Il Sinodo della Sinodalità alla Luce del Fenomeno Medjugorje. Vitantonio Marasciulo.

Cari amici e nemici di Stilum curiae, Vitantonio Marasciulo, direttore de Il Borgo Mensile di Monopoli, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul Sinodo sulla Sinodalità. Buona lettura e diffusione.

Il processo sinodale in atto si avvia alla fine. Dal 2 al 28 ottobre a Roma si riuniranno i vescovi che tireranno le conclusioni. Il processo sinodale, come si sa, ha la caratteristica di segnare il futuro della Chiesa. Ma anche il compito di aiutare il Papa nel governo della Chiesa. Detto ciò a premessa, nel merito invece si coglie, soprattutto fra i fedeli non schierati con le ideologie del modernismo, che il processo sinodale sia viziato già alle fondamenta, con i suoi indirizzi e orientamenti di Chiesa bicefala: Cristo e il mondo. La domanda sorge spontanea: siamo sicuri che il processo sinodale possa bonificare le infiltrazioni massoniche-luterane, le più pericolose per la Chiesa in quanto porterebbero alla definitiva deriva la liturgia Eucaristica, già di per sé sbandata, dopo il CVII, nella pianificazione dall’allora mons. Annibale Bugnini, in odore di massoneria?

“Il Borgo”, mensile monopolitano, cui dirigo anche come editore, fedele alla linea di rimanere il più possibile familiare alla tradizione cristiana, ha portato avanti il concetto fondamentale da cui partono tutte le informazioni e gli approfondimenti: che l’uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio; che la sacralità di Cristo non può essere svenduta alle ideologie del modernismo o contrastata con posizioni politiche progressiste.

1. Un’altra domanda: il Sinodo della Chiesa che si concluderà il 28 ottobre prossimo, dopo tre anni di incubazione, che tipo di Chiesa partorirà: garanzia della tradizione cristiana o garanzia della tradizione cristiana annacquata da forze oscure e mondanità?

Vista l’area che tira nella curia romana, si nutrirebbero seri dubbi che la barca di Pietro possa navigare su acque cristocentriche. Dubbi confortati anche dal non ortodosso Magistero di papa Bergoglio, il quale, come si sa, non ha risposto ai dubia sull’esortazione apostolica, “Amoris Laetitia”, presentati dal card, Raymond Burke, dal card. Carlo Caffarra, dal card. Walter Brandmuller e dal card. Joachim Meisner. Altresì, si colgono aloni di opacità circa la scomunica all’Arcivescovo e Nunzio apostolico negli USA, Carlo Maria Viganò, colui che ha posto in serio dubbio papa Bergoglio, oltre che averlo incalzato sulla questione degli abusi sessuali sui minori e sugli adulti, dell’arcivescovo americano, Theodore McCarrick, ridotto allo stato laico solo in ritardo, dopo averlo lasciato per tanto tempo libero di agire e di far danno alla Chiesa.

La lista della spesa degli appunti si arricchisce della scomunica inferta al sacerdote siciliano, don Alessandro Minutella, il quale ha denunciato e sta denunciando a più riprese i risvolti oscuri della nomina a Papa del card. Bergoglio, oltre a denunciare la presenza di crepe nel Magistero bergogliano sui dogmi e sulla tradizione cristiana, di cui Bergoglio è custode, a questo punto ci verrebbe da dire che le custodisce a modo suo: Cristo insieme a Mammona, insieme al fatto che tutte le religioni sono uguali al cristianesimo.

