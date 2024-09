Governi e Organizzazioni Ombra Lavorano in Segreto per Tacitare Dissenso e Libertà di Parola. The Exposé.

Governi e organizzazioni ombra collaborano segretamente per mettere a tacere il dissenso

Di Rhoda Wilson

In un agghiacciante attacco alla libertà di parola, governi e organizzazioni ombra stanno collaborando segretamente per mettere a tacere il dissenso e criminalizzare coloro che osano mettere in discussione la narrazione ufficiale.

Questa collaborazione internazionale è guidata dall’amministrazione Biden-Harris negli Stati Uniti e dalla Counter Disinformation Unit (“CDU”) del Regno Unito, ora nota come National Security and Online Information Team (“NSOIT”), che guida la risposta del governo del Regno Unito alla “disinformazione” e alla “disinformazione”.

I governi internazionali stanno criminalizzando la libertà di parola attraverso il coordinamento globale; nuovi file svelano il complotto.

Questo lavoro è riprodotto e distribuito con il permesso di GreenMedInfo. Vuoi saperne di più da GreenMedInfo? Iscriviti alla newsletter QUI.

Di Sayer Ji,

In un agghiacciante assalto alla libertà di parola, documenti appena ottenuti rivelano come i governi internazionali stiano collaborando per mettere a tacere il dissenso e criminalizzare coloro che osano mettere in discussione la narrazione ufficiale. Guidato dall’amministrazione Biden-Harris negli Stati Uniti e dalla Counter Disinformation Unit (“CDU”) nel Regno Unito, queste rivelazioni evidenziano un inquietante sforzo globale per sopprimere la libertà di parola e controllare il flusso di informazioni.

CDC Reprocessed Records 3, America First Legal. Vedi tutti i documenti relativi alla censura e alla violazione del Primo Emendamento ottenuti da America First Legal tramite il Freedom of Information Act QUI.

I nuovi file, scoperti tramite le richieste del Freedom of Information Act (“FOIA”) di America First Legal, mostrano come i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, in collaborazione con potenti organizzazioni non governative (“ONG”) come il Centre for Countering Digital Hate (“CCDH”) e organismi internazionali come la NATO e il G7, abbiano formato un’alleanza globale per etichettare e criminalizzare il dissenso. Questo coordinamento globale non è solo teorico, ma si è già manifestato attraverso la censura delle Big Tech, quadri giuridici come l’UK Online Safety Act 2023 e la pressione del governo sulle piattaforme dei social media per de-piattaformare le persone che sfidano le narrazioni dominanti, in particolare quelle relative alle politiche sanitarie e ai vaccini.

CDC Reprocessed Records 3, America First Legal. Vedi tutti i documenti relativi alla censura e alla violazione del Primo Emendamento ottenuti da America First Legal tramite il Freedom of Information Act QUI.

Queste rivelazioni dovrebbero allarmare chiunque dia valore alla libertà di parola e alle libertà civili, poiché delineano uno sforzo sofisticato e sistematico per de-piattaformare e mettere a tacere il dissenso in tutto il mondo. Dall’ascesa dei sistemi di censura basati sull’intelligenza artificiale alla presa di mira di individui specifici come la cosiddetta “Disinformation Dozen”, questa repressione globale rappresenta una minaccia senza precedenti al discorso aperto.

Questa notizia dell’ultima ora è stata portata alla nostra attenzione per la prima volta attraverso il rapporto di Reclaim the Net “Dietro le porte chiuse: il Regno Unito e gli Stati Uniti pianificano un giro di vite globale sulla libertà di parola”, pubblicato il 13 settembre 2024.

Come sottolinea il rapporto di Reclaim the Net, il Regno Unito e gli Stati Uniti, insieme ad altre 20 nazioni potenti, hanno orchestrato uno sforzo globale per reprimere il dissenso con il pretesto di combattere la disinformazione.

CDC Reprocessed Records 3, America First Legal. Vedi tutti i documenti relativi alla censura e alla violazione del Primo Emendamento ottenuti da America First Legal tramite il Freedom of Information Act QUI.

Le conseguenze di questa collusione si stanno già facendo sentire in tutto il mondo, poiché le persone vengono escluse, censurate e persino criminalizzate per aver espresso opinioni contrarie alle narrazioni prevalenti, in particolare in materia di salute e politica pubblica.

In questo articolo approfondiamo questi meccanismi, svelando i quadri giuridici e le azioni governative che vengono silenziosamente implementate per criminalizzare il dissenso in tutto il mondo, mentre la guerra globale alla libertà di parola continua a intensificarsi.

