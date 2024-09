Medjugorje, el Sínodo sinodal, Francisco y los frutos –podridos- de su pontificado. Joaquín Heimerl

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el padre Joachim Heimerl, a quien agradecemos, les ofrece estas reflexiones sobre las recientes declaraciones del Vaticano respecto a Medjugorje. Diviértanse leyendo y compartiendo.

Francisco y los frutos podridos de su pontificado

por el padre P. Joachim Heimerl von Heimthal

«Por sus frutos los conoceréis» (Mt 7, 16). Con estas famosas palabras, Jesús enseña a sus discípulos a reconocer a los falsos profetas, y la Iglesia se ha guiado por ellas durante siglos, más recientemente en el caso de las apariciones marianas de Medjugorje.

En Medjugorje se han producido numerosas conversiones y curaciones inexplicables desde el punto de vista médico. Además, innumerables sacerdotes y religiosos han experimentado allí su vocación, entre ellos yo mismo.

El papa Francisco ha reconocido ahora todos estos «buenos frutos», pero no -y esto es lo grotesco- las apariciones de la Virgen y sus mensajes.

Está claro que esto no tiene lógica. Se podría afirmar con la misma facilidad que las manzanas crecen solas y no necesitan un árbol para hacerlo. ¿Cree Francisco seriamente que un lugar de peregrinación, donde se producen tantos signos y milagros, nace por sí mismo y sin la intervención del Cielo? ¿O acaso piensa que Dios se ha impuesto el silencio para siempre y no volverá a intervenir en nuestro tiempo y en nuestra historia, ni siquiera a través de la Santísima Virgen María? O dicho de otro modo: ¿para Francisco la fe es sólo teoría gris en lugar de realidad, tiene una fe sin Dios – quién sabe?

Una cosa es cierta: mientras Francisco esté sentado en la Cátedra de Pedro, no habrá reconocimiento de las apariciones marianas; él se niega obstinadamente a confirmar la naturaleza sobrenatural de tales fenómenos. En última instancia, por supuesto, esto significa que no cree en las palabras de Jesús: después de todo, los buenos frutos de los que Jesús habla explícitamente no están ahí por sí mismos. Al contrario, están destinados a dar testimonio de ÉL y a conducirnos a ÉL; esto ya es así en el Evangelio, y en Medjugorje es, por supuesto, lo mismo: todo lo que allí ocurre sólo ocurre porque la Santísima Virgen quiere conducirnos a su Hijo, y sin sus apariciones allí no ocurriría NADA.

En última instancia, por tanto, la negativa del Papa no dice nada sobre Medjugorje, sino todo sobre su pontificado. Francisco no es un constructor de puentes hacia lo sobrenatural y menos aún hacia las verdades de la fe. Al contrario: provoca confusión siempre que puede y recientemente incluso ha cuestionado en varias ocasiones la unicidad de la salvación a través de Jesucristo. Lo siento: ningún Papa, ningún católico y ningún cristiano puede hacer eso. Por eso no es de extrañar que Francisco no quiera reconocer las apariciones marianas. Al contrario: esta actitud encaja con su pontificado, que es el primero en la historia que se caracteriza no sólo por la presunción, sino incluso por la herejía.

Que esto es así ya se ha visto en muchos ejemplos, y más recientemente, como otras tantas veces, en relación con el «Sínodo de los Obispos», que entrará en su ronda final en octubre.

Con este “sínodo”, Francisco querría establecer una nueva Iglesia “sinodal”. Quien rechaza esto -yo lo hago de todo corazón- está cometiendo ahora un “pecado” contra la sinodalidad, que en vísperas del “sínodo” debe ser expiado con un acto de penitencia en San Pedro.

Esto es –como muchas cosas bajo Francisco– una completa locura: la Iglesia es católica y apostólica, pero nunca, jamás, “sinodal”. Y aparte de eso: ningún Papa tiene el poder pleno de inventar nuevos pecados, ni siquiera Francisco, quien por este camino quiere hacer inexpugnable su programa político-eclesial. Digámoslo sin rodeos: esta es por cierto una jugada inteligente, pero también es una forma de blasfemia.

Si miramos los frutos de este pontificado en este contexto, son frutos completamente diferentes a los de Medjugorje, porque los frutos que Francisco nos sirve están claramente podridos.

Publicado originalmente en alemán el 24 de setiembre de 2024 por Marco Tosatti, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/09/24/medjugorje-die- synodal-synode-franziskus-und- die-faulen-fruchte-seines- pontifikats-joachim-heimerl/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

