Il Senso del Vuoto, del Silenzio, del Cielo. Il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul vuoto, il silenzio e la loro funzione essenziale. Buona lettura e meditazione.

§§§

IL SENSO DEL VUOTO, DEL SILENZIO, DEL CIELO

* * *

«Trenta raggi convergono nel mozzo

Ma è proprio dove non c’è nulla che sta l’utilità della ruota

Si plasma l’argilla per farne un recipiente

Ma è proprio dove non c’è nulla che sta l’utilità del recipiente

Si aprono le porte e finestre per fare una stanza

Ma è dove non c’è nulla che sta l’utilità della stanza

Così il «c’è» presenta delle opportunità

che il «non c’è» trasforma in utilità».

Lao Tze

* * *

Per cominciare notiamo subito come nemmeno il Cattolico possa negare l’affermazione del Saggio cinese, dal momento che può constatare di persona come il Vuoto sia la conditio sine qua non per il Pieno. Per esempio, anche il Cattolico può constatare come il pieno di parole che sta leggendo si stagli nel vuoto del foglio (in questo caso elettronico). E se egli si facesse presente a se stesso anche per pochi secondi, si accorgerebbe che sta inspirando perché i suoi polmoni sono vuoti d’aria, come pure sta espirando per il loro svuotamento dalla medesima. Il vuoto è anche quello delle vene e delle arterie, appunto vuote perché possano riempirsi del sangue che scorre. Anche la testa deve svuotarsi continuamente del pensiero per poter continuamente riempirsene, processo che, oltrettutto, dice della volatilità del pensiero stesso e della conseguente, tragica volatilità dell’io che vi si identifica. Così, anche il corpo umano è pieno di organi perché è vuoto.

Ciò può costituire un’illuminazione anche per il Cattolico che può dire: “VIVO GRAZIE AL VUOTO!”. D’altronde, se egli crede o sente di aver bisogno di ricevere la Grazia divina, ciò conferma che in sé c’è un vuoto che ha da essere riempito dal … Vuoto.

Daisetsu Teitaro Suzuki:

«Il vuoto, che concettualmente rischia di essere scambiato per il puro nulla, nei fatti è il serbatoio di infinite possibilità».

«Serbatoio di infinite possibilità»: il Vuoto Creatore!

Cosicché, inteso nel suo significare la Realtà Prima da cui l’Uomo, la Terra e l’Universo sono contenuti e dipendono, “vuoto” cesserebbe di essere una parola cattolicamente scandalizzante e aborrita. E lo stesso accadrebbe per il sanscrito śūnyatā, giapponese kū, contemplato dal Buddhismo e significante la vacuità, appunto il vuoto. E, d’altra parte, se katholikós è composto da katà e òlos tutto intero, cosa di più intero del Vuoto con la sua infinita sfericità?

Il Silenzio è più prezioso del linguaggio per la semplicissima ragione che quest’ultimo continuamente nasce dal Silenzio e nel Silenzio si estingue. Senza il Silenzio, che è il Vuoto, nessun pieno di linguaggio sarebbe possibile. Se nel fondo dell’essere umano e intorno ad esso non imperasse il Silenzio, cioè il Vuoto, nessuna parola potrebbe essere pronunciata e ascoltata, e perciò nessuna comunicazione, da Silenzio a Silenzio e attraverso il Silenzio, sarebbe possibile. Egualmente, senza il Silenzio nessun suono sarebbe udibile. Ed anche il suono nasce dal Silenzio ed al Silenzio ritorna. Come si vede, senza il Silenzio, senza il Vuoto, ci sarebbe … nulla.

Noguchi Yone:

«Ascolto il cinguettio degli uccelli

non per la loro voce

ma per il silenzio che segue».

Se non si pratica quanto suggerito in questi tre versi è impossibile intuire cos’è il Silenzio, cioè l’Imperituro.

Mundaka Upanisad:

«Dall’Imperituro si generano molteplici esistenze, e lì stesso vanno a riassorbirsi».

Essendo il Senza forma, cioè il Vuoto da cui nasce il linguaggio, il Silenzio, l’Imperituro, è anche tra parola e parola, tra pensiero e pensiero, tra nota musicale e nota musicale, insomma tra ciò che si presenta e immediatamente passa. Il Silenzio è l’imprescindibile intervallo vuoto e fermo (giapponese ma) che separa e fa da tramite, e che non può essere colto dalla coscienza ordinaria, assorbita ed esaurita dal pieno di parole, pensieri, immagini, suoni, e necessitante di tali oggetti che le forniscano il subdolo motivo per sentirsi esistere, ma che nel medesimo tempo la distraggono (traggono via) dal Soggetto Unico che è il Silenzio, l’Imperituro, il Vuoto.