Riepilogo: punti chiave

– Collusione del governo globale: oltre 20 paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e entità internazionali come la NATO e il G7, hanno coordinato gli sforzi per sopprimere i discorsi ritenuti indesiderabili, utilizzando quadri di disinformazione per giustificare la censura oltre confine. Queste rivelazioni evidenziano il ruolo dei governi nel dare forma a un regime di censura globale attraverso il coordinamento diretto e l’uso di influenze straniere.[1]

– L’ascesa del CCDH: sostenuto da un significativo supporto finanziario e istituzionale, il CCDH è diventato un attore chiave nell’infrastruttura di censura globale, collaborando con governi, ONG e grandi aziende tecnologiche per mettere a tacere il dissenso, in particolare per quanto riguarda le politiche sanitarie, i vaccini e le libertà civili. I loro sforzi hanno contribuito a de-piattaformare coloro che sfidano la narrazione ufficiale.

– Collusione straniera e censura guidata dall’intelligenza artificiale: i documenti di America First Legal recentemente esposti mostrano prove di collaborazione straniera tra i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito nella creazione di strumenti legali e tecnologici, come i sistemi di censura guidati dall’intelligenza artificiale, per segnalare e sopprimere automaticamente i contenuti in tempo reale. Questi sistemi automatizzati possono identificare e mettere a tacere le opinioni dissenzienti senza supervisione umana, riducendo lo spazio per la libertà di parola a livello globale. [2]

– Il Consiglio Atlantico e il coinvolgimento della CIA: il consiglio del CCDH include figure chiave delle agenzie di intelligence, tra cui sette ex funzionari della CIA. Il Consiglio Atlantico, un’organizzazione legata alla NATO, è profondamente coinvolto in questa operazione di censura e svolge un ruolo significativo nella rete di censura globale, consigliando i governi e le Big Tech su come sopprimere i discorsi che sfidano le narrazioni dominanti.[3]

– Ramificazioni legali e politiche: attraverso organismi non eletti come la Corte penale internazionale (“CPI”), le Nazioni Unite (“ONU”) e l’Organizzazione mondiale della sanità (“OMS”), i governi stanno promulgando leggi draconiane che potrebbero criminalizzare la libertà di parola in tutto il mondo. Legislazioni come l’Online Safety Act del Regno Unito e il Digital Services Act nell’UE creano un quadro che minaccia le libertà civili globali sotto le mentite spoglie della sicurezza pubblica e della lotta alla “disinformazione”. [4]

Collusione tra governi globali: uno sforzo coordinato per mettere a tacere il dissenso

Documenti ottenuti da America First Legal rivelano il coordinamento dell’amministrazione Biden-Harris con la Counter Disinformation Unit (“CDU”) del Regno Unito nello sviluppo e nell’implementazione di strategie di censura che prendono di mira i discorsi sfavorevoli. Questa collaborazione, avvenuta durante riunioni di alto livello nel 2021, ha gettato le basi per la creazione di un hub governativo per gli sforzi di censura negli Stati Uniti e all’estero.

In questi incontri, i rappresentanti delle agenzie governative statunitensi, tra cui la Casa Bianca, la CIA, l’FBI, il Tesoro, il Dipartimento di Stato, l’USAID, l’HHS, Global Media, il Dipartimento di Stato, il Dipartimento della Difesa, nonché ufficiali di alto rango dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, hanno ricevuto una formazione dal Regno Unito su come sopprimere i discorsi etichettati come “disinformazione” attraverso le piattaforme Big Tech. L’obiettivo era quello di creare un quadro globale per la censura, sfruttando organismi internazionali come il G7, la NATO e le Nazioni Unite per spingere queste agende oltre i confini.

Damian Collins, CCDH e la porta girevole tra governo e ONG

Al centro di questa trama c’è il Centre for Countering Digital Hate (“CCDH”), una ONG che si è posizionata come un cane da guardia contro l’odio e la disinformazione online. Ma uno sguardo più attento rivela che il CCDH non è l’organizzazione di base che afferma di essere.

Grazie alle nuove rivelazioni attraverso documenti legali (caso 1:22-cv-00978-APM) e ai rapporti investigativi di organi di stampa come Reclaim the Net, ora sappiamo che il CCDH fa parte di un vasto sforzo coordinato per mettere a tacere il dissenso in tutto il mondo.[5] Con finanziamenti da parte di governi, fondazioni e donatori privati, il CCDH sta lavorando con le grandi aziende tecnologiche e gli enti governativi per rimuovere le piattaforme e censurare coloro che osano sfidare la narrazione dominante, in particolare per quanto riguarda le politiche sanitarie, i vaccini e gli obblighi governativi.

L’Online Safety Act 2023 del Regno Unito, promosso da figure chiave del CCDH come il membro del Parlamento Damian Collins, rappresenta la fase successiva di questo sforzo, consentendo ai governi di criminalizzare il discorso “legale ma dannoso”, una terminologia vaga che consente la soppressione del dissenso sotto le mentite spoglie della sicurezza pubblica.[6]

Damian Collins, una figura chiave nel Parlamento del Regno Unito ed ex presidente del Comitato Digitale, Cultura, Media e Sport, ha svolto un ruolo fondamentale nell’ascesa del CCDH. La sua influenza si estende dalle aule del governo al suo ruolo di leadership presso il CCDH, dove ha spinto per regolamentazioni più severe sulla libertà di parola online.[7] Il coinvolgimento diretto di Collins sia con il governo del Regno Unito che con il CCDH ha sollevato preoccupazioni sui conflitti di interesse, in particolare perché cerca di imporre controlli draconiani sulla libertà di parola con il pretesto di proteggere il pubblico dalla disinformazione.

