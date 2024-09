Ministri Straordinari della Comunione, se la Formazione non Forma…Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dagli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE.Quando la formazione non forma.

a cura di Veronica C.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo appello sotto forma di lettera, preceduta da una breve contestualizzazione, che Mauro Bonaita, un attento fedele appartenente all’U.P. di Reggio Emilia, ha inviato ai responsabili di un Corso di Formazione per Ministri Straordinari della Santa Comunione. Buona lettura.

Cara Veronica,

quante battaglie abbiamo combattuto insieme, ad un anno dalla mia adesione agli Alleati dell’Eucarestia ! Come avremmo potuto evitarle, dopo aver riconosciuto che nel tempo che viviamo è in atto una guerra totale, comprendente il fuoco amico, contro Gesù Cristo? Tutto ci dice che il mondo è tornato a professare l’amore filantropico della “fraternitè” illuminista e marxista.

Le Chiese sembrano ormai centri sociali. I sacerdoti e le parrocchie professano, come fosse un dogma, questa finta fratellanza orizzontale invitando i bambini a partecipare quasi esclusivamente ad attività ludiche di ogni tipo, tranne che spirituali: dai campeggi, alle cene conviviali, agli aperitivi, agli eventi con musica profana, fino alla visita di mostre d’arte dissacranti.

Anche le Messe hanno assunto la stessa “impronta” dei centri sociali, che svilisce il Sacrificio di Gesù. Il tutto a discapito della fede, dei Sacramenti e della salvezza delle anime della famiglia umana.

Chi vive secondo lo Spirito Santo e non secondo la carne è ovvio che riconosca nelle guerre politico-economiche in atto, nelle recenti vere/presunte pandemie, nelle varie povertà fisiche e morali, l’origine soprannaturale.

Questo malessere diffuso, infatti, non parte dalle famiglie, dall’esistenza di altre religioni o di altri credo, ma dal fatto che dentro la Chiesa Cattolica la fede riposta nei Sacramenti ed in primis nel Santissimo Sacramento celebrato sugli Altari, è venuta a mancare.

E’ l’Eucarestia che Edifica la Chiesa (“Ecclesia de Eucharistia”), non gli uomini, ma avendo perso la fede nell’Eucarestia, la Chiesa ha smesso di essere edificante.

Cosa dobbiamo fare quindi a questo punto? Smettere di edificare ed edificarci anche noi, come fa il mondo? Assolutamente no. Esiste un rimedio, credo l’unico, che noi laici possiamo mettere in atto: istruirci gli uni, gli altri. Istruirci di un’istruzione Veritiera, evitando annacquamenti ed edulcorazioni tipici del “prurito” dell’attimo presente, che generano invece decadenza.

Su queste basi e per queste ragioni ti chiedo di pubblicare questa mia lettera, già inviata ai diretti interessati, redatta a seguito della mia partecipazione alla serata di apertura di un corso di formazione per i Ministri Straordinari della Santa Comunione, organizzato dall’Unità Pastorale a cui appartengo, dove ho potuto con un certo dolore e disappunto constatare che sono stati fin dal principio pronunciati errori sull’Eucarestia, che ho tentato di correggere in presenza, con scarso esito, per cui mi sono visto costretto a rettificarli per via epistolare. Il contenuto della lettera lo riporto di seguito, per intero.

Intendo altresì, con questa mia, far presente che il malessere che noi fedeli viviamo, nel vedere oltraggiato il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità di Gesù Cristo sugli Altari delle nostre parrocchie, ci impediscono ormai di soprassedere alla diffusione di errori sul tema eucaristico, specie quando vengano pronunciati nel contesto della formazione specifica.

Sono già troppi gli abusi che per il tramite dei Ministri Straordinari di nuova generazione vengono compiuti in ogni angolo del mondo.

Abusi a cui almeno una volta nella vita, a tutti è capitato di assistere, come è accaduto anche a me e che raccontai in questo mio articolo del luglio dello scorso anno.

Prevenire è meglio che curare! Grazie, Veronica.

Mauro Bonaita

La lettera inviata…

“Gentile Sig.ra Iannet Barigazzi Lucia,

Dopo l’incontro del 19 settembre scorso, presso la parrocchia Regina Pacis di Reggio Emilia sul tema: “I ministri Straordinari della Santa Comunione: nuove prospettive di servizio diocesano”, sono a scriverle per lanciare un appello ed invito, a lei, ai Diaconi ed ai Sacerdoti della Diocesi.

Ho sommariamente apprezzato l’intento di promuovere la “formazione” dei ministri straordinari della Santa Comunione (come richiesto dal Can.231.1), ma vorrei fare delle considerazioni circa alcune fondamentali carenze che rischiano di vanificare ogni sforzo volto alla carità.

In qualità di fedele appartenente al gruppo nazionale degli “Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo” le posso garantire di aver osservato e non sono il solo, che, particolarmente in questi ultimi anni, ed anche presso l’UP Santa Maria degli Angeli (RE), si sono compiuti innumerevoli abusi eucaristici (solo poi parzialmente corretti) che sviliscono il Santissimo Sacramento. Questi abusi sono stati compiuti proprio da coloro che per primi avrebbero dovuto difendere un così grande Sacramento: Sacerdoti, Diaconi ed anche ministri straordinari.

Già nella documentazione da lei emanata nel primo incontro si devono segnalare delle incongruenze e frasi erronee rispetto alle istruzioni della Chiesa e che proprio presso la nostra UP sono state causa di abusi ripetuti e continuativi; in particolare lei cita l’istruzione “Immensae Caritatis” e, al punto 2009 della sua guida, sostiene che i MSC possono comunicare se stessi. Devo citarle precisamente cosa invece dice questo stesso documento (ribadito anche nell’istruzione [94] “Redemptionis Sacramentum” e poi citato tra i gravi abusi al numero [173]):