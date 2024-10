Il Libro dei Salmi. Una Ricchezza Incomparabile. Giuseppe Lubrino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Giuseppe Lubrino, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione questa esortazione alla lettura dei libro dei salmi. Buona lettura, allora, e diffusione.

Il libro dei Salmi

Una ricchezza culturale dal valore inestimabile (di Giuseppe Lubrino)

Il Libro dei Salmi è composto da centocinquanta componimenti e costituisce il cuore pulsante della letteratura biblica dell’Antico Testamento. È stato redatto in diverse epoche storiche dal X a.C. ad arrivare nella redazione fino al III secolo a.C. Molti salmi sono attribuiti al re Davide e per ciò stesso egli è diventato il capostipite di questo genere letterario. Il termine salmo significa “lode” e l’intero testo può considerarsi una lode che l’umanità credente eleva a Dio. Il rotolo dei Salmi ripercorre tutta quanta la riflessione teologica anticotestamentaria. Tale opera getta uno sguardo su Dio e sull’uomo e pone in evidenza la complessità che coesiste nel rapporto uomo-Dio, Dio-uomo. Jahvé è il Creatore dell’universo è colui che interviene a favore del “giusto” e che condanna l’empio. Dio è liberatore, guaritore, soccorritore e giustiziere dei giusti che sono posti al riparo dal male all’ombra delle sue ali. Tuttavia, i giusti sperimentano il fallimento, attraversano lo sconforto e sono prostrati nel dolore ma in tutte queste circostanze proprie della condizione umana in quanto tale essi si rivolgono a Dio che li ascolta, indica loro la via come “lampada sui loro passi” e li salva. Sulla base di ciò, è evidente che la preghiera è il tema centrale del libro dei salmi che è una vera e propria scuola di liturgia ed orazione. Riscoprire la preghiera attraverso la lettura del libro dei salmi può costituire un esercizio fondamentale per riprendere il cammino di fede, accostarsi con più frequenza ai sacramenti e, in modo particolare, al banchetto eucaristico. La tradizione bimillenaria della fede cattolica, infatti, ha da sempre letto ed interpretato il testo dei salmi in chiave cristica. Gesù dischiude ad ogni uomo il mistero dell’esistenza e riversa piena luce sull’oscurità del cuore, plasma e orienta la coscienza. In tale prospettiva leggere, meditare ed approfondire il testo del salterio è fonte d’educazione alla fede e di crescita e maturazione nel cammino della vita. Peraltro, il libro in oggetto si presta ad essere un notevole supporto anche per i giovani e nonostante sia stato redatto secoli e secoli fa preserva in maniera inalterata la sua attualità e il suo perenne valore pedagogico-educativo. Tale riflessione vuole essere una esortazione perché ognuno possa riscoprire l’inestimabile ricchezza culturale, letteraria e spirituale del libro dei salmi per poterne gustare i benefici immergendosi nella sua lettura. Se si legge il libro dei salmi si possono sperimentare le seguenti opportunità:

Conoscere più dettagliatamente il modo di essere e di agire del Dio della Bibbia;

Approfondire l’essere umano e il suo mistero, conoscere che la dimensione spirituale è un aspetto essenziale della vita umana in quanto tale;

La preghiera è la forma di comunicazione privilegiata tra l’umano e il divino;

Il dolore, la sofferenza, il male alla luce degli insegnamenti divini costituiscono delle tappe propedeutiche alla conoscenza della realtà e al conseguimento della felicità della vita.

Detto ciò, si pone all’attenzione dei lettori il primo capitolo di questa splendida opera della letteratura biblica.

Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi,

non indugia nella via dei peccatori

e non siede in compagnia degli stolti;

ma si compiace della legge del Signore,

la sua legge medita giorno e notte.

Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua,

che darà frutto a suo tempo

e le sue foglie non cadranno mai;

riusciranno tutte le sue opere.

Non così, non così gli empi:

ma come pula che il vento disperde;

perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,

né i peccatori nell’assemblea dei giusti.

Il Signore veglia sul cammino dei giusti,

ma la via degli empi andrà in rovina. (Cf. Salmo cc.1).

In maniera molto semplice si delineeranno indicazioni per una lettura “canonica” della Sacra Scrittura così come insegna il Magistero cattolico. Per lettura “canonica” si intende suggerire ai lettori quanto segue: letto un passo, un insegnamento, appreso un pensiero nella Bibbia si invita a scrutare altri testi biblici per trovarne una conferma, un riscontro che conferisce a detto insegnamento validità e attendibilità per la crescita e la comprensione della fede. Or bene, il primo salmo offre un’esortazione affinché ogni credente si ponga alla scuola della Parola per restare saldo nelle prove della vita. Si invita, inoltre, a non associarsi in nessun modo a chi vive all’insegna dell’iniquità, dell’ingiustizia, dell’empietà. Costoro, infatti, saranno valutati dal Signore. I giusti, invece, risplenderanno e potranno acquisire serenità, stabilità e successo nella vita. Del presente insegnamento si trovano tracce sparse un po’ in tutta Scrittura ma un chiaro riferimento lo si può cogliere nel pensiero di San Paolo apostolo che scrivendo alla comunità di Corinzi afferma quanto segue:

Non lasciatevi ingannare: «Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi». (Cf. 1Cor 15,33).

Ci si chiede oggi quanto resta valido tale insegnamento? È vero che le cattive compagnie inducono a sviluppare e contrarre cattive abitudini? Condurre una vita disordinata quali benefici comporta? Frequentare chi influenza negativamente la propria vita quanto può contribuire alla propria evoluzione ed elevazione umana e spirituale? Ad ogni lettore si suggerisce di confrontarsi con questo insegnamento e di trarne le dovute conclusioni per una crescita umana e culturale adeguata.