Nel 2021, Collins ha presieduto il comitato congiunto del Parlamento del Regno Unito sul progetto di legge sulla sicurezza online, che mirava a combattere i contenuti dannosi online ma è stato criticato per le sue proposte vaghe e esagerate che minacciavano la libertà di parola.[8] Dopo un breve periodo nel governo del Regno Unito, Collins è tornato al CCDH, un’organizzazione che aveva precedentemente guidato. Nonostante i suoi evidenti legami con il governo del Regno Unito, Collins ha minimizzato i collegamenti, anche se il CCDH continua a ricevere finanziamenti indiretti tramite sovvenzioni collegate al governo.[9]

I legami del CCDH sono profondi. Non solo Collins è coinvolto, ma Simon Clark, presidente dei consigli di amministrazione del CCDH nel Regno Unito e negli Stati Uniti, è un membro senior dell’Atlantic Council, un’organizzazione legata alla NATO.[10] L’Atlantic Council, esposto nei Twitter Files dal giornalista Matt Taibbi, svolge un ruolo centrale nell’industria della censura globale, consigliando governi e grandi aziende tecnologiche su come monitorare e sopprimere i discorsi online.[11] Gli stretti legami dell’Atlantic Council con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e altre entità governative evidenziano ulteriormente l’intricata rete di collusione tra i settori pubblico e privato nel controllo della narrazione.

Il manuale dell’amministrazione Biden: come il CCDH ha influenzato la politica degli Stati Uniti

L’influenza del CCDH si estende ben oltre il Regno Unito. Negli Stati Uniti, l’amministrazione Biden ha utilizzato il manuale del CCDH per giustificare la propria repressione della libertà di parola. Il famigerato rapporto “Disinformation Dozen”, pubblicato dal CCDH nel 2021, ha affermato che dodici individui erano responsabili del 65% dei contenuti anti-vaccino sui social media.[12] Questo rapporto, nonostante i suoi difetti e le statistiche selvaggiamente esagerate, è stato colto dall’amministrazione Biden come giustificazione per spingere le grandi aziende tecnologiche a censurare i contenuti veritieri e critici sui vaccini.[13]

Lo stesso presidente Joe Biden ha fatto riferimento alla Disinformation Dozen in una dichiarazione pubblica, accusando le piattaforme di social media come Facebook di “uccidere le persone” consentendo a queste persone di diffondere disinformazione.[14] Ciò ha segnato una svolta nella guerra dell’amministrazione contro il dissenso, poiché ha iniziato a fare attivamente pressione sulle aziende tecnologiche affinché rimuovessero le piattaforme dalle persone che mettevano in dubbio la sicurezza e l’efficacia dei vaccini a mRNA e di altre politiche legate alla pandemia.[15]

In una serie di e-mail straordinarie ottenute da America First Legal tramite richieste FOIA, il CCDH (un agente estero non registrato) è stato scoperto a offrire aiuto ai funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato per fare pressione sulle piattaforme Big Tech affinché censurassero i contenuti che ritenevano “inquietanti”, utilizzando di fatto la più alta carica del paese per riciclare ed eseguire un programma diametralmente opposto ai diritti civili dei cittadini americani.

La criminalizzazione della parola: l’Online Safety Act del Regno Unito e il suo impatto globale

L‘UK Online Safety Act 2023 è forse lo sviluppo più pericoloso in questo complotto di censura globale. Apparentemente progettato per proteggere il pubblico da contenuti online dannosi, l’atto concede al governo del Regno Unito un potere senza precedenti di regolamentare la parola sui social media e altre piattaforme. La chiave di questa legislazione è la sua attenzione alle piattaforme che hanno significative basi di utenti nel Regno Unito o che presentano rischi per gli utenti del Regno Unito, anche se hanno sede all’estero.[16]

Sebbene queste piattaforme non siano fisicamente nel Regno Unito, l’Online Safety Act impone misure extraterritoriali, conferendo a Ofcom, l’ente regolatore delle comunicazioni del Regno Unito, ampia autorità per far rispettare la conformità. Se le piattaforme non riescono a mitigare ciò che il governo considera contenuti “illegali” o “dannosi”, potrebbero dover affrontare gravi sanzioni. Ancora più preoccupanti, tuttavia, sono le disposizioni per la cooperazione internazionale nell’applicazione della legge, il che significa che le autorità del Regno Unito potrebbero richiedere l’estradizione di persone, compresi cittadini statunitensi, se si ritiene che abbiano violato l’Atto.[17]

Ciò significa che un cittadino americano potrebbe affrontare l’estradizione e un procedimento penale ai sensi della legge britannica, anche se il discorso in questione è protetto dal Primo Emendamento negli Stati Uniti. Il potenziale di tale applicazione transfrontaliera rappresenta una grave minaccia alla libertà di parola, creando un precedente che i governi possono collaborare per reprimere il dissenso in tutto il mondo. Per maggiori dettagli, visita la pagina della legislazione.[18]

Il commissario di polizia del Regno Unito minaccia di estradare e incarcerare cittadini statunitensi per i post online: “Vi daremo la caccia” New York Post, 10 agosto 2024

La legislazione sulla “sicurezza online” è un cavallo di Troia per il controllo totalitario negli Stati Uniti?

