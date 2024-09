Religioni Linguaggi Diversi verso Dio? “Speriamo che il Papa Volesse Dire Qualcosa di Differente”. Mons. Charles Chaput.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Mons. Charles Chaput, pubblicato su First Things, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

“Papa Francesco ha l’abitudine, ormai consolidata, di dire cose che lasciano gli ascoltatori confusi e spinti a sperare che intendesse qualcosa di diverso da ciò che ha effettivamente detto.

Al termine del suo recente viaggio a Singapore, il papa ha lasciato i suoi commenti preparati per un gruppo interreligioso di giovani e ha offerto alcune riflessioni generali sulla religione. Poiché i suoi commenti erano estemporanei, naturalmente mancavano della precisione che un testo preparato normalmente possiede, e quindi si spera che ciò che ha detto non sia esattamente ciò che intendeva.

Secondo i notiziari, Papa Francesco ha suggerito che, “[Le religioni] sono come linguaggi diversi per arrivare a Dio, ma Dio è Dio per tutti. Poiché Dio è Dio per tutti, allora siamo tutti figli di Dio.” Ha continuato dicendo, “Se iniziate a combattere, ‘la mia religione è più importante della tua, la mia è vera e la tua non lo è’, dove ci porterà? C’è un solo Dio, e ognuno di noi ha un linguaggio per arrivare a Dio. Alcuni sono sikh, musulmani, indù, cristiani, e sono percorsi diversi [verso Dio].” L’intento positivo del Santo Padre qui era ovvio.

Francesco ha poi aggiunto un invito a entrare nel dialogo interreligioso. Ha parlato del dialogo come se fosse un fine in sé. “Il dialogo interreligioso”, ha detto, “è qualcosa che crea un percorso”. La domanda allora è: un percorso verso dove?

Che tutte le religioni abbiano lo stesso peso è un’idea straordinariamente imperfetta che il Successore di Pietro sembra sostenere. È vero che tutte le grandi religioni esprimono un desiderio umano, spesso con bellezza e saggezza, per qualcosa di più di questa vita. Gli esseri umani hanno bisogno di adorare. Quel desiderio sembra essere cablato nel nostro DNA. Ma non tutte le religioni sono uguali nel loro contenuto o nelle loro conseguenze. Esistono differenze sostanziali tra le religioni nominate dal papa. Hanno nozioni molto diverse di chi è Dio e di cosa ciò implichi per la natura della persona umana e della società. Come predicò San Paolo duemila anni fa, la ricerca di Dio può assumere molte forme imperfette, ma ciascuna è una ricerca imperfetta dell’unico, vero, trino Dio della Sacra Scrittura. Paolo condanna le false religioni e predica Gesù Cristo come la realtà e il compimento del Dio sconosciuto che i Greci adorano (Atti 17:22-31).

In parole povere: non tutte le religioni cercano lo stesso Dio e alcune sono sbagliate e potenzialmente pericolose, sia materialmente che spiritualmente.

I cattolici credono che Gesù Cristo, una volta e per sempre, abbia rivelato a tutta l’umanità chi è Dio. Ci ha redenti con la sua morte e resurrezione e ci ha dato l’incarico di portare tutta l’umanità a lui. Come la nostra fede insegna molto chiaramente, è solo Gesù Cristo che salva. Cristo non è semplicemente uno tra gli altri grandi maestri o profeti. Per prendere in prestito un pensiero da CS Lewis, se Gesù fosse solo uno tra i tanti, sarebbe anche un bugiardo, perché ha affermato con enfasi che “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” (Giovanni 14:6). Un Dio amorevole può accettare l’adorazione di qualsiasi cuore sincero e caritatevole, ma la salvezza viene solo attraverso il suo unico figlio, Gesù Cristo.

Ecco perché Gesù non ha detto: “Rimani sulla tua strada e parliamone”.

Siamo chiamati cristiani perché crediamo che Gesù Cristo sia Dio, la seconda persona della Trinità. Fin dall’inizio della nostra fede, i seguaci di Cristo erano unici tra le religioni del mondo perché accettavano come vera la straordinaria affermazione di Cristo di essere Dio, in parte a causa dei suoi miracoli, in parte a causa della sua predicazione, ma in ultima analisi a causa della sua morte e risurrezione corporea. I cristiani hanno anche sempre creduto che questa realtà renda il cristianesimo categoricamente distinto da tutte le altre religioni e, a sua volta, richieda un impegno totale delle nostre vite. ( Per la cristologia della Chiesa, vedere: il Nuovo Testamento, il Concilio di Nicea, il Concilio di Efeso, il Concilio di Calcedonia, il Concilio di Trento, il Concilio Vaticano II, il Catechismo della Chiesa Cattolica , il documento del Vaticano Dominus Jesus , che tutti, tra molti altri, insegnano chiaramente la divinità di Cristo e il suo ruolo unico nella storia della salvezza.)

Suggerire, anche vagamente, che i cattolici percorrano un cammino più o meno simile a quello delle altre religioni verso Dio svuota il martirio del suo significato. Perché rinunciare alla propria vita per Cristo quando altri cammini possono condurci allo stesso Dio? Un simile sacrificio sarebbe insensato. Ma la testimonianza dei martiri è importante oggi come sempre. Viviamo in un’epoca in cui la religione dominante è sempre più l’adorazione dell’io. Abbiamo bisogno dei martiri, e di ognuno di noi come confessore di Gesù Cristo, per ricordare a un mondo incredulo che il cammino verso una vita autenticamente ricca è donarsi completamente a un altro, all’altro .

Il vescovo di Roma è il capo spirituale e istituzionale della Chiesa cattolica mondiale. Ciò significa, tra le altre cose, che ha il dovere di insegnare la fede in modo chiaro e di predicarla evangelicamente. Commenti vaghi possono solo confondere. Tuttavia, troppo spesso, la confusione infetta e mina la buona volontà di questo pontificato.

I cristiani sostengono che solo Gesù è la via per Dio. Suggerire, implicare o permettere ad altri di dedurre il contrario è un fallimento nell’amore perché l’amore genuino vuole sempre il bene dell’altro, e il bene di tutte le persone è conoscere e amare Gesù Cristo, e attraverso di lui il Padre che ci ha creato. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: chaput, first things, papa, religioni



Categoria: Generale