Perché Milito fra gli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Vincenzo Fedele.

PERCHÉ MILITO TRA GLI ALLEATI DELL’EUCARESTIA, APOSTOLI DELL’ESEMPIO DI DEVOZIONE NEGLI ULTIMI TEMPI

a cura di Veronica Cireneo

Una gradita, significativa e dettagliata testimonianza di fede e di militanza tra gli Alleati dell’Eucarestia, che mette ben in risalto il carisma del movimento, insieme a un interessante piccolo focus su qualche problematica tipica dei vari gruppi spirituali.

Ci scrive da Torino Vincenzo Fedele che ringraziamo di cuore. Buona lettura.

§§§

Cara Veronica, vorrei condividere con i fratelli e sorelle Alleati dell’ Eucarestia, apostoli dell’esempio di devozione, la mia personale esperienza di fede, come semplice fedele e come coordinatore del gruppo locale di Alleati di Torino. Immergerò la mia testimonianza nel contesto storico della mia città.

Già dai tempi dei Santi Sociali torinesi, da Don Bosco al Cottolengo, al Cafasso, al Murialdo, a Don Orione e molti altri, la realtà torinese è sempre stata variegata e sempre lo sarà. Nel bene e, purtroppo, anche nel male.

Ricordo che fu proprio a Torino che un sacerdote sostitui’ il Credo, durante la Santa Messa, con il canto “Dolce sentire” tratto dal film: “Fratello sole sorella luna”. Ancora peggiore del fatto in sé, gia’ abuso emblematico, fu la spiegazione che il prelato dette dall’altare per questa sua omissione, che fu:“Non recito il Credo e non lo faccio recitare, perché al Credo non ci credo”. Questo sconcio fu denunciato in diocesi e il sacerdote fu sanzionato con un rimprovero. Ci mancherebbe! Lo sappiamo bene che questa gerarchia ecclesiale sanziona severamente solo qualche “rigido tradizionalista”, ma almeno il sacerdote smise con questo abuso e chiese scusa. Deo gratias

Mi chiamo Vincenzo ed abito fuori Torino. Fin dai tempi del covid, ricevere la Santa Eucaristia in bocca ed in ginocchio, nella mia parrocchia, era un’impresa impossibile, quindi dovetti ripiegare su parrocchie di altre città, non ultima Torino stessa, che si trova a 40 km dal mio domicilio.

Superata l’emergenza sanitaria decisi di affrontare di petto il mio parroco, dicendogli, in privato, che da quel momento avrei cominciato ad andare all’Altare come gli altri, ma che mi sarei inginocchiato per ricevere in bocca l’Ostia Consacrata. Che decidesse lui se darmela o meno. Aggiunsi che sarei rimasto lì sino alla fine della distribuzione e poi sarei tornato al mio posto in silenzio senza fare scenate o dimostrazioni di alcun tipo, se non la testimonianza muta che ho descritto, insieme alla Comunione Spirituale.

Con mia somma sorpresa, la prima volta utile, successiva a questo colloquio, al momento della Comunione, dopo avermi squadrato per qualche lunghissimo secondo, mi ha messo l’Ostia in bocca, senza dire nulla.

Da allora continuo così e anche se la quasi totalità dei fedeli mi guarda con stupore, ho visto che altri stanno seguendo il mio esempio. Non più di 2 o 3 persone imitano al momento questo sacrosanto esempio di devozione, ma è meglio di prima, dunque continuerò cosi, anche se ultimamente ho aggiunto qualche modifica alla strategia di diffusione del nobile gesto della genuflessione.

Riconoscendo la grande Grazia ricevuta che ci spinge spontaneamente ad inginocchiarci davanti a nostro Signore e nostro Tesoro, ritengo che questo esempio vada diffuso anche tra quei fedeli che non ne usufruiscono, per ignoranza (dal verbo ignorare) o per negligenza.



Inizialmente cercavo parrocchie dove evitare problemi, cioè chiese dove potermi inginocchiare e sicuramente ricevere Gesù in bocca. Adesso cambio spesso parrocchia cercando di portare questa buona pratica anche in altre chiese, come è nel carisma degli Alleati, e di fronte a nuovi sacerdoti, la maggioranza dei quali, nonostante l’apparente riluttanza, non mi ha mai negato l’Ostia consacrata in bocca, quando ad Essa mi accosto genuflesso.

Per quanto mi riguarda ritengo questo apostolato dell’esempio impopolare, con le difficoltà che comporta,una forma di penitenza, derivante dagli errori commessi nel passato.Quando iniziò a diffondersi l’uso di ricevere la Comunione sulle mani, avevo ritenuto, purtroppo per mia ignoranza ed anche per colloqui falsati avuti con dei sacerdoti, che, in fondo, questa fosse una buona pratica. Mi illudevo che era un modo di partecipare in prima persona, alla “Comunione universale della Chiesa” prendendo l’Ostia in mano e portandomela alla bocca, da solo.

Ma dopo aver riflettuto a lungo compresi l’incoerenza del gesto: per il mancato rispetto verso l’Ostia Consacrata, quindi verso il Corpo di Nostro Signore; per il fatto di toccarLa con mani forse non pulite e soprattutto per il rischio di dispersione di frammenti che si staccano dall’Ostia e finiscono a terra, dove Gesù Cristo viene calpestato: abominio che grida vendetta agli occhi di Dio!

Dico questo per sottolineare che, come me in passato, tanti altri pensano ancora oggi in buona fede di comportarsi correttamente, aiutati in questo dal comportamento lassista (mi limito a questo termine) di tanti sacerdoti che già sull’altare, trattano il Corpo e il Sangue di Nostro Signore senza il dovuto rispetto, compiendo semplicemente un accenno di inchino per escludere del tutto la genuflessione dovuta, almeno durante la Consacrazione.