Inoltre, l’Online Safety Bill del Regno Unito e lo STAR FRAMEWORK: Global Standard for Regulating Social Media Companies del CCDH vengono probabilmente utilizzati per influenzare la legislazione negli Stati Uniti.

In effetti, una serie di nuove proposte di legge condividono obiettivi simili all’Online Safety Bill del Regno Unito in termini di regolamentazione dei contenuti online, gestione dei discorsi dannosi e protezione degli utenti, in particolare dei minori, da materiale dannoso. Tuttavia, mentre l’Online Safety Bill del Regno Unito ha implicazioni di vasta portata per il discorso, le versioni statunitensi influenzano il discorso indirettamente, essendo incentrate esternamente su questioni come la sicurezza dei bambini, la responsabilità della piattaforma e la lotta alla disinformazione. Tuttavia, come l’Online Safety Bill del Regno Unito che ha utilizzato “sicurezza” e “sicurezza dei bambini”, in particolare, per raccogliere sostegno politico, queste giustificazioni apparentemente nobili hanno un lato oscuro significativo, per quanto riguarda il loro potenziale di compromettere la privacy e la loro maggiore integrazione di backdoor di sorveglianza e polizia governative nelle Big Tech.

Ecco alcune importanti proposte di legge statunitensi che presentano somiglianze con l’Online Safety Bill del Regno Unito:

1. Legge sulla sicurezza online dei bambini (KOSA)

Obiettivo: proteggere i minori online richiedendo alle piattaforme di fornire più strumenti per salvaguardare i loro dati, consentire il controllo parentale e ridurre l’esposizione a contenuti dannosi.

Disposizioni chiave: obbliga le piattaforme a limitare la promozione di contenuti correlati a suicidio, disturbi alimentari, abuso di sostanze e bullismo. Le piattaforme dovrebbero anche rilasciare dati ai ricercatori per studi su come i loro algoritmi influenzano la salute mentale.

Somiglianze: come il disegno di legge del Regno Unito, il KOSA sottolinea l’importanza di proteggere i bambini e di far rispettare le norme che potrebbero limitare determinati tipi di discorsi e contenuti dannosi rivolti a un pubblico giovane.

2. L’EARN IT Act (legge per l’eliminazione della negligenza abusiva e dilagante delle tecnologie interattive)

Obiettivo: combattere lo sfruttamento online dei bambini creando una commissione che stabilisca le best practice per le piattaforme online. Riformerebbe anche la Sezione 230 per rimuovere la protezione di responsabilità per le piattaforme che ospitano materiale di abuso sui minori.

Disposizioni chiave: le piattaforme saranno ritenute responsabili se non seguono le best practice per la sicurezza dei bambini. I critici temono che ciò potrebbe portare a una maggiore sorveglianza e censura su Internet.

Somiglianze: entrambe le leggi prendono di mira contenuti dannosi, come materiale pedopornografico, ma rischiano di consentire ampie misure di censura con il pretesto della sicurezza pubblica.

3. Legge sulla responsabilità e la trasparenza della piattaforma (PATA)

Obiettivo: aumentare la trasparenza e la responsabilità delle piattaforme di social media, obbligandole a condividere i dati con ricercatori qualificati e con il governo.

Disposizioni principali: questo disegno di legge costringerebbe le piattaforme a spiegare le proprie politiche di moderazione e il funzionamento interno dei propri algoritmi, in particolare quando si tratta di decisioni di moderazione che implicano disinformazione e incitamento all’odio.

Somiglianze: analogamente all’attenzione data dal Regno Unito alla supervisione e alla responsabilità, PATA mira a far luce sul modo in cui le piattaforme moderano i contenuti, sebbene si concentri maggiormente sulla ricerca e sulla trasparenza piuttosto che sulla regolamentazione diretta della libertà di parola.

4. SAFE TECH Act (legge sulla salvaguardia contro frodi, sfruttamento, minacce, estremismo e danni ai consumatori)

Obiettivo: riformare la Sezione 230 del Communications Decency Act per ritenere le piattaforme responsabili dell’hosting di contenuti dannosi o illegali.

Disposizioni chiave: le piattaforme non sarebbero più immuni da azioni legali per aver consentito episodi di cyberstalking, molestie mirate, discriminazione o contenuti correlati a prodotti dannosi.

Somiglianze: come l’Online Safety Bill del Regno Unito, SAFE TECH aumenterebbe la responsabilità delle piattaforme e il loro ruolo nel consentire la diffusione di contenuti dannosi. Ciò potrebbe indirettamente portare le piattaforme a diventare più censorie.

5. La legge sulla supervisione e sicurezza dei servizi digitali

Obiettivo: Questo disegno di legge si concentra sulla creazione di una nuova agenzia federale responsabile della supervisione delle piattaforme online, in particolare per contrastare la disinformazione e i contenuti dannosi.

Disposizioni principali: l’agenzia dovrebbe garantire trasparenza e responsabilità, potenzialmente obbligando le piattaforme online a rivelare il modo in cui moderano i contenuti e gestiscono la disinformazione.

Somiglianze: il disegno di legge rispecchia l’attenzione del Regno Unito sulla supervisione e l’applicazione delle norme da parte del governo quando si tratta di piattaforme online e contenuti dannosi.

6. Il Digital Accountability and Transparency to Advance Privacy (DATA Privacy) Act

Obiettivo: Sebbene incentrato principalmente sulla riservatezza dei dati, questo disegno di legge introdurrebbe nuove norme sulle piattaforme per proteggere i dati personali e aumentare la trasparenza nel modo in cui vengono utilizzate le informazioni degli utenti.

Somiglianze: sia il DATA Privacy Act sia l’Online Safety Bill del Regno Unito sottolineano l’importanza della responsabilità della piattaforma, sebbene questo disegno di legge si concentri maggiormente sull’aspetto della privacy piuttosto che sulla moderazione diretta dei discorsi.

7. Legge sulla pubblicità onesta

Obiettivo: aumentare la trasparenza della pubblicità politica sulle piattaforme dei social media per prevenire interferenze straniere e disinformazione.

Disposizioni chiave: le piattaforme sarebbero tenute a rivelare gli sponsor degli annunci politici e a conservare i dati per la consultazione pubblica.

Somiglianze: analogamente all’interesse del disegno di legge del Regno Unito nel combattere la disinformazione, questa legge mira principalmente a regolamentare i contenuti politici online per garantirne la trasparenza.

8. Legge sulla responsabilità algoritmica

Obiettivo: richiedere alle aziende di valutare i potenziali danni sociali causati dai loro algoritmi, incluso il modo in cui influenzano la libertà di parola, la disinformazione e i diritti civili.

Somiglianze: questa legge condivide l’attenzione del disegno di legge del Regno Unito sulla responsabilità delle piattaforme per il modo in cui i loro algoritmi influenzano la moderazione dei contenuti e la diffusione di informazioni dannose.

Temi comuni tra la legislazione degli Stati Uniti e del Regno Unito

Tutela dei minori: sia il Regno Unito che gli Stati Uniti si concentrano sempre di più sulla protezione dei bambini dai contenuti dannosi, citando spesso come giustificazioni la salute mentale e la sicurezza online.

Responsabilità della piattaforma: il disegno di legge sulla sicurezza online del Regno Unito e vari progetti di legge statunitensi ritengono spesso le piattaforme responsabili dei contenuti che ospitano, allontanandosi dall’immunità generale per le aziende tecnologiche.

Combattere la disinformazione: i governi di entrambi i Paesi sfruttano la disinformazione come pretesto principale per promuovere controlli più severi sui contenuti, soprattutto su argomenti delicati come la salute e le elezioni.

Trasparenza e controllo: entrambi i quadri giuridici sottolineano la necessità di maggiore trasparenza nel modo in cui le piattaforme moderano i contenuti, nel ruolo degli algoritmi e nel modo in cui gestiscono i contenuti dannosi.

Ognuna di queste proposte di legge statunitensi porta in primo piano il dibattito in corso su come regolamentare Internet in nome della sicurezza, spesso rispecchiando gli sforzi visti nel Regno Unito e nell’UE per affrontare le sfide del discorso dannoso e della disinformazione. Sebbene vi siano differenze di approccio, gli obiettivi palesi sovraordinati sono sorprendentemente simili: “bilanciare la libertà di parola con la sicurezza, la responsabilità e la trasparenza online”, ma a quale costo? E quali sono, se ce ne sono, gli obiettivi nascosti?

NATO, CIA e la rete di censura globale

La portata del CCDH si estende ben oltre gli Stati Uniti e il Regno Unito. Attraverso i suoi collegamenti con l’Atlantic Council e la NATO, l’organizzazione fa parte di una rete globale che cerca di controllare la parola e sopprimere il dissenso oltre i confini.[19] L’Atlantic Council, che ha ricevuto milioni di dollari di finanziamenti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e da altre entità governative, svolge un ruolo centrale nel consigliare i governi su come monitorare e sopprimere la parola online.[20]

Il consiglio dell’Atlantic Council include anche sette ex funzionari della CIA, evidenziando ulteriormente i profondi legami tra l’organizzazione e le agenzie di intelligence.[21] Queste persone, che hanno esperienza in propaganda e operazioni psicologiche, stanno ora usando la loro competenza per mettere a tacere le voci che sfidano la narrazione dominante. Ciò solleva serie preoccupazioni sul ruolo delle agenzie di intelligence nel plasmare il discorso pubblico e reprimere il dissenso.[22]

Il coinvolgimento di organismi non eletti democraticamente come la Corte penale internazionale (“CPI”) e l’Organizzazione mondiale della sanità (“OMS”) non fa che aumentare la gravità della situazione.[23] Entrambe le organizzazioni stanno spingendo per trattati e regolamenti internazionali che criminalizzino ulteriormente il discorso con il pretesto di mantenere la sicurezza pubblica. Il trattato pandemico proposto dall’OMS, ad esempio, le darebbe l’autorità di controllare la narrazione durante le future pandemie, criminalizzando potenzialmente il discorso che mette in discussione le risposte del governo o promuove soluzioni sanitarie alternative.[24]

La dozzina della disinformazione: uno studio di caso sulla censura moderna

Forse l’esempio più eloquente di questo complotto di censura globale è il fatto che il CCDH abbia preso di mira la Disinformation Dozen, un gruppo di dodici persone che l’organizzazione ha affermato essere responsabile della maggior parte dei contenuti anti-vaccino online.[25] Nonostante il fatto che il rapporto fosse pieno di errori e statistiche esagerate, è stato utilizzato dai governi e dalle grandi aziende tecnologiche come giustificazione per de-piattaformare e censurare queste persone.[26]

La dozzina della disinformazione, CCDH, maggio 2022

La dozzina di disinformazione comprende dottori, scienziati e sostenitori della salute che hanno sollevato legittime preoccupazioni sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini a mRNA e sulle politiche governative in materia di pandemia.[27] Queste persone sono state de-piattaformate, diffamate e, in alcuni casi, persino minacciate di azioni legali per aver osato sfidare la narrazione ufficiale.[28]

Questo caso è emblematico della tendenza più ampia verso la criminalizzazione del dissenso. Etichettando queste persone come “diffusori di disinformazione”, il CCDH e i suoi alleati hanno cercato di metterli a tacere e di rimuoverli dalla piazza pubblica. Ma il targeting della Disinformation Dozen è solo l’inizio. Mentre i governi e le ONG continuano a spingere per leggi più draconiane sulla libertà di parola, è chiaro che tutti i cittadini rischiano di vedere i loro diritti limitati.[29]

Censura dei danni da vaccino: una minaccia al consenso informato

Forse l’aspetto più agghiacciante di questa campagna di censura globale è il suo targeting di storie vere su danni e decessi da vaccino. I file di Twitter rivelano che il “Virality Project”, una collaborazione tra Stanford Internet Observatory, NYU, University of Washington e DFR Labs dell’Atlantic Council, ha esplicitamente raccomandato che le piattaforme di social media agiscano contro “storie di veri effetti collaterali dei vaccini” e “post veri che potrebbero alimentare l’esitazione”.

Questa deliberata soppressione di informazioni fattuali sui rischi dei vaccini rappresenta una grave minaccia al principio del consenso informato, un diritto umano fondamentale sancito dal Codice di Norimberga. Censurando resoconti reali di reazioni avverse, i governi e le aziende tecnologiche stanno di fatto privando le persone del loro diritto a prendere decisioni mediche informate.

L’email sopra è discussa ulteriormente in

“Una ‘vasta impresa di censura’ finanziata dai contribuenti che hanno consapevolmente soppresso i contenuti sui danni causati dai vaccini”.

Le implicazioni di questa censura sono di vasta portata. Non solo viola i principi fondamentali della libertà di parola, ma potenzialmente nasconde quello che potrebbe essere un numero enorme di lesioni e decessi da vaccino. Questo sforzo coordinato per controllare la narrazione sulla sicurezza dei vaccini solleva seri interrogativi sulla reale portata delle reazioni avverse e sull’integrità delle politiche di sanità pubblica.

Inoltre, questa campagna di censura mina le fondamenta stesse della ricerca scientifica e dell’etica medica. Una discussione aperta e una comunicazione trasparente di tutti i potenziali rischi e benefici sono essenziali per mantenere la fiducia del pubblico e garantire la sicurezza degli interventi medici. Sopprimendo storie vere di danni da vaccino, le autorità non solo violano i diritti individuali, ma mettono anche potenzialmente in pericolo la salute pubblica su scala globale.

Come ha sottolineato Matt Taibbi nella sua testimonianza alla Commissione giudiziaria della Camera, “Questo è il complesso censura-industriale nella sua essenza: una burocrazia disposta a sacrificare la verità fattuale al servizio di obiettivi narrativi più ampi. È l’opposto di ciò che fa una stampa libera”.

La rivelazione che le vere storie di danni da vaccino sono state prese di mira dalla censura sottolinea l’urgente necessità di trasparenza, responsabilità e protezione della libertà di parola in materia di salute pubblica. Serve come un duro promemoria del fatto che la battaglia contro la censura non riguarda solo la preservazione di diritti astratti, ma anche la salvaguardia delle vite e la garanzia che le persone possano prendere decisioni informate sulla propria salute e sul proprio benessere.

