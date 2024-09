UnaOpinione sulle Religioni Equipollenti. Con Papa Francesco (non Cattolico?) o con San Francesco?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo commento postato su Stilum da un amico fedele del nostro sito, UnaOpinione, e che ci sembra possa interessare un pubblico più ampio di quello del Forum. Buona lettura e diffusione.

Papa Francesco – anno 2013: “Io credo in Dio, non un Dio cattolico. Non esiste un Dio cattolico, esiste Dio” – papa Francesco anno 2013.

Papa Francesco – anno 2024 “Il vescovo di Roma ha riservato l’appuntamento finale a giovani rappresentanti delle principali religioni della nazione asiatica a maggioranza buddhista. E ascoltando le testimonianze di tre di essi — un indù, una sikh e una cattolica — presso il Catholic Junior College, ha preso spunto dalle loro parole per improvvisare a braccio una riflessione sul tema. «Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio» ha spiegato; e ricorrendo a «un paragone» ha chiarito come esse possano essere considerate «diverse lingue, diversi idiomi, per arrivare» a Lui. «Ma Dio è Dio per tutti» ha avvertito e di conseguenza «noi siamo tutti» suoi «figli». Tanto che nessuno può dire «ma il mio Dio è più importante del tuo» ha messo in guardia il Papa, ribadendo che «c’è un solo Dio e le nostre religioni sono lingue, cammini per arrivare» a Lui. «Qualcuno sikh, qualcuno musulmano, qualcuno indù, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini» e niente altro” (copia e incolla da articolo mons. Viganò – da “Osservatore Romano”).

Ora… se ci si pensa bene le due dichiarazioni puntano nella stessa direzione: la prima però ricorre usando il Divino, la seconda un poco più il mondo (ossia in che modo l´uomo si relaziona con Dio).

Epperò nel momento in cui un Papa dice queste cose, e io qui mi riferisco soprattutto alla frase del 2014, allora lui stesso afferma di non essere cattolico e proprio per tale motivo, penso io, non può essere Papa. E penso che chiunque affermi il contrario dovrebbe a questo punto sgombrare tutte le sue convinzioni che papa Francesco sia Papa.

Altrimenti si dovrebbe ammettere che Papa potrebbe essere pure un protestante, un ebreo, un musulmano, un induista (ma non un ateo … papa Francesco dice di credere a Dio … che potrebbe essere un giorno anche l´Anticristo – e questo credo che sarebbe uno degli obiettivi di papa Francesco con l´invenzione della chiesa sinodale senza un vero capo supremo).

E la conseguenza é (a mio modo di vedere): se le religioni sono tutte uguali perché il Dio che adorano é lo stesso, cosa si oppone più al fatto che p.e. un musulmano venga nominato dal sinodo capo della chiesa cattolica (chiaramente con poteri annacquati tanto da non potersi più considerare il capo della Chiesa cattolica, ma solo un eletto qualunque revocabile in qualsiasi momento o a scadenza)?

Ma faccio un passo avanti … perché, una volta che la chiesa cattolica (che non é piú Chiesa cattolica) non ha piú un vero Capo supremo religioso, non nominare un vero Capo supremo di tutte le religioni, visto che a quel punto nessuna religione ha piú un Capo supremo e visto che si adora lo stesso Dio?

Ora qualcuno potrebbe dire: “Ciò é corretto. E questo perché é lo stesso Dio che ci ha creati!” Ma la risposta é parzialmente corretta perché la religione é tutto un discorso diverso: cambia il rapporto dell´uomo verso Dio.

Ogni religione ha avuto il suo tempo (induismo, taoismo, ebraismo, buddismo (mentre secondo me la religione musulmana non mi pare che abbia colto pienamente che l´Unico che merita di essere chiamato Dio nel Corano, e questo perché solo Dio puó dare vita alla materia inanimata, é Gesù che fa proprio con gli uccelli – ma é una opinione).

E naturalmente tutte queste fasi successive di avvicendamento fra le religioni cosí sono state stabilite da Dio.

E se ci si pensa bene, rimanendo alla differenza fra ebraismo e cristianesimo, Dio in quest´ultimo si rivela un poco (o molto?) di piú … attraverso la venuta del Figlio che ci ha mostrato il Suo volto umano pur rimanendo Dio: Dio ha così voluto accorciare le distanze fra Sé e l´uomo e questo, facendo costante riferimento alla Croce, é finalmente costretto a guardare soprattutto in Cielo e mai piú solo verso la terra che pur lo nutre materialmente.

A seguire le affermazioni di papa Francesco, uno deve credere che Gesù non sia mai venuto e se é venuto, lo ha fatto inutilmente: perché il Padre deve mandare il Proprio Figlio se le religioni esistenti (e che sono tuttora rimaste) già erano sufficienti? Affermare che Gesù non sia mai venuto (o sì … ma che non é mai stato Dio) é come ammettere che il Padre abbia costretto il Figlio a fare QUALCOSA (e lo metto in maiuscolo) di inutile. Ma non é anche vero che se Dio muove una foglia, lo fa perché ha sempre una ragione per farlo? E si puó ammettere che Dio abbia fatto fare qualcosa inutilmente al Figlio (e per di più dolorosissimo)? Non posso capacitarmi che ció possa essere vero.

E la risposta sta in questa affermazione (fra le altre) di Gesù: “”Io non muto e non mutilo la Legge … ma la completo” dice Gesù (in Maria Valtorta – Il poema del Dio-uomo – cap. 171): quindi Gesù ha comunque aggiunto qualcosa che Dio volesse che si aggiungesse alle religioni precedenti (in particolare quella ebraica preesistente).

E a questo punto per me c´é una sola conclusione:

Dio Padre, mandando Suo Figlio, ha voluto accorciare le distanze fra Lui e l´umanità;

Dio Padre, mandando Suo Figlio ha voluto che Questi insegnasse all´umanità a non aver paura di Lui ma ad avere fiducia in Lui;

Dio Padre, mandando suo Figlio, ha voluto che l´umanitá guardasse finalmente con speranza in su e mai più in gù (con l´obiettivo di sottrarlo al Diavolo);

Dio Padre, mandando Suo Figlio, ha voluto che lo Si adorasse inginocchiati davanti al Santissimo sacramento dell´Altare e non inginocchiati in una sinagoga o una pagoda e questo perché in Lui si é compiaciuto e ci ha ordinato di ascoltarLo … Lui solo e non papa Francesco e le sue pachamamate.

(si potrebbero elencare anche altri punti).

Fare diversamente sarebbe come porre l´orologio della storia indietro di duemila anni … e questo ad opera dell´Uomo e non di Dio (e a questo punto dove metteremmo la Madonna e tutti i Santi?). Si chiama questa “superbia”?

Mi spiace che esista ancora chi si ostina, di fronte a questi evidentissimi tentativi di papa Francesco di voler demolire la Chiesa cattolica ma soprattutto di fronte alle dichiarazioni che lasciano senza dubbio capire che lui stesso non si considera cristiano e men che meno cattolico, a vedere ancora che egli sia Papa, invece di trarre la conclusione che sia tutto il suo contrario e questo punto credo che ogni sacerdote che si preoccupi del destino della propria anima (e delle anime che pasce) si debba porre la domanda: “Con San Francesco o con papa Francesco?”

Conclusione (per me): impossibile considerare papa Francesco il Papa; difficilissimo seguire chi ancora lo considera Papa.

Nota: pensieri messi per iscritto in fretta. Vi possono essere imperfezioni (e forse qualcosa in più) e già adesso mi scuso.

