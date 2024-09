Il Pensiero Cattolico. Conclusione della Summer School 2024.

CONCLUSIONI DELLA SUMMER SCHOOL 2024

“Il Regno di Dio è in mezzo a voi: convertitevi e credete al Vangelo”. La nostra missione è nel mondo. Dobbiamo ascoltare sempre di nuovo la chiamata di Cristo, facendo Scuola per i veri apostoli di Cristo. Dobbiamo portare con Lui la croce ogni giorno, con immensa gioia perché stiamo in sua compagnia. Con Adamo ed Eva è cominciata la ribellione a Dio, su istigazione di satana autore della menzogna. Ma il Signore non mente. Dobbiamo operare nella verità permanendo in essa e offrire preghiere di riparazione per le offese a Lui recate. Il Signore ha dato a ciascuno di noi una porzione della sua vigna: con la nostra Scuola Ecclesia Mater contribuiamo a trasformare il mondo, con l’aiuto della Madre di Dio, che nel 1531 a Guadalupe, dove gli Aztechi facevano sacrifici umani, apparve per chiamare il continente alla conversione. Ve ne furono nove milioni. E’ la madre della civiltà dell’amore. Senza l’intervento di Dio tutto è perduto. Chiediamo la nostra personale conversione quotidiana all’unico Salvatore Gesù Cristo per essere suoi missionari.

Dal tema svolto dal Cardinale: “Permanere nella verità di Cristo: contraddicendo il mondo e quanti vogliono creare un’altra Chiesa”, discendono le quattro applicazioni presentate nei panel e approfondite nei Gruppi di Studio che continueremo on-line durante l’anno:

Il realismo di san Tommaso:come riconoscere la realtà e non plasmarla a propria immagine(Fede e Ragione)

Come distinguere la dottrina sicura della Chiesa e del Magistero, dalle contraffazioni(Concilio e Magistero)

Perché c’è un dissenso sulla natura della liturgia: non è più relazione curata con Dio(=culto),al punto che non rispecchia l’ordine rituale autentico della Chiesa, e di conseguenza non plasma più la nostra coscienza, cosa essenziale alla vita morale (Chiesa e Liturgia).

Lo sguardo alla realtà è la caratteristica della fede in Cristo,che coltiva il rapporto con essa(=cultura), è un giudizio di verità su tutto, che diventa grande carità quando si confronta con la politica ed è chiamata alla testimonianza suprema del martirio (Cultura e Politica).

In vista diun’accorta strategia di comunicazione, dobbiamo registrarci, collaborare e diffondere i contenuti pubblici del sito

La Chiesa intesa come movimento dello Spirito Santo, rinasce sempre (v.il Pellegrinaggio Parigi-Chartres, il Monastero di Le Barroux, l’esperienza di Quaerere Deum) sana la frattura tra il Sacro e l’arte, fa amare la Chiesa visibile e non cercare un’altra Chiesa. Dunque,ci è chiesto di confrontare ciò che pensiamo e viviamo, alla luce della Forma d’insegnamento della Scuola.

Ricordiamoci che la battaglia è contro le potenze dell’aria, quindi c’è bisogno di armi spirituali.

La Chiesa deve formare la coscienza dell’uomo, per fermare e prevenire la deriva immorale delle giovani generazioni. *Nella coscienza infatti, l’uomo, può incontrare la pienezza di Dio in sé o, al contrario, rinunciare a se stesso e schiantarsi nelle peggiori ideologie (dal nazismo al transumanesimo). Essa è il dono più importante dato all’uomo, perché da essa dipende l’uso e il valore di tutti gli altri doni. La coscienza si identifica con noi stessi, è la verità e libertà del nostro io affidato a noi stessi, ed è quindi ciò che più mi deve stare a cuore e ciò che più di tutto devo preoccuparmi di custodire e di formare.

*“Formazione” è la parola chiave: colui che non svende la propria coscienza ai pensatori di moda, ma che se ne fa carico e si impegna a formarla, costui potrà custodirla e – con sant’Agostino – avvertire che essa è il tesoro più grande in cui noi possiamo immergerci in Dio e in lui pienamente abitare nel nostro intimo. La soluzione alle deviazioni culturali, agli abissi politici e ai fraintendimenti morali della coscienza sta qui: nell’impegno a formarsi e a formarla.

*Come formarla? 1.Conoscere e osservare i Comandamenti. Il bene e il male sono scolpiti nella nostra coscienza e, se noi ci atteniamo ai Comandamenti e osserviamo le norme morali, noi potremo irrobustirla. 2.affidarsi alla Tradizione della Chiesa e studiarla. Studiare gli insegnamenti del Catechismo, le esegesi dei Padri, gli scritti dei Santi, i discorsi dei Pontefici: questo è uno sforzo intellettuale utile a rischiarare la percezione della verità e a fugare dalla coscienza ogni seduzione di male o di ambiguità.

Tale studio e tale impegno possono poi trovare il loro solco vitale in due particolari situazioni: a. la partecipazione alla sacra liturgia, purché rispecchi l’ordine rituale autentico della Chiesa, come ha insegnato Benedetto XVI: che solo plasma lentamente e radicalmente la nostra coscienza in modo puro e luminoso; b. l’incontro con un buon maestro dell’anima, un padre spirituale di provata virtù e sapienza, che possa osservarti e guidarti con equilibrio, tatto e puntualità.

In conclusione: guardiamo all’abbazia di Norcia per imparare: Se si legge attentamente la vita di San Benedetto, si deduce che solo quando si è veramente pronti a perdere tutto si può ricevere, e ciò che si riceve non è sempre ciò che si vuole. Dobbiamo ripartire dalla Croce e dalla Sepolcro vuoto. Unendo le nostre sofferenze a quelle dei primi discepoli, le cui speranze in un trionfo mondano sono state tutte apparentemente stroncate, possiamo imparare a riporre la nostra fiducia non negli uomini, ma in Dio. Solo lui può far risorgere la Chiesa, ma forse solo da quando accettiamo di aver perso tutto.

Affidarsi a Maria nella comunione dei santi, in specie san Giuseppe, san Tommaso d’Aquino e il Venerabile Pio XII. *Il rimedio alla crisi ecclesiale è Maria: lo insegna la tradizione,- come affermava Ratzinger in “Rapporto sulla fede”,- per tre motivi: 1.Maria garantisce uno sguardo di fede sulla divinità di Gesù; 2.Maria è un antidoto all’astrattismo della fede; 3.Maria è una luce per uscire dalla crisi della donna causata dalla verginità ignorata o disprezzata, e dalla maternità temuta e marginalizzata.Pertanto proseguiamo la Novena di Mesi del card. Burke alla Madonna di Guadalupe

PROPOSTE

Poiché l’annuncio cristiano è ridotto a una serie di indicazioni per migliorare il mