Il Santissimo Rosario. Una Riflessione di Fra’ Bonaventura, a Cura di Rosanna Boccacci e Sergio Russo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Rosaria Maria Boccacci e Sergio Russo offrono alla vostra attenzione queste riflessioni di Fra’ Bonaventura sul Rosario. Buona lettura e meditazione.

IL SANTISSIMO ROSARIO

Tra pochi giorni celebreremo la festa della Madonna del Santo Rosario.

Il Rosario è una preghiera che la Santissima Vergine Maria ci raccomanda in modo particolare, infatti, durante le Apparizioni della Beata Vergine, Ella appare quasi sempre con il Rosario in mano e ci dice, come per esempio nell’Apparizione di Pontmain: “Se pregate figli miei, mio Figlio si lascia toccare.”

Ecco perché il santo Papa Pio X diceva: “Il Rosario è, fra tutte le preghiere, la più bella, la più ricca di grazie, è quella che piace di più alla Santissima Vergine Maria. Se volete che la pace regni nelle vostre famiglie e nella vostra patria, pregate ogni giorno il Rosario con i vostri parenti.” Ed anche Papa Gregorio XIV c’insegnava che: “Il Rosario è il mezzo più potente per distruggere il peccato e recuperare la grazia.”.

Ed infatti il Rosario è, tra i mezzi di santificazione della vita personale e comunitaria, il più accessibile e fecondo, poiché esso è una preghiera ispirata.

Ed ancora: le parole del Rosario costituiscono come un piccolo riassunto, ma molto profondo, del nostro Credo.

Con le prime parole dell’Angelo si perpetua, nella nostra memoria e nel nostro cuore, non tanto il fatto in sé, quanto piuttosto il grande significato di tutto il Mistero dell’Incarnazione di Cristo, che è poi la vera e santa liberazione dell’uomo.

Attraverso le parole dell’Angelo Gabriele: “Ave, o Maria, piena di grazia”, seguite dalla risposta della Santissima Vergine: “Avvenga di me secondo la tua parola”, ci viene comunicato l’evento dell’Incarnazione del Verbo di Dio, Gesù Cristo, l’atto più sublime di tutta la nostra Fede, della nostra religione, di tutto il Mistero della Salvezza.

Così, nella pace, siamo introdotti santamente nel Mistero stesso e nella sua potenza di grazia. E ci leghiamo con semplicità e abbandono amoroso allo stesso Verbo, che ha voluto l’atto dell’Incarnazione, e ciò… è una delle cose più grandi che esistano per l’uomo!

Proprio in questo caso, il ripetere le stesse parole ripropone una semplice legge naturale, ovvero soprannaturale. Infatti il nostro cuore batte sempre, senza mai stancarci o annoiarci. E pure nella natura vivente, tutto si ripete, e tuttavia noi non ci stanchiamo mai delle albe e dei tramonti del sole: poiché tale “ripetizione” costante è in grado di far penetrare nella nostra anima le parole che pronunciamo, assieme alla conseguente grazia che le accompagna.

Pronunciare il nome di Cristo Gesù e il nome della Beata Vergine Maria, con semplicità e abbandono, pone l’uomo in contatto diretto con una immensità sacra: Cristo e sua Madre, l’Universo intero e il mistero della Creazione, il mistero della Salvezza e la missione dell’uomo…

Maria è il primo Tabernacolo vivente, in cui il Padre ha racchiuso la Sua Parola. Per questo sarebbe bene – quando si può – recitare il Rosario davanti al Santissimo Sacramento.

Ed anche per le anime, che lo recitano senza meditare, il semplice fatto di portare la corona del Rosario per pregare, è già ricordare Dio… ed agganciarsi al soprannaturale…

Invitandoci a recitare il Rosario, Maria continua la sua opera di Serva del Signore. Ed essendo Madre di Dio, Ella è anche Madre degli uomini, avendo Lei una particolare sollecitudine per la salvezza di ciascuno dei suoi figli.

Il Rosario proclama le glorie di Maria, ma è anche un inno a Cristo Re, vincitore del male e del peccato, con la sua Vita, Morte e Risurrezione. Ed è lo stesso Spirito Santo a donarcelo, come “strumento” capace di guidarci: Maria è infatti la Mediatrice per eccellenza, come appunto fece alle nozze di Cana…

Il Rosario è ancora una preghiera donataci, perché si adattasse alla nostra povertà. E recitarlo permette di passare dalla meditazione dei Misteri a quella delle Parole pronunciate (o anche cantate).

Il Rosario ben si adatta inoltre, per pregare nella desolazione, quando siamo incapaci di meditare… E ciò dà a noi la possibilità di rivolgerci con fiducia a Colui che sovrasta la nostra vita, e che anzi dovrebbe trovarsi sempre al centro di noi stessi: Cristo Gesù, verso il quale sua Madre non cessa mai di condurci…

È lo Spirito Santo che ci ha donato Maria, quale eccelsa guida, per mezzo della sua materna mediazione.

Il mistero di Maria è tutto attorno a quello di Cristo. Ed ella, invitandoci a recitare il Rosario, non fa che perpetuare la sua opera di Serva del Signore: Madre di Dio – lo ripetiamo ancora, senza stancarci – è anche Madre degli uomini, e ha particolarmente a cuore la salvezza di ciascuno dei suoi figli, sia in questa vita che per l’eternità.

Infine, attraverso il Rosario prendiamo coscienza di essere legati ad una Sacra Volontà, che è eterna, ma non solo, poiché lo siamo non occasionalmente, ma perpetualmente…

La Santissima Vergine ci ha spesso esortato, come ad esempio a Fatima, a recitare ogni giorno il santo Rosario. E quindi, concludendo, proprio il mese di Ottobre potrebbe essere appunto quella “occasione propizia” per iniziare a mettere in pratica i saggi consigli della nostra Mamma Celeste, che ci ama tanto…

Padre Bonaventura

(a cura di Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo)

