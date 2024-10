Pourquoi I$raël, tant qu’il y est, ne bombarde-t-il pas le Vatican pour éliminer Bergoglio? Mastro Titta.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, Mastro Titta offre à votre attention cet article ironique et satirique, imprégné d’acide corrosif. Merci de tou coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et diffusion.

MASTRO TITTA : POURQUOI ISRAËL NE BOMBARDE-T-IL PAS LE VATICAN POUR ÉLIMINER BERGOGLIO?

Pourquoi Israël ne bombarde-t-il pas le Vatican pour éliminer Bergoglio ?

Si ce n’est pas maintenant, quand ? Si ce n’est pas eux, alors qui ?

Il s’agit de viser le vicaire de Celui qui a anéanti toute ambition des Israéliens d’être le peuple élu en les forçant à attendre, et si nécessaire à réaliser à mains nues, la promesse divine qui en fait était une prémisse divine.

Ils attendent un train passé il y a 2000 ans : c’est une forme presque lyrique de poisse ancestrale, et quelle que soit la détestation et l’incompréhension de Bergoglio pour le rôle antipathique dont il abuse, c’est la vérité des choses.

Si l’on est catholique, bien sûr.

Les raisons de le faire sont disparates, et plutôt bonnes.

Tout d’abord, les catholiques s’excuseraient auprès de leurs frères aînés d’avoir gâché un beau missile en bombardant la Casa Santa Marta et le pape lui-même, tuant ainsi dans l’œuf des polémiques qui, plus que de nous unir, nous diviseraient.

Bombardez un pape, faites-en un autre. Ce serait un moment émouvant d’œcuménisme catho-sioniste.

En second lieu, un pontife acatholique comme Bergoglio, aussi minimaliste dans sa conviction que le mal et le bien sont des plaisanteries solennelles, n’y verrait pas d’inconvénient : je crains qu’il ne soit même pas trop attiré par les 72 vierges qui l’attendent au Walhalla en présence de Quetzalcoatl, histoire d’inclure toutes, toutes, toutes les fois présentes et passées. Être élu pape devrait déjà être une forme sublime de mort à soi-même.

Et puis vu la polémique sur la légitimité du pape venu du bout du monde, un joli missile ferait salomoniquement taire tout le monde.

Mais la raison capable de dompter le plus hydrophobe des colons de Sion est aussi l’hypothèse la plus sombre, à savoir que François pourrait survivre.

Alors, miracle, les juifs sionistes et non sionistes, israéliens et non israéliens, seraient contraints de se convertir en masse. À quoi ?

À l’église synodale, ou au synode ecclésial.

Ainsi, après la synagogue de satan, nous aurions donc l’Eglise de satan, ou plutôt la pizzeria-bar-table chaude de satan, vu son aptitude à transformer les églises en soupes populaires.

Malgré ces suggestions, Benyamin Netanyahou ne bombardera pas Bergoglio, et il n’y aura pas non plus de chapelets explosifs ou d’assassinats ciblés de cardinaux terroristes.

Benyamin est plus fourbe qu’intelligent.

Un peu comme Bergoglio est plus pape que catholique.

Source : https://www.marcotosatti.com/2024/10/01/perche-iraele-gia-che-ce-non-bombarda-il-vaticano-ed-elimina-bergoglio-mastro-titta/

