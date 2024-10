Abjuración de Bergoglio que los conservadores moderados -Schneider y Matt- no admiten. Monseñor Carlo Maria V.

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, ´ponemos a vuestra disposición este post publicado en X (ex Twitter) por el arzobispo Carlo Maria Viganò. Feliz lectura y difusión.

§§§

Después de que Michael Matt censuró mi discurso el año pasado, al considerar que yo había cruzado la línea roja que él había establecido, no me sorprendió que no me invitaran a la Conferencia de Identidad Católica de este año.

La línea insuperable es la indicada por monseñor Athanasius Schneider, que denuncia a “Francisco” por haber violado el Primer Mandamiento y contradecir el Evangelio, pero aseverando que sigue siendo Papa, encontrando un precedente autorizado en la negación de Pedro.

De hecho, Bergoglio no sólo violó el Primer Mandamiento sino que negó los dos principales Misterios de la Fe: la Unidad y la Trinidad de Dios; la Encarnación, la Pasión y la Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.

¡Una abjuración total de la Fe católica!

Según monseñor Schneider, sería posible entonces ser hereje y apóstata y seguir perteneciendo a la Iglesia católica, e incluso presidirla como su Pastor Supremo; mientras que basta denunciar que un hereje y apóstata que ha usurpado el Trono de Pedro no puede ser Papa, para incurrir en excomunión.

Evidentemente, esta línea roja -que para mí, que denuncio a Bergoglio como usurpador, apóstata y hereje, es infranqueable- puede ser cruzada impunemente por Bergoglio, que sigue siendo reconocido como Papa precisamente por esos mismos «conservadores moderados» que también le acusan de herejía y apostasía, sin extraer las debidas consecuencias.

De este modo ellos se convierten en sus cómplices, porque atribuyen legitimidad a los actos que Bergoglio realiza, pero al mismo tiempo se jactan de poder desobedecerle (cosa que después no hacen, empezando por la aplicación servil de Traditionis Custodes, porque temen ser destituidos), sin darse cuenta de que este comportamiento cortesano confirma hasta qué punto se desvirtúa el reconocimiento unánime y pacífico del Papa por parte de los católicos. Michael Matt aplicó prematuramente el ostracismo que la «excomunión» de Bergoglio sancionaría un año después.

Y cuesta creer que quiera defender a un compañero de lucha por la Tradición, cuando por su propio comportamiento consiente e incluso anticipa la venganza desenfrenada del enemigo de ambos; un enemigo al que se obstina en considerar Papa. Edward Snowden, víctima del Estado profundo por haber denunciado con Wikileaks el plan subversivo de vigilancia de la población urdido por el Estado profundo angloamericano, dijo: «Cuando denunciar un delito se considera un delito, es que estáis dirigidos por delincuentes».

En la Iglesia sinodal y bajo el reinado de la misericordia bergogliana, denunciar la herejía y la apostasía se considera un delito merecedor de excomunión. Dejo a la perspicacia de Michael Matt y Athanasius Schneider concluir coherentemente la frase.

Publicado originalmente en italiano el 30 de setiembre de 2024 por Marco Tosatti, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/09/30/labiura-di- bergoglio-che-conservatori- moderati-schneider-e-matt-non- ammettono-mons-vigano/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

§§§