Sentire di esistere grazie alla distrazione rappresentata dal pieno degli oggetti dei sensi e dell’intelletto è il massimo dell’illusione. Pieno che, è bene ribadirlo, senza il vuoto non potrebbe darsi. Non appena ci si prefigge di ottenere un profitto spirituale, ecco ergersi un oggetto nel vuoto, un ob-jetus, cioè posto innanzi, dunque separato (illusoriamente) dal soggetto. Pertanto, tutto ciò che si può pensare e dire del Vuoto, del Silenzio che è la Verità-in-Sé, altro non è che un’oggettivazione separante. Non a caso nello Zen, a proposito della meditazione/contemplazione si avverte che la medesima ha da essere “senza profitto e senza scopo” (mushotoku). Ciò che, come si vedrà più avanti, dice in altri termini Maestro Eckhart.

Perciò, infinitamente prima del senso delle parole, dei pensieri, delle immagini, dei suoni e dei traguardi sta il senso del Silenzio, che non si trova se non nel Silenzio stesso, non potendo coglierlo né il pensiero né le parole né le immagini né i suoni: non può il relativo cogliere l’Assoluto, mentre l’Assoluto giustifica e si manifesta nel relativo. Non può il parziale cogliere l’Intero. Non può il mobile cogliere l’Immobile. Non può l’oggettivazione cogliere il Soggetto Unico, l’Imperituro, la Verità-in-Sé. E tuttavia – segreto da scoprire o, meglio, in cui sparire – ogni parola e ogni suono, così come ogni oggetto, costituiscono, per chi sa coglierla, un’occasione di ritorno/risveglio a sé qui ed ora, quindi all’Imperituro, al Soggetto Unico. Infatti, senza il Soggetto Unico, l’io primigenio individuale non sussisterebbe un istante e non godrebbe dell’immortalità. Il Soggetto Unico è il Vuoto, è il centro e la periferia del sé individuale, anzi di tutti i sé individuali: è l’Imperituro, la Verità-in-Sé, il Verbo «ut unum sint».

I pensieri, le parole, le immagini, nonché i ferrei sillogismi, sono come stormi di uccelli che attraversano il Cielo, analogamente a pianeti, lune, soli, sistemi solari e galassie quale minuscola manciata di pulviscolo sparso nel Cielo, altro nome del Silenzio, del Vuoto, dell’Imperituro, della Verità-in-Sé, del Verbo «ut unum sint».

Chandogya Upanisad:

«L’etere (akasa) è certamente superiore al fuoco. Invero, sia il sole che la luna, entrambi sono nello spazio-etere, come la folgore, gli astri e il fuoco. Tramite lo spazio uno chiama, tramite lo spazio ode, tramite lo spazio ascolta; nello spazio ci si diverte, nello spazio si patisce; nello spazio si nasce, nello spazio si cresce. Medita sullo spazio».

Dice: «medita sullo spazio»: cioè sull’Etere universale onnipervadente, sul Vuoto, sul Silenzio. Insomma su Dio, che si trova oltre tutto ciò che ne parla e ne scrive e che non può fare altro che indicarlo, indugiarvi intorno, perciò riducendolo ad oggetto separato dal soggetto. E cos’è meditare al più alto grado? È contemplare: farsi vuoto e sparire come soggetto auto-esistente e integrato nel Soggetto Unico.

Nella sua sintesi, nella sua inespressione, e quindi nella sua assolutezza, il Pensiero-Parola, il Verbo, è Silenzio, Vuoto, quindi Cielo … il Regno dei Cieli. E ciò, come già notato, per la mente abituata ad identificarsi – per sentirsi esistente – con pensieri, parole, immagini e suoni, come anche di formule e dottrine, è d’impossibile approccio. Occorre quindi un dis-abituarsi a fare degli oggetti di qualunque genere (quindi anche di “Dio”! che appena pensato e nominato viene collocato là, quale ob-jectus distante e irraggiungibile) le stampelle della propria esistenza; occorre svuotarsi, occorre un azzardo a lasciar andare tutto il pieno, un insinuarsi tra le maglie della griglia razionale fatta di concetti al di là della quale v’è il Sovra-razionale, uno sganciarsi dalla piattaforma del principio di non contraddizione, poiché l’aut-aut è nel relativo (orizzontale), non nell’Assoluto (verticale) che contempla l’et-et.

