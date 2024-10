Sotto la stella dell’Anticristo: Francesco, il “Sinodo mondiale” e il compimento di La Salette. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni di padre Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore, sul Sinodo che si apre oggi in vaticano. Buona lettura e condivisione.

Sotto la stella dell’Anticristo:

Francesco, il “Sinodo mondiale” e il compimento di La Salette.

Di padre Joachim Heimerl von Heimthal

“Roma perderà la fede e diventerà la sede dell’Anticristo”. Quando ho letto per la prima volta questa profezia di Nostra Signora di La Salette, molti anni fa, ho avuto dei dubbi; quello che c’era scritto mi sembrava troppo inverosimile. All’inizio avevo in testa immagini grottesche: San Pietro e Satana seduti sul trono dei papi, un essere sinistro, metà uomo e metà animale, forse come gli dei degli antichi egizi, ma forse anche un “papa” con un piede di cavallo, qualcosa del genere.

Ma il diavolo non è mai così facile da riconoscere, e la profezia della Madonna difficilmente si realizzerà in modo così teatrale come avevo immaginato. Il diavolo non mostra mai i suoi veri colori, e nemmeno l’Anticristo. Poiché vuole conquistare le persone, non vuole spaventarle, ma tentarle nel miglior modo possibile.

E quanto deve essere diabolicamente tentatrice una “chiesa” che proclama solo ciò che piace alla gente, una “chiesa” che si orienta verso il mondo ma non verso la rivelazione del Dio Uno e Trino? Satana farà sorgere la sua stella seducente su questa “chiesa” e molti la seguiranno come se fosse la stella di Betlemme.

È ovvio che una tale “Chiesa” non è la Chiesa di Cristo, ma il Papa e il “Sinodo mondiale” stanno preparando questa “Chiesa” nel corso di questo ottobre. Per far sì che ciò funzioni, Francesco ha strategicamente organizzato il personale del “sinodo”: La maggioranza dei partecipanti rifiuta la Chiesa precedente. Vogliono invece una “Chiesa moderna” e una “Chiesa umana”, una “Chiesa” che non offenda più con le verità eterne. In breve: vogliono la seducente “chiesa” dell’Anticristo.

Questa “chiesa” ha già brillato alla vigilia del “sinodo”, mentre il Papa teneva una “veglia penitenziale” abilmente inscenata in San Pietro. Non c’era traccia di vero “pentimento”. Al contrario, hanno preso in giro l’Onnipotente chiedendo “perdono” in tutta serietà per gli insegnamenti della Chiesa, cioè per la verità della fede che LUI stesso ha rivelato alla Sua Chiesa. –

Chiunque faccia questo non si sta “pentendo”, ma sta facendo una dichiarazione politica, che proviene dal “padre della menzogna” (Giovanni 8:44) e ha lo scopo di screditare per sempre la “vecchia” Chiesa. In realtà, la “veglia penitenziale” ha segnato lo storico allontanamento della Chiesa dal vero Dio e ha confermato il compimento di La Salette.

Quando la Madonna profetizzò che Roma avrebbe perso la fede, aveva indubbiamente in mente un papa in particolare, uno che poteva essere seguito da altri, ma alla fine certamente l’Anticristo. Ma a quale papa poteva riferirsi la Beata Vergine, se non a Francesco? Dopo tutto, è il primo papa a negare Cristo e a mettere in discussione il primo comandamento, ed è anche quello che ha “benedetto” i peccati più evidenti e ha fatto adorare gli idoli in Vaticano.

Quindi a quale altro papa potrebbe essere ci si potrebbe riferire? – È così ovvio che si può toccare con mano: Francesco e il suo “sinodo” sono sotto la stella dell’Anticristo e stanno aprendo le porte al nemico di Dio. Non riusciranno mai a tenerlo fuori.

Certo, Francesco potrebbe porre fine alla confusione e alla divisione nella Chiesa proprio come l’ha causata.

Potrebbe ritrattare le sue eresie e fare autentica penitenza.

Ma nulla di tutto ciò accadrà.

Invece, non si darà pace finché non avrà dato alla Chiesa un volto “sinodale”: un volto che è solo fatto dall’uomo e che deturpa il Volto Santo di Cristo.

Ma San Pietro ci aveva già provato e aveva ricevuto un chiaro rifiuto da Cristo: “Allontanati da me, diavolo e satana, perché tu non vuoi ciò che vuole Dio, ma ciò che vogliono gli uomini” (Mt 16,23). –

Queste parole, che Cristo rivolse a Pietro, sono anche il SUO verdetto su Francesco, sul Sinodo mondiale e sulla nuova “Chiesa” nel suo complesso.

A proposito: come riportato dai media spagnoli e statunitensi, a “ChatGPT” è stato recentemente chiesto come dovrebbe essere un pontificato che è “nelle mani di Satana”.

La risposta esauriente e sorprendentemente differenziata dell’“intelligenza artificiale” è stata pari a quella di Francesco, senza fare nomi.

Solo Dio sa se vivremo per vedere il regno finale dell’Anticristo.

Tuttavia, non ho più alcun dubbio che la profezia di La Salette si realizzerà – anche senza “ChatCPT”.

