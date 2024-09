Kamala Harris Lanciata in Politica dal Suo “Sugar Daddy” Dem con una Sinecura SuperPagata…

Kamala Harris ha avviato la carriera politica con un lavoro di “patronato” da 120 mila dollari dal fidanzato Willie Brown

di AlanaGoodman

Il primo ruolo politico significativo di Kamala Harris è stata la nomina da parte del potente fidanzato di allora Willie Brown, di tre decenni più anziano di lei, a membro di una commissione medica californiana che è stata criticata come punto di approdo per lavori clientelari e tangenti.

All’epoca 30enne, la Harris usciva con il 60enne Willie Brown, all’epoca speaker democratico dell’Assemblea dello Stato della California, quando questi la inserì nella Commissione di assistenza medica della California nel 1994. La posizione pagava più di 70.000 dollari all’anno, 120.700 dollari in moneta corrente, e la Harris rimase in carica fino al 1998.

La commissione medica si riuniva due volte al mese e Harris, senatrice degli Stati Uniti per la California dal 2017 e ora candidata democratica alle presidenziali del 2020, saltava circa il 20% delle riunioni ogni anno, secondo i registri della commissione ottenuti dal Washington Examiner.

Il consiglio di sette membri era in gran parte composto da ex funzionari statali a fine carriera, semi-pensionati o in attesa di pensionamento. A 30 anni, Harris era il più giovane nominato da circa tre decenni.

Harris, oggi 54enne, e Brown, oggi 85enne, hanno iniziato a frequentarsi nella primavera del 1994, presentandosi a braccetto a numerosi eventi di alto profilo, tra cui le sfarzose feste di Brown e i galà delle celebrità.

L’uomo è separato ma non divorziato dalla moglie Blanche Vitero dagli anni ’80 e ha mantenuto una serie di fidanzate nel corso degli anni.

Nel giugno del 1994, la Harris si mise in aspettativa dal suo lavoro di sostituto procuratore presso l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Alameda, dove aveva lavorato per quattro anni dopo essersi laureata in legge. Brown nominò Harris alla Commissione d’appello per l’assicurazione contro la disoccupazione della California, una posizione che pagava 97.000 dollari all’anno, che sarebbero diventati 167.000 nel 2019. Cinque mesi dopo, Harris si è dimessa dalla commissione assicurativa e Brown l’ha immediatamente nominata alla California Medical Assistance Commission.

Brown, in una lettera alla Harris, ha scritto di essere “lieto di nominarla” alla commissione, che supervisiona il pagamento dei fornitori di assicurazioni per i beneficiari di MediCal sovvenzionati dallo Stato. “Sono certo che le sue conoscenze e la sua esperienza contribuiranno in modo significativo all’importante lavoro della Commissione”, ha scritto.

Secondo una copia del suo curriculum che aveva presentato a Brown all’epoca, la Harris non aveva una formazione medica. La sua esperienza consisteva in quattro anni come sostituto procuratore, una manciata di lavori e stage estivi e una posizione di volontariato presso un gruppo di raccolta fondi per un ospedale.

Secondo i registri statali dell’epoca, i membri del comitato dovevano essere “selezionati tra persone con esperienza nella gestione dei servizi ospedalieri, nella gestione del rischio assicurativo o dei programmi sanitari prepagati, nella fornitura di servizi sanitari, nella gestione dei sistemi sanitari della contea e tra i rappresentanti dei beneficiari dei servizi”.

La decisione di Brown di nominare Harris ha fatto sollevare delle sopracciglia negli ambienti politici. “Entrambe le commissioni sono riservate a ripicche politiche o occasionalmente a ricompense per servizi personali”, ha dichiarato Brett Granlund, ex membro dell’assemblea statale repubblicana della California che ha lavorato a stretto contatto con la commissione mentre Harris era nel consiglio. “Le commissioni sono considerate nomine a piombo in quanto non richiedono alcun lavoro, né credenziali politiche, e sono pagate l’equivalente di un senatore [statale] a tempo pieno per partecipare a una riunione di una o due ore al mese”.

Granlund ha detto che la nomina sembrava sfacciata all’epoca a causa del rapporto tra Harris e Brown. “Sc***re lo speaker ha i suoi vantaggi”, ha detto. “Stevie Wonder avrebbe potuto vedere cosa c’era dietro commedia”.

Tuttavia, Sandra Smoley, un’infermiera registrata che ha fatto parte della Commissione per l’assistenza medica della California dal 1999 al 2004, ha detto che molti dei nominati non avevano una formazione medica e che non c’erano criteri che regolassero le nomine.

“Io avevo una formazione sanitaria, ma [la commissione] non era necessariamente legata alla salute”, ha detto. Smoley ha detto che la commissione era gestita principalmente da membri del personale non nominati che lavoravano a tempo pieno in un ufficio e gestivano tutte le trattative con gli ospedali.

Sebbene la commissione medica sia stata sciolta, Smoley ha detto che all’epoca svolgeva un lavoro importante. Il suo ruolo era di supervisione. “Credo che il lavoro della Commissione sia stato molto positivo”, ha detto. “Il lavoro che abbiamo svolto era necessario e credo che abbia avuto un effetto sull’accesso alle cure per i beneficiari di MediCal e anche sul contenimento dei costi delle tariffe ospedaliere”.

Brown ha recentemente riconosciuto in un articolo del San Francisco Chronicle di aver “influenzato” la carriera di Harris. “Sì, ci siamo frequentati. È stato più di 20 anni fa. Sì, potrei aver influenzato la sua carriera nominandola in due commissioni statali quando ero speaker dell’Assemblea”, ha scritto.

Ha fatto notare di aver aiutato altri politici nel corso della sua carriera, e ha detto che Harris è stata “l’unica che, dopo che l’ho aiutata, mi ha mandato a dire che sarei stato incriminato se avessi ‘anche solo attraversato sulle strisce’ mentre lei era procuratore distrettuale”. E ha aggiunto: “Questa è politica per voi”.

Brown era uno dei politici più potenti della California quando lui e Harris iniziarono la loro relazione. È stato membro dell’Assemblea dello Stato della California per tre decenni, metà dei quali come speaker, e in seguito è stato sindaco di San Francisco. Politico carismatico e accorto, Brown era anche noto per la sua sfilza di attraenti fidanzate e per l’apparente incapacità di rimanere a lungo con una sola donna.

Sebbene abbia dovuto affrontare diverse accuse di corruzione e di pagamento di tangenti mentre era presidente della Camera e sindaco, diverse indagini dell’FBI non hanno portato a nulla e non è mai stato incriminato.

Harris è stata descritta per la prima volta come “la nuova donna dello speaker” in un articolo scritto dal defunto giornalista di gossip di San Francisco Herb Caen, un amico intimo di Brown, nel marzo 1994. Le foto dell’epoca, ottenute dagli archivi personali di Brown a San Francisco, mostrano la coppia che si abbraccia e balla alle feste, tra cui il compleanno di Brown e la sua festa annuale nota come “The Reunion”.

Secondo gli articoli di Caen, gli amici della coppia speravano che Harris potesse convincere Brown a sistemarsi finalmente. Con grande sorpresa, i due si sono lasciati poco dopo che Brown è stato eletto sindaco di San Francisco.

“Questa notizia è stata uno shock per molti, compresi quelli che trovavano Kamala Harris attraente, intelligente e affascinante”, ha scritto Caen il 26 dicembre 1995. “Sono rimasti sbalorditi anche i cervelloni che hanno trovato in Kamala l’antidoto perfetto a qualsiasi tendenza da playboy ancora presente nella personalità sbarazzina del sindaco eletto”.

Secondo quanto riferito, la rottura è avvenuta poco dopo che Brown ha incontrato Carolyn Carpeneti, 32 anni, socialite di San Francisco, una donna con la quale avrebbe poi avuto una figlia. Secondo il San Francisco Chronicle, mentre i due si frequentavano, Carpeneti ha ricevuto 2,33 milioni di dollari per la campagna elettorale da una rete di gruppi e comitati no-profit gestiti da Brown e dai suoi collaboratori.

“Se questo non supera il limite, ci si avvicina terribilmente”, ha dichiarato all’epoca Jim Knox, direttore esecutivo di California Common Cause, al San Francisco Chronicle. “Sembra quantomeno discutibile che [Carpeneti] possa utilizzare liberamente una risorsa pubblica nel suo ruolo di consulente privato per la campagna elettorale”.

Quella non fu l’ultima volta che Brown si trovò ad affrontare controlli per aver indirizzato benefici a donne con cui usciva. Negli anni ’80 avrebbe assunto la sua fidanzata Wendy Linka per la raccolta di fondi, che poi sarebbe stata assunta come direttore marketing per le commissioni cittadine dopo che Brown era diventato sindaco.

Brown ha continuato ad aiutare la carriera politica di Harris anche dopo la loro separazione, sostenendo la sua campagna di successo del 2003 per la carica di procuratore distrettuale. Ma pubblicamente la Harris ha cercato di prendere le distanze dal sindaco di San Francisco.

In un profilo del San Francisco Weekly del 2003 ha definito Brown “un’albatros che mi pende intorno al collo” e ha riferito che “la sola menzione del loro ex legame le fa tendere le spalle, stringere le mani e restringere gli occhi”. Harris ha detto: “La sua carriera è finita; io sarò viva e vegeta per i prossimi 40 anni. Non gli devo nulla… Willie Brown non ci sarà più. Se n’è andato – ciao gente, andate avanti”.

Brown ha recentemente scherzato con il Washington Examiner dicendo che se Harris vincesse le elezioni presidenziali dovrebbe “lasciare il Paese”.

La campagna di Harris non ha risposto alle richieste di commento.