Altre constatazioni concrete: senza il Vuoto non si avrebbe da dove versare del buon vino né dove versarlo per gustarlo: è il vuoto della bottiglia che permette di riempirla di vino, ed è il vuoto del bicchiere che ne permette la mescita. Lo stesso vale per la bocca, che non potrebbe essere riempita di cibo se non fosse vuota, e per lo stomaco, che se non fosse vuoto non potrebbe recepire il cibo. La fame, fisica e spirituale, è un vuoto che chiede di essere riempito da un cibo adeguato. In breve, senza il Vuoto non ci sarebbe il Pieno della vita. L’errore madornale è ritenere il Pieno dimenticando il Vuoto. Ritenere la Parola dimenticando il Silenzio. Ritenere la Terra dimenticando il Cielo. Ritenere i Fenomeni dimenticando il Non fenomeno, ritenere il Perituro dimenticando l’Imperituro.

E come si potrebbe dimenticare il grembo della donna quale vuoto in cui cresce il pieno della nuova vita? E come non considerare ed ammirare il grembo della Vergine quale Vuoto in cui cresce il Pieno della Vita Nuova? Vuoto del Grembo verginale che riceve il Soffio dal Vuoto da cui esce il Fiat lux. Vuoto immacolato che dà immacolata Carne alla Luce! (non solo nel senso di partorirla al modo, ma di conferimento della carne nel suo grembo: già nel grembo della Vergine la Luce si fa Carne).

Degno di nota e commovente quanto scritto a proposito del grembo in unaparolaalgiorno.it:

«Dal latino: gremium, con lo stesso significato, ma propriamente, quel che si può stringere al seno. È parola di interminata grazia e intimità, cavo di accoglienza antica, di protettività innata, coperto, poi, dall’avvolgente dolcezza delle braccia. Basta la base della comune e in amplissima parte dimenticata esperienza del grembo a dare a questa parola, a questa immagine, un potere sconfinato: che cosa è più sacro, fertile e riposto del grembo della terra che genera la primavera? Che cosa molce di più l’affanno e il timore dei giorni di appoggiare la testa in grembo a chi si ama? Quale è la promessa che il viaggio cela nel grembo teso della vela? Che cosa c’è di più delicato del reggere in grembo un fiore, un anello, le stesse sole mani o un figlio?».

E c’è la fame spirituale quale vuoto che chiede di essere riempito da Dio, ma che prima deve svuotarsi da tutto ciò che la occupa costipandola.

Maestro Eckhart:

«Finché queste tre cose, temporalità, corporeità e molteplicità, sono in me, in me non è Dio, né in me può veramente operare. Sant’Agostino dice: è l’avidità dell’anima che fa sì che essa voglia prendere e possedere molte cose; in tal modo essa cerca di impadronirsi della temporalità, della corporeità e della molteplicità; con ciò, essa perde proprio quello che possiede. Infatti, finché v’è in te più e più ancora, Dio non può né abitare né operare in te. Tutte le cose devono continuamente uscire perché Dio entri, a meno che tu non le possieda in un modo più alto e migliore, quando la molteplicità è in te divenuta unità. Allora, più v’è in te di molteplicità, più v’è di unità, l’una trasformandosi nell’altra».

«L’avidità dell’anima»: della propria anima. E com’è facile ignorarla o sentirsene esenti!

Si comprende che prima di «possedere in modo più alto e migliore tutte le cose in unità» si rende neccessario una disciplina dello svuotamento dalle medesime. O, in altri termini, prima una soluzione di ciò che è coaugulato (oggettivato) e poi una ri-coagulazione (ri-oggettivazione) di ciò che è soluto, per l’equilibrio armonico fra Vuoto e Pieno, fra Interiore ed Esteriore, fra Verticale e Orizzontale come mostra la Croce col suo Centro … il Sacro Cuore!

Anche certa arte moderna cerca, per quel che può, di esprimere e suggerire il Vuoto.

Da gianfrancobertagni.it:

«Klee va alla ricerca della cosa che è “al di là dell’apparenza”, ossia della “comune radice terrestre”. Malevic realizza il “quadrato bianco su bianco”, che buca lo spazio pittorico nella direzione del “puro spazio originario”. Secondo una sentenza leopardiana “tutto è nulla” e non vale nulla e va a finire nel nulla. Il nulla è l’anima segreta delle cose. Fragili ed effimere, le cose sono condannate al nulla, ma nello stesso tempo dal nulla salvate ossia restituite a noi per quello che sono: degne di essere amate in quanto mortali».

«Il nulla è l’anima segreta delle cose». Stupendo! Ma per comprendere occorre farsi vuoti, affondare nel segreto, dissolversi nel Vuoto, che è appunto, il Nulla quale anima segreta delle cose, di ciò che è qualcosa.

Validissimo anche per un Cattolico anche quanto dice meravigliosamente Hermann Hesse:

«Una meta si proponeva Siddharta: diventare vuoto, vuoto di sete, vuoto di desideri, vuoto di sogni, vuoto di gioia e di dolore. Morire a sé stesso, non essere più lui, trovare la pace del cuore svuotato, nella spersonalizzazione del pensiero rimanere aperto al miracolo, questa era la sua meta».

