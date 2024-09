Francisco ha destruido la unidad de los fieles con el Papa. Ya no hay más omertà católica. Joachim Heimerl

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el padre Joachim Heimerl, a quien agradecemos de todo corazón, pone a vuestra disposición estas claras y tristes reflexiones sobre el Papa reinante y la Iglesia católica. Disfruten su lectura y difundan el mensaje.

§§§

Francisco ha destruido la unidad de los fieles con el Papa.

por el padre Joachim Heimerl von Heimthal

Se es católico si se está unido al Papa.

Esto siempre ha sido evidente y, como con todo lo que es evidente, también tuvo que llegar aquí un momento en que lo evidente de repente se volvió cuestionable.

Seamos sinceros: la unidad de la Iglesia con el Papa es ahora sólo un deseo o un ideal histórico. Pero en realidad, esta unidad no existe desde hace décadas, o al menos no del todo.

Los progresistas nunca han estado en plena unidad con el Papa. Esto no era diferente bajo Juan Pablo II y Benedicto XVI de lo que es hoy bajo Francisco.

Pero seamos sinceros: también los católicos conservadores se han alejado de Francisco, y de ninguna manera desde que él los tildaba regularmente de «indietristas».

Esto convierte a Francisco en un Papa con el que nadie está en (plena) unidad, aparte de sus favoritos y seguidores.

Lo único grotesco es que tanto los católicos progresistas como los conservadores invocan la unidad con Francisco para seguir siendo «católicos».

Que esta «unidad» no es en realidad más que un esqueleto anémico es claro para todos. Además, el propio Francisco se destaca con opiniones que son cualquier cosa menos católicas.

En la historia de la Iglesia, esto no es sólo una novedad, sino una catástrofe, y aquí a más tardar se llega al punto en el que el cosmos católico se vuelca. Después de todo, el Papa no es un fin en sí mismo y la unidad con él no es un fetiche católico. Su cargo sirve únicamente para unir a la Iglesia con Cristo, y es sólo por esta razón que la unidad con el Papa es importante en general.

Desde Francisco, sin embargo, esta unidad ya no es posible, porque él mismo ya no está en (plena) unidad con Cristo.

Todos sabemos que esto es así, aunque casi nadie lo diga. Quizá esto es algo así como la «omertà» en versión católica; la «omertà», como sabemos, es la «ley del silencio» que nadie rompe en la mafia.

Pero si calláramos aquí, «las piedras gritarían» (Lc 19, 40): ¡Cristo no bendijo las relaciones adúlteras ni tampoco las homosexuales! Francisco, en cambio, autoriza todo esto de manera herética y blasfema. Además, niega insistentemente la única salvación de la humanidad a través de Jesucristo y afirma que todas las religiones pueden llevar a Dios.

Según esto, Cristo sólo sería una opción entre muchas, a pesar de que Él mismo dice lo contrario: «Nadie va al Padre sino por mí» (Juan 14, 6).

Si fuera por Francisco, todos podríamos ser musulmanes o hindúes en lugar de cristianos; el sacrificio de Cristo habría sido superfluo y los mártires habrían derramado su sangre en vano.

Si el Papa es el garante de la unidad de la Iglesia con Cristo, entonces Francisco se ha puesto completamente fuera de juego después de todo esto.

Si sigue siendo Papa o puede seguir siéndolo en estas circunstancias, deberían decidirlo otros, pero ellos se repliegan cómodamente detrás de la ley de la omertà.

En cualquier caso, Francisco sólo ha reunido a su alrededor a vasallos leales; a la hora de hacer nombramientos, sólo tiene en cuenta sistemáticamente a aquellos que han llamado la atención por sus posiciones heréticas.

Esto también habla un lenguaje claro y da al Papa un testimonio condenatorio: Francisco está desintegrando la Iglesia desde dentro y transformándola en su propio sistema clientelar personal.

Como católicos sencillos no podemos cambiar esto, pero debemos hacernos una pregunta crucial: ¿Qué significa todo esto para nuestra unidad con Cristo y la Iglesia, y especialmente con el Papa actual? Una cosa está clara: si adoptáramos los puntos de vista cuestionables de este Papa, estaríamos pecando contra Cristo y la Iglesia, y -Francisco o no Francisco- no debemos hacerlo bajo ninguna circunstancia. Dondequiera que Francisco se pone en contra de Cristo no debemos seguirlo, y por favor: ¡no tenemos que hacerlo! Esto también lo sabe todo el mundo, pero nadie lo dice, y ahí está de nuevo: la ley de la omertà.

Pero por favor, no me malinterpreten aquí: yo nunca diría que Francisco es el «anticristo» (que algunos afirman), pero sin duda es un «anticristo», cuando a veces enseña lo contrario de Cristo.

Es indudable de que Francisco ha dividido profundamente a la Iglesia y ha asestado al papado su golpe más serio. Por lo tanto, ya es hora de romper la ley de la omertà «católica», por Cristo, por la Iglesia y por el (próximo) Papa.

Publicado originalmente en alemán por Marco Tosatti el 27 de setiembre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/09/27/franziskus-hat-die- einheit-der-glaubigen-mit-dem- papst-zerstort-keine- katholische-omerta-mehr- joachim-heimerl/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