The Ruby Files: algoritmi di intelligenza artificiale e la morte della libertà di parola

Le recenti scoperte dei Ruby Files rivelano un’altra dimensione inquietante della macchina della censura globale. Secondo il Ruby Media Group, il CCDH e altre agenzie collegate al governo hanno implementato sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale (“AI”) per monitorare, segnalare e sopprimere contenuti in tempo reale su piattaforme come Twitter e Facebook.[30] Questi strumenti di intelligenza artificiale sono progettati per rilevare discorsi “problematici”, tra cui opinioni dissenzienti su vaccini, politiche sanitarie e altri argomenti controversi, e censurarli automaticamente senza intervento umano.[31]

I Ruby Files espongono le terribili conseguenze di questi sistemi di censura basati sull’intelligenza artificiale. Quello che un tempo era un processo manuale di segnalazione dei contenuti per la revisione è stato ora sostituito da algoritmi automatizzati in grado di identificare e sopprimere rapidamente i discorsi ritenuti pericolosi da governi e organizzazioni come il CCDH. Gli strumenti di intelligenza artificiale, che sono stati impiegati con il pretesto di combattere la disinformazione, si sono trasformati in un assalto su vasta scala alla libertà di parola.[32]

Le conseguenze sono agghiaccianti. I sistemi di intelligenza artificiale, una volta implementati, non hanno le sfumature e il contesto che i moderatori umani forniscono, portando al silenziamento indiscriminato di voci che dovrebbero essere protette dalle leggi sulla libertà di parola. Man mano che sempre più governi e piattaforme adottano questi sistemi di censura basati sull’intelligenza artificiale, lo spazio per il dissenso e il discorso aperto continuerà a ridursi, minacciando le fondamenta stesse delle società democratiche.[33]

Il Digital Services Act: la superarma della censura europea

Un parallelo altamente rilevante all’Online Safety Act del Regno Unito è il Digital Services Act (“DSA”) dell’Unione Europea, un quadro legislativo completo progettato per regolamentare le piattaforme digitali con il pretesto di affrontare la disinformazione, l’incitamento all’odio e altri contenuti dannosi. Proprio come la legislazione del Regno Unito, il DSA pone minacce significative alla libertà di parola in Europa, concedendo ai governi e agli enti regolatori poteri senza precedenti per controllare i contenuti online.[34]

Il DSA consente pesanti multe e sanzioni per le piattaforme che non rispettano le sue normative, molto simili all’applicazione delle norme Ofcom del Regno Unito ai sensi dell’Online Safety Act. Ciò che rende il DSA particolarmente preoccupante è la sua capacità di far rispettare le sue normative oltre i confini nazionali, agendo di fatto come una “superarma di censura” che conferisce all’UE un potere assoluto sul discorso online al di là dei suoi stati membri.[35]

Ciò solleva preoccupazioni sul fatto che il DSA, proprio come l’UK Online Safety Act, potrebbe fungere da modello per altre regioni per implementare leggi di censura altrettanto draconiane. Il crescente coordinamento tra organismi globali, come l’OMS, l’UE e la NATO, nella promozione di queste leggi suggerisce che un regime di censura globale potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.[36]

Resistenza di base: lotta per la libertà sanitaria e la scelta informata

Mentre governi e potenti organizzazioni tentano di mettere a tacere il dissenso e controllare la narrazione sui problemi di salute, diverse organizzazioni di base sono emerse come potenti sostenitori della scelta informata, dei diritti dei genitori e della libertà medica. Questi gruppi di base sono in prima linea nella battaglia contro la censura e l’erosione dell’autonomia corporea.

Stand for Health Freedom (“SHF”) è un’organizzazione senza scopo di lucro che incoraggia le persone a difendere i propri diritti alla salute. SHF fornisce risorse, campagne di azione e materiali didattici per aiutare i cittadini a interagire con i legislatori e proteggere la propria libertà medica. Il loro lavoro abbraccia vari argomenti, dalla scelta del vaccino all’opposizione agli interventi medici obbligatori.[37]

Children’s Health Defense (“CHD”), fondata da Robert F. Kennedy Jr., è un altro attore chiave nella lotta per la libertà sanitaria. CHD lavora per porre fine alle epidemie di salute infantile esponendo le cause, eliminando le esposizioni dannose, tenendo i responsabili sotto controllo e stabilendo misure di salvaguardia per prevenire danni futuri. Sono stati determinanti nel contestare i mandati sui vaccini e nell’esporre i conflitti di interesse nelle agenzie sanitarie.[38]

Il National Vaccine Information Centre (“NVIC”) è una delle più antiche e rispettate organizzazioni guidate dai consumatori che sostengono la protezione del consenso informato nelle politiche e nelle leggi sui vaccini. Il NVIC fornisce al pubblico informazioni ben documentate e basate sui fatti sulla scienza, le politiche e le leggi sui vaccini. Sono stati in prima linea nel resistere ai tentativi di censurare le informazioni relative ai vaccini online.[39]

Il Consiglio mondiale per la salute (“WCH”) è una coalizione globale di organizzazioni incentrate sulla salute e gruppi della società civile che cercano di ampliare la conoscenza della salute pubblica e la creazione di senso attraverso la scienza e la saggezza condivisa. Fondato in risposta alla pandemia di covid-19, il WCH sfida la narrazione delle autorità sanitarie globali e sostiene la sovranità individuale, il consenso informato e la libertà sanitaria. Il loro lavoro include la produzione di guide basate su prove su vari argomenti sanitari e la promozione della collaborazione internazionale tra i sostenitori della libertà sanitaria.[40]

The Foundation for Freedom Online (“FFO”). Attraverso relazioni didattiche, assistenza legale e analisi delle politiche pubbliche riguardanti lo sviluppo di minacce alle libertà digitali, la FFO cerca di fornire approfondimenti e assistenza imparziali a tutte le persone che prendono posizione per la libertà di parola, la libertà di espressione e il libero scambio di idee online.

La National Health Federation (“NHF”) si distingue come la più antica organizzazione per la libertà sanitaria al mondo, fondata nel 1955. In quanto unica organizzazione per la libertà sanitaria accreditata dalla Codex Alimentarius Commission, la NHF svolge un ruolo cruciale nel sostenere la libertà sanitaria a livello internazionale. L’organizzazione lavora instancabilmente per proteggere i diritti delle persone a scegliere il loro percorso preferito per la salute, opponendosi ai farmaci obbligatori e difendendo l’accesso alle opzioni di salute naturale. Gli sforzi della NHF si estendono alla sfida alle normative restrittive su cibo e integratori, sostenendo cibo e acqua puliti e promuovendo l’educazione sui benefici degli approcci di salute naturale.[41]

The Greater Reset è un movimento di base che offre un’alternativa alle visioni centralizzate e dall’alto proposte da organizzazioni come le Nazioni Unite e il World Economic Forum. Il movimento organizza eventi e fornisce risorse volte ad aiutare le persone a trovare comunità e libertà. La loro attenzione su misure pratiche e conoscenze per co-creare un mondo che rispetti la libertà individuale, l’autonomia corporea e la libertà di scelta si allinea strettamente con il più ampio movimento per la libertà della salute.

Americans for Health Freedom (“AHF”) è una coalizione di base che si batte per il diritto alla libertà di salute e alla scelta medica informata. AHF lavora instancabilmente per proteggere i diritti delle persone ad accedere alle opzioni di salute naturale e difendersi dall’eccesso di potere del governo, in particolare quando si tratta di interventi medici obbligatori. La loro difesa dell’autonomia corporea e della libertà di parola è particolarmente critica nel clima odierno, in cui coloro che mettono in discussione le narrazioni dominanti sulla salute affrontano de-platforming, censura e persino azioni legali.

Queste organizzazioni, insieme a molte altre, formano una solida rete di resistenza contro il regime di censura globale. Forniscono piattaforme cruciali per le voci dissenzienti nelle comunità mediche e scientifiche, offrono supporto legale a coloro che affrontano censura o discriminazione e istruiscono il pubblico sui propri diritti. Se rappresenti un’organizzazione di base e desideri essere aggiunto a questa lista o partecipare a una coalizione, contattaci all’indirizzo info@greenmedinfo.com .

Conclusione: la battaglia per la libertà di parola e la libertà sanitaria

Le rivelazioni di America First Legal dipingono un quadro profondamente preoccupante del futuro della libertà di parola. L’amministrazione Biden-Harris, in stretto coordinamento con la Counter Disinformation Unit del Regno Unito, il CCDH e organismi internazionali come la NATO e il G7, sta lavorando attivamente per criminalizzare il dissenso e mettere a tacere le voci che sfidano la narrazione dominante. L’ascesa dei sistemi di censura basati sull’intelligenza artificiale, l’Online Safety Act del Regno Unito e altri quadri giuridici rappresentano un assalto globale alle libertà civili.

Tuttavia, la speranza rimane. Organizzazioni come Stand for Health Freedom, Children’s Health Defense, Americans for Health Freedom e il World Council for Health stanno guidando la carica per respingere queste misure draconiane. Sostenendo questi gruppi e restando informati, possiamo lottare per preservare i nostri diritti fondamentali alla libertà di parola, al consenso informato e al dibattito aperto.

La lotta per la libertà di parola e la libertà sanitaria non è solo una battaglia di idee, è una lotta per l’essenza stessa della libertà umana. Mentre affrontiamo questa minaccia globale ai nostri diritti fondamentali, ricordiamo che ogni voce conta, ogni azione conta e insieme possiamo preservare le libertà che costituiscono il fondamento di una società giusta e aperta.

Informazioni sull’autore

Sayer Ji è il fondatore di Greenmedinfo.com, autore del best-seller internazionale “REGENERATE: Unlocking Your Body’s Radical Resilience through the New Biology”, co-fondatore di Stand for Health Freedom e UNITE.live, una piattaforma multimediale globale per creatori consapevoli e le loro comunità.

§§§

