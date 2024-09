Uno Scrittore, Sergio Russo, si Unisce agli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, Sergio Russo, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni personali. Buona lettura e diffusione.

§§§

ANCHE UNO SCRITTORE FRA “GLI ALLEATI DELL’EUCARESTIA”

Faccio parte, da qualche mese, dell’Associazione “Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo”, il benemerito movimento cattolico che ha il carisma di risensibilizzare il popolo di Dio circa la Presenza Reale di Cristo nella Santa Eucarestia, e che in breve tempo dalla sua nascita, tante battaglie ha condotto con successo contro gli abusi liturgici ed eucaristici, espandendo la sua presenza e missione, quasi in ogni Regione d’Italia.

E non poteva essere altrimenti, poiché “una lampada non può restare sotto il moggio”, ma è destinata ad illuminare tutti coloro che entrano nella casa… specie quando, come in questo caso, si tratta della stessa Casa di Dio!

Mi sono unito agli Alleati dell’Eucarestia (canale Telegram: https://t.me/alleanza3 ) quando ho scoperto che i principi cardine, su cui si basa l’associazione, neanche a farlo apposta, sono proprio gli stessi per cui scrissi, quasi profetizzando, il mio primo libro. Era il “lontano” (si fa per dire!) Febbraio 2013. Tempi non sospetti, che mi spinsero a trattare un tema, rivelatosi poi, fino ad oggi, più attuale che mai.

Intitolato “Il fumo di satana.” Riflessioni su un gesto fondante del Cristianesimo (la genuflessione, per intenderci), ha la Prefazione a firma di don Nicola Bux e una Nota Pastorale del Vescovo Mario Oliveri.

Questo mio libro, partendo dalla specifica domanda: «Come mai oggi un credente non si inginocchia più di fronte a Gesù Eucarestia, presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità nell’Ostia Consacrata? Perché non piega le ginocchia dinanzi al suo Signore e al suo Dio?» dava l’avvio ad un resoconto serrato ed avvincente, che vedeva scendere in campo inedite profezie e visioni di mistici cattolici, anche comparate ad autorevoli analisi di liturgisti contemporanei.

Tutto ciò mi portava a formulare delle ipotesi tanto pertinenti, quanto inoppugnabili, che individuano in quel “fumo di satana penetrato nel Tempio di Dio”, vero e proprio offuscamento della Sacra Liturgia, la causa remota dell’attuale disorientamento dottrinale e della crisi di Fede.

Il testo, che invita il lettore a compiere profonde riflessioni sull’importanza dell’adorazione eucaristica, approda, condividendola, la medesima conclusione a cui giunse Papa Benedetto XVI: «E’ nel rapporto con la Liturgia che si decide il destino della Fede e della Chiesa.»

Così oggi, desidero riproporre ad un’offerta speciale, questa mia opera – peraltro arricchita da una splendida antologia di preghiere eucaristiche tradizionali, tutte da riscoprire – sia agli associati dell’Alleanza, che considero fratelli nella fede, come a chiunque stia particolarmente a cuore la tematica eucaristica.

Per conoscerne i dettagli, basta visionare il mio sito, cliccando su questo indirizzo internet: www.pergamene.net

Buona lettura e buona battaglia per la Fede a tutti.

Che Dio ci benedica!

23 Settembre 2024

Memoria di San Pio da Pietrelcina

(Sergio Russo)

§§§

