pagare i beni o i servizi con altre soluzioni di pagamento” … “Se l’azienda ha a disposizione il resto, deve anche fornirlo in relazione al pagamento, a meno che non vi sia una evidente discrepanza tra la banconota offerta in pagamento e l’importo da pagare … “La prima e la seconda frase non si applicano quando l’importo da pagare supera le 20.000 corone[ circa 1.700 Euro ] ” … una sanzione sotto forma di multa … se le imprese violano volontariamente o per negligenza le regole … in vigore dal 1° ottobre 2024

Il diritto di pagare in contanti

La legge sulla banca centrale stabilisce che le banconote e le monete hanno corso legale. Ma cosa significa in realtà?

Cosa dice la legge?

La sezione 3-5 (1) della legge sulla banca centrale stabilisce che le banconote e le monete emesse da Norges Bank sono a corso legale.

Afferma inoltre che nessuno è obbligato ad accettare più di 25 monete di ogni denominazione in una transazione. Oltre a ciò, la legge non elabora

ciò che implica la moneta a corso legale.

Nel giugno 2024, lo Storting ha emanato un emendamento alla Sezione 2- 1, terzo paragrafo del Financial Contracts Act, che chiarisce il diritto dei

consumatori di pagare in contanti: “Nei locali di vendita in cui un’impresa vende regolarmente beni o servizi ai consumatori, al consumatore viene offerta la possibilità di pagare con corso legale se è possibile pagare i beni o i servizi con altre soluzioni di pagamento in o in connessione immediata con i locali di vendita. Se

l’azienda ha un cambiamento disponibile, deve anche offrire di fornire modifiche in relazione al pagamento, a meno che non vi sia una chiara discrepanza tra la banconota offerta come pagamento e l’importo da pagare. La prima e la seconda frase non si applicano alla vendita di beni da distributori automatici, alle vendite in locali non a sede e alle vendite in locali a cui solo un gruppo limitato di persone ha accesso. Anche la prima e la seconda frase non si applicano quando l’importo da pagare supera le 20.000 corone”. 1]

In relazione a questo emendamento legislativo, lo Storting ha anche deciso di introdurre una sanzione sotto forma di multa amministrativa, che può essere imposta se le imprese violano intenzionalmente o negligentemente le regole di cui alla sezione 2-1, terzo paragrafo.

La legge modificata sugli accordi finanziari in vigore dal 1° ottobre 2024.

Hai domande sull’applicazione della legge?

L’Autorità norvegese per i consumatori è l’organo di ricorso per i casi dei consumatori riguardanti l’applicazione della norma relativa al diritto dei consumatori di pagare in contanti. Contatta l’Autorità per i consumatori qui.

[1] Traduzione inglese del testo legale solo a scopo informativo.

L’autenticità legale rimane con la versione ufficiale norvegese pubblicata in Norsk Lovtidend

