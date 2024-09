Sinodo sulla Sinodalità 2024 = Un Altro Colpo di Stato contro Gesù Cristo e la Sua Chiesa. Quarracino.

Sinodo sulla sinodalità 2024 = Un altro colpo di stato contro Gesù Cristo e la Sua Chiesa.

Le ultime dichiarazioni di Jorge Mario Bergoglio sulla diversità delle religioni come dono di Dio, la sua equiparazione del crimine dell’aborto al rifiuto dell’immigrazione clandestina e di massa e il suo appello penitenziale per la prossima sessione del Sinodo sulla sinodalità mostrano chiaramente che il suo pontificato non è niente altro che l’esecuzione di un colpo di stato contro Gesù Cristo stesso, per mascherare la Sua Chiesa e metterla al servizio dei piani globalisti del Potere Finanziario predatore e genocida, nemico di Dio e del genere umano.

LA TRINITÀ SINISTRA

George Soros Jorge Mario Bergoglio (“Francisco”) Lynn Forester de Rothschild

Il 20 luglio 2023 pubblicavamo un articolo in cui evidenziavamo la controrivoluzione che Jorge Mario Bergoglio aveva cominciato a portare avanti all’interno della Chiesa, dopo la morte di Benedetto XVI, eseguendo – da solo e per mezzo di lacchè servili terzi – un vero e proprio e autentico colpo di stato nella Chiesa , contro la persona stessa di Nostro Signore Gesù Cristo[1].

In quell’articolo mostravamo la prova più chiara ed evidente di questo delitto, fornita dall’allora vescovo ausiliare di Lisbona e neocardinale papagayo della “Chiesa” bergogliana, Américo Manuel Alves Aguiar (attualmente vescovo di Setúbal), che come responsabile organizzatore della Giornata Mondiale della Gioventù si è preoccupato di cancellare ed eliminare ufficialmente ogni esplicito riferimento pubblico a Nostro Signore Gesù Cristo e di escluderlo da un’attività come la XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù (2023), ovviamente approvata dal Vescovo di Roma.

Ma in verità, questo processo di scristianizzazione nella Chiesa cattolica è stato avviato dallo stesso Jorge Mario Bergoglio nell’aprile 2020, “rinunciando” informalmente al titolo di Vicario di Cristo e convertendolo in un semplice riferimento storico passato, per assumere il ruolo alcuni mesi dopo, l’8 dicembre 2020, di cappellano-poeta della Casa dei Rothschild a Londra presso il Council for Inclusive Capitalism (creato dalla Baronessa Lynn Forester de Rothschild, moglie del defunto Sir Evelyn de Rothschild)[2]. Tra gli altri, è stato il celebre vaticanista Sandro Magister a evidenziare e sottolineare come, dopo la morte di Benedetto XVI, l’offensiva bergogliana di riforma pseudo anti-cristica della Chiesa abbia subito un’accelerazione, come se la presenza terrena del santo Pontefice tedesco gli avesse impedito di farlo impunemente[3]. È stata utilizzata la manipolazione e deformazione della Rivelazione – interpretando in modo ibrido la Sacra Scrittura, abbandonando la Tradizione considerandola espressione di “indietrismo” (???) e imponendo il proprio “magistero” come unico vigente nella Chiesa[4] per rafforzare questa espulsione del Signore Risorto come centro, via, significato e fine della vita della Sua Chiesa, per sostituirlo con l’ideale della “fratellanza universale”, con il culto della “Madre Terra”, con la “demascolinizzazione e omosessualizzazione” delle gerarchie ecclesiastiche e della vita consacrata, e con la limitazione e riduzione al minimo di espressione della tradizionale liturgia romana.

Il suo ultimo e per ora ultimo sfogo costituisce l’espressione più chiara e forte non solo dell’eresia dell’ex gesuita ignaziano, ma dell’arroganza irrazionale che lo spinge, quando a Singapore afferma che “tutte le religioni sono una via per giungere a Dio”. .” […] sono come lingue diverse, come lingue diverse, per arrivarci. Perché Dio è Dio per tutti. […] C’è un solo Dio, e noi, le nostre religioni sono linguaggi, vie per giungere a Dio”[5] .