Sarà perché questo pontefice ha un piede dentro e un piede fuori;

sarà perché, visto il riconoscimento del 19 settembre scorso di Medjugorje, che contempla sottotraccia – diciamolo senza giri di parole come ha fatto il Vaticano – anche il riconoscimento della natura soprannaturale e dunque un freno a mano circa la dichiarazione “La Madonna non può far la postina all’ora tot e nel giorno tot”. Offre anche una sterzata epocale all’attuale e discutibile percorso, direzionando la barca di Pietro verso Medjugorje, riconosciuta seppur blandamente, ma comunque riconosciuta, centro di ogni futura azione della Chiesa;

sarà perché le coppie omosessuali sono riconosciute come famiglia, alla pari della famiglia naturale, ponendo in ombra il dogma cristiano dell’unica famiglia riconosciuta, composta dal genere maschile e dal genere femminile, nel quadro dell’amore di Cristo e della procreazione;

sarà perché Bergoglio ha affermato in tante occasioni che tutte le religioni, come detto, portano a Dio, venendo meno, al comandamento cristiano, “di non farti altri dii all’infuori di me”.

Sarà perché ha trasformato la Chiesa in una Ong politica, riducendo i sacerdoti a degli impiegati- burocrati della carità, ma quanto a parlare di Cristo e della salvezza che libera l’uomo, ha il disco impostato una tantum su Cristo;

sarà perché è pro immigrazione tout court, ma sa anche che la religione cristiana rischia di scomparire in Europa per la massiccia islamizzazione; evidentemente non batte ciglio visto che il dio dei musulmani e uguale al Dio di Cristo. Aveva ragione la scrittrice, Oriana Fallaci, la quale con il romanzo del 1990 “Insciallah”, prefigurava una Europa islamizzata;

sarà perchè ha aperto una grossa crepa con i divorziati, separati e risposati (fatte le debite riserve per coloro che hanno subito violenze, maltrattamenti o costrizioni), concedendo a costoro il nulla osta alla partecipazione ai sacramenti; sarà perché ha posto all’angolo la messa in lingua latina (vetus ordo). A tal proposito la migliore risposta alla costrizione sarà affidata come sempre al tempo; si registra infatti una continua e crescente crescita di fedeli che partecipano alla messa al vetus ordo, perché è l’unico rito che onora e glorifica e mette al centro Cristo, la sacralità, i silenzi, i canti gregoriani, attraverso cui si vive più pienamente la presenza di Cristo, nello Spirito Santo, che come vento di bora, soffia luce e libera le ombre durante l’Eucaristia.

Ci fermiamo con i sarà. Sia chiaro ancora una volta, Papa Bergoglio è tuttavia il nostro pontefice, perché senza la Chiesa non ci si salva, a patto però che non ci si narcotizzi l’intelletto diventando massa cristiana. Perché col distruggere l’intelletto e l’anima si distrugge il mondo.

E dunque, il processo sinodale – secondo chi scrive – è visto ora alla luce della novità del riconoscimento del fenomeno spirituale e “soprannaturale” di Medjugorje. Tale pronunciazione risulta epocale per la Chiesa futura, perché affida le sorti nelle mani di Maria. Da qui la considerazione che questo processo sinodale, durato tre anni, voluto da Bergoglio, non inciderà più di tanto. Finirà probabilmente ridotto ad una esperienza cartacea; probabilmente più sugli scaffali che sul piano della prassi pastorale o comunque servirà a poco, soppiantato dalla grazia salvifica e redentiva e dalla profezia di Maria in quel di Medjugorje. Come dire, l’intervento di Maria in terra slava, vale più di milioni di sani pareri, di proposte e consigli umani partoriti dal processo sinodale, su una matrice di Chiesa dubbia. Il pronunciamento favorevole ed epocale su Medjugorje del 19 settembre scorso, potrebbe essere anche interpretato come una forma di emendamento indiretto degli stessi ecclesiasti e della stessa gerarchia ecclesiastica. E forse dello stesso Papa?

In altre parole, il pronunciamento di Francesco darebbe per sottinteso che la barca di Bergoglio invertirebbe la rotta “del piede dentro e del piede fuori”, affidando a Maria la bonifica, il rinvigorimento della fede degli ecclesiastici, il sostegno ai fedeli di uscire dalla profonda crisi di fede e dalla confusione in cui sono sprofondati con questo pontefice.

Per concludere, alcune domande a chi ha responsabilità superiori nell’ambito clericale e curiale.

Se Cristo ritornasse in terra e pronunciasse di nuovo agli apostoli l’interrogativo: “Chi dite che io sia?” Già, come la mettiamo con l’ambiguità della Chiesa di Bergoglio che sottotraccia si fa complice dell’agenda 2030 del nuovo Ordine Mondiale, laboratorio dell’uomo nuovo rimbecillito propugnato negli anni dal “World Economic Forum” di Davos, del presidente massone, Klaus Schwab, in consorteria con Soros, Gates, Rothschild, Obama, Clinton e con i multimiliardari dei gruppi di investimento, Blackrock e Vanguard, coloro cioè che hanno in mano le chiavi del mondo e la manipolazione delle verità e il controllo sull’uomo, con l’aiuto degli epigoni burattini: Biden, Harris, Macron, Draghi, Von der Leyen, Schlein, Conte e area sinistra, che in maniera più attiva rispetto ad altri epigoni dell’area di sinistra del centrodestra, ebbene, sono tutti ordinati a debellare i valori cristiani, promuovendo surrogati di verità sotto la forma di pseudo carità e pseudo diritti?

Come la mettiamo con le pesanti infiltrazioni della massoneria nella curia romana, presente sin dal Concilio Vaticano II, se non ancor prima. Le parole di san papa Paolo VI, all’indomani del CVII hanno subito una metamorfosi sonora, da essere solo un eco – ammonimento, oggi suonano come tremendi tuoni e fulmini. Il riferimento è quando parlò “del fumo di Satana infiltratosi nelle stanze del Vaticano”. Oggi il Vaticano è immune dalla massoneria?

Come la mettiamo con “la misericordia tout court”, dentro cui, mettiamola così, si nasconde la zizzania, del diritto, anche il più controverso, che diventa legittimo, al punto da incoraggiare condotte perverse, con i vertici della Chiesa posizionati nell’ ambiguità, come nel caso delle Olimpiadi di Parigi, riguardo l’ultima cena di Cristo celebrata con una carnevalata in nome dei principi omosessuali. O come nel caso delle stesse Olimpiadi, sull’assurda squalifica del judoka slavo per essersi fatto il segno della croce prima dell’incontro. Ancora una volta non si è elevata nessuna condanna dal Vaticano. O come i vescovi nominati in Cina, dove è presente una pantomima, con la Chiesa del Vaticano tenuta a sgabello. Perché?

Perché la Chiesa di Bergoglio è rigidissima e fa fuori gli indigesti, quando invece le loro posizioni potrebbero essere contemperate per una migliore economia di salvezza della Chiesa? Bergoglio, nelle vesti di vicario di Cristo fa un abuso del suo ruolo. Dice: dovete ubbidire e azzerare ogni spirito critico. E a proposito di coloro che esprimono esercizio critico, che sebbene riconoscano che solo con la Chiesa ci si salva, dunque, pur accettando papa Francesco, denunciano le deformazioni di deriva modernista, a pregiudizio della dottrina, del Magistero e della Tradizione della Chiesa con Cristo che viene sfigurato. “Siate luce e sale della terra”, non avrebbe a questo punto più senso. Ma avrebbe senso il riconoscimento del fenomeno spirituale e “soprannaturale” di Medjugorje e i suoi 10 segreti, prossimi ad avverarsi, in cui sono contemplate 7 piaghe, che segneranno un nuovo corso per l’umanità, nella luce di Maria, a gloria di suo Figlio. L’umanità si deve assolutamente preparare a vivere il tempo dei 10 segreti e ritornare a Cristo e non vivere dissennatamente Mammona. Per realizzare il trionfo del Cuore Immacolato di Maria.

Vitantonio Marasciulo