Eh sì, morire a se stessi (e al mondo), perché «se il chicco di grano non muore» non può «rimanere aperto al miracolo». Morire è aprirsi alla Vita. Così, quello che infine conta non è più la dottrina, il dogma, l’esegesi, bensì la morte di ciò che non è vera vita, cioè dell’entità psichica fittizia infarcita di nozioni che è il proprio ego: l’ombra che oscura la Luce. E non sembra che quest’operazione indicata da Cristo goda di molta attenzione fra i Cattolici. Anzi è accuratamente tenuta nel dimenticatoio. Come si dice: la paura fa 90. Meglio gettarsi “coraggiosamente” sulle mancanze altrui. Il fariseo è in servizio permanente effettivo. La mano che scaglia la prima pietra sempre in esercizio.

Jan van Ruusbroec (attenzione alla finezza adombrata in quanto è detto):

«Dio visita senza interruzione la dimora e la quiete che ha fatto in noi, cioè l’unità dello spirito e quella somiglianza che vi si fa attraverso la grazia».

Il Silenzio è Vuoto. ll Vuoto è Silenzio.

Come dire Origine e Conclusione.

L’Origine è la Conclusione. La Conclusione è l’Origine.

L’Alfa è Omega. L’Omega è Alfa.

Il Cerchio mostra “eloquentemente” questa verità. E ancor più la Sfera, simbolo del Cielo, di Perfezione e Onnipotenza, che è un combinarsi di Cerchi vuoti.

La Sfera è un vuoto, un non-esserci. È il non-esserci di Dio che permette l’esserci delle Creature. Dio è il Vuoto che accoglie e sostenta il Pieno delle Creature. Dov’è Dio non può esservi Creatura, e dov’è Creatura non può esservi Dio. E tuttavia, ecco il miracolo! nell’assoluta distinzione non v’è assoluta separazione, anzi v’è l’ineffabile intimità del due-in–uno:

«Così il “c’è” presenta delle opportunità, che il “non c’è” trasforma in utilità», dice Lao Tze nell’incipit.

Perciò nessuno, a meno che non sia intellettualmente disonesto, lo può negare: il Vuoto che è Dio è indispensabile al Pieno delle Creature, mentre il Pieno delle Creature conferma il Vuoto che è Dio.

«Io sono l’Alfa e l’Omega», dice il Signore Dio, «colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente».

Come dire che il Signore Dio, il Verbo, è l’inizio, la circonferenza e la fine del Cerchio, e perciò dell’infinita combinazione di Cerchi vuoti che è l’Infinita Sfera Divina Vuota.

Giordano Bruno:

«L’universo è tutto centro e tutta circonferenza».

Libro dei XXIV filosofi:

«Dio è una sfera infinita il cui centro è dappertutto e la circonferenza in nessun luogo».

Perciò il Verbo, il Cielo, il Silenzio, il Vuoto è dappertutto e in nessun luogo.

Per questo, in quanto Spirito non si sa donde venga e dove vada.

Per questo, nessuna dottrina sul globo terracqueo può afferrarlo tutto, contenerlo tutto, trattenerlo tutto, esaurirlo tutto. Chi così pretendesse peccherebbe di una tronfia volontà di potenza.

Il Vuoto, il Silenzio, il Cielo, l’Imperituro, il Verbo, lo Spirito, l’Assoluto, l’Incondizionato, è il «Quello» di cui stupendamente nelle Upanisad:

«A Quello entro cui scompare tutto ciò che influenza la mente, a Quello che sta dietro a tutta l’eterna Coscienza, il testimone di tutte le manifestazioni dell’intelletto – a Quello, io mi inchino». (Upadesasahasri).

E nell’inchinarmi – Matto che sono! – lascio il me stesso condizionato per ritrovare me stesso nella beatitudine:

«La vera beatitudine è incondizionata; nel condizionato non può esistere felicità; soltanto l’Incondizionato è beatitudine; cerca di realizzare l’Incondizionato in te stesso». (Chandogyopanisad).

L’Incondizionato è «Il regno di Dio (che) è dentro di voi» (Canonico di Luca).

«Il regno è dentro di voi ed è esterno a voi. Quando voi avrete riconosciuto voi stessi allora sarete riconosciuti e saprete che siete i figli del Padre vivente. Se al contrario non vi riconoscete allora siete nella povertà e siete la povertà». (Apocrifo di Tommaso).

«Dentro di voi ed esterno a voi»: cioè Vuoto, Silenzio, Cielo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cielo, matto, silenzio, vuoto



Categoria: Generale