Perché I$raele, già che c’è, non Bombarda il Vaticano ed Elimina Bergoglio? Mastro Titta.

MASTRO TITTA: PERCHÉ ISRAELE NON BOMBARDA IL VATICANO PER ELIMINARE BERGOGLIO?

Perché Israele non bombarda il Vaticano per eliminare Bergoglio?

Se non ora, quando? Se non loro, chi?

Parliamo di prendere di mira il vicario di Colui che ha spianato ogni velleità israelitica di essere il popolo eletto obbligandoli ad attendere, e alla bisogna realizzare a mani nude, la promessa divina che invece era una premessa divina.

Aspettano un treno passato 2000 anni fa: è una forma quasi lirica di sfiga ancestrale, e per quanto Bergoglio detesti e misconosca l’antipatico ruolo di cui abusa, questa è la verità delle cose.

Se uno è cattolico, beninteso.

Le ragioni per farlo sono disparate, e piuttosto buone.

Prima di tutto, i cattolici si scuserebbero coi nostri fratelli maggiori per aver rovinato un bel missile frapponendo Casa Santa Marta e il papa in persona, disinnescando sul nascere polemiche che più che unirci ci dividerebbero.

Bombardato un papa, se ne fa un altro. Sarebbe un momento toccante dell’ ecumenismo catto-sionista.

In secondo luogo un pontefice acattolico come Bergoglio, così minimalista nella convinzione che il male e il bene siano barzellette solenni, non se ne avrebbe a male: temo non sia nemmeno troppo attratto dalle 72 vergini che lo attendono nel Walhalla al cospetto di Quetzalcoatl, giusto per includere tutte, tutte, tutte le fedi presenti e passate. Essere eletti papa dovrebbe già essere una forma sublime di morte a se stessi.

E poi viste le polemiche circa la legittimità del papa venuto dalla fine del mondo, un bel missile metterebbe salomonicamente tutti a tacere.

Ma la ragione capace di ammansire il colono di Sion più idrofobo è anche l’ipotesi più tetra, e cioè che Francis potrebbe sopravvivere.

A quel punto, miracolo!, gli ebrei sionisti e non, israeliani e non sarebbero costretti a convertirsi in massa. A cosa?

Alla chiesa sinodale, o al sinodo ecclesiale.

Così dopo la sinagoga di satana avremmo la Chiesa di satana, o meglio la pizzeria-bar-tavola calda di satana, vista l’attitudine a trasformare le chiese in mense per incapienti.

A dispetto di queste suggestioni, Beniamino Netanyahu non bombarderà Bergoglio, né ci saranno rosari esplosivi o omicidi mirati di cardinali terroristi.

Beniamino è più furbo che intelligente.

Un po’ come Bergoglio è più papa che cattolico.