Ma Gesù Cristo, il Signore risorto, ha affermato in modo chiaro e inequivocabile che Egli « è la Via, la Verità e la Vita» (Gv 14,6), non una via, una verità o una vita. E poi riafferma chiaramente che «nessuno va a [Dio] Padre se non per mezzo di me». Come dice un vecchio adagio spagnolo, “se lo vuoi più chiaro devi aggiungere acqua”. E del resto, il mandato-missione affidato da Gesù Cristo alla Chiesa, fino alla fine dei tempi, è quello di portare l’annuncio del suo Vangelo in tutti gli angoli del mondo, battezzando tutti i popoli nel nome dell’Unico Dio. Trino (Mt 28,18-20; Mc 16,15-16; Luca 24,44-48). Ribadiamo quindi la domanda che ci siamo posti in occasioni simili: a chi dobbiamo obbedire: a Gesù Cristo Signore o a Bergoglio vescovo di Roma? Al Redentore e Salvatore o al cappellano e giullare di Casa Rothschild? [6] . È chiaro e pienamente evidente, del resto e nella realtà, che la “Chiesa” bergogliana è in realtà la versione del XXI secolo della Torre di Babele , ad maiorem Kissinger, Schwab et Soros gloriam . Una “Chiesa” babeliana in cui don Jorge Mario è l’“Onnipotente” superiore al Redentore.

E se fondamento e capo di questa Chiesa sinodale neo-bergogliana non è più il Signore ma don Jorge Mario, la Chiesa non è più il Corpo di Cristo, la Città di Dio sulla terra, il Regno di Cristo, il segno e il strumento di unione con Dio e di unità di tutto il genere umano, ecc. ecc., che ha la missione di annunciare Gesù Cristo, il Dio-uomo risorto. Perché ora, secondo i disegni di JMB, la “Chiesa sinodale” è, in sostanza, amministratrice e dispensatrice del perdono sacramentale di Dio, e non evangelizzatrice o annunciatrice di Gesù Cristo risorto[7], nella quale “il perdono costituisce la natura e la missione della Chiesa, la sua realizzazione fondamentale”.

E poiché il Vescovo di Roma è l’Onnipotente di questa Chiesa neo-sinodale, non ha problemi a inventare nuovi peccati, in un ampliamento sui generis dei 10 Comandamenti biblici, nuovi peccati che non sono contro Dio ma contro l’Umanità. Una neo-Chiesa che inventa nuovi peccati, ma che non condanna né chiede perdono per il genocidio prenatale , cioè per l’aborto su scala mondiale, per l’omicidio di massa dei bambini non ancora nati nel grembo materno, di cui lo stesso Concilio Vaticano II, di cui Il “Supremo” tanto venera, descrive come un crimine abominevole[8] e che nella Tradizione catechetica è considerato uno dei crimini che gridano vendetta al Cielo[9].

Così, nella “celebrazione penitenziale” prevista per l’inizio della prossima sessione del Sinodo sulla sinodalità , Gesù Cristo non viene menzionato nemmeno una volta, né condanna né chiede perdono per la passività e il silenzio ufficiali di fronte all’aborto imposto nel mondo come “politica di Stato”, condanna assente dall’agenda pubblica della Santa Sede durante il pontificato Bergogliano, con cui don Jorge Mario ha trasformato la Chiesa cattolica in un ibrido che non annuncia Gesù Cristo risorto né difende istituzionalmente e ufficialmente la condanna dell’aborto come crimine abominevole e genocidio , stabilendo l’idolatria della fratellanza universale e il culto della Madre Terra .

E questa dimenticanza non è né casuale né innocente, poiché in questo modo il “Supremo” non offende né infanga i suoi legami e la sua amicizia con le grandi figure della plutocrazia globalista che lo sostiene, promotori del più grande genocidio della storia dell’umanità -. 70 milioni di bambini ai quali ogni anno viene applicata la pena di morte prima della nascita – e che non solo sono felicemente accolti presso la Santa Sede, ma ricoprono anche la direzione di un organismo recentemente costituito e incorporato negli organismi ufficiali delle istituzioni vaticane – il Fray Bartolomé de las Casas Legal Research Institute, sotto il patrocinio del Comitato Panamericano dei Giudici per i Diritti Sociali e la Dottrina Francescana[10] -, che si occupa niente di più e niente di meno che di promuovere e diffondere la Dottrina Sociale della Chiesa in un contesto di Prospettiva franceschista (bergogliana), con un ex giudice argentino come presidente dell’Istituto, uno degli ideologi e promotori della legalizzazione dell’aborto in Argentina. Tutto questo con l’accompagnamento e il sostegno della Open Society della famiglia Soros.

Così, in totale sintonia con George Soros, suo partner ideologico, il vescovo di Roma lascia fuori dai radar e dalla portata della “Chiesa” sinodale l’esplicita condanna ufficiale dell’aborto come crimine abominevole.

José Arturo Quarracino

21 settembre 2024

PS : Per conoscere i dettagli del partenariato Soros-Bergoglio e della subordinazione politica e ideologica del pontificato bergogliano ai piani e ai progetti della famiglia Soros e delle sue Open Society Foundations, potete vedere “Soros gestisce il Vaticano come vuole”, in https://gloria.tv/post/1CGcCnMJWaSpAToVYAWQTfgTx .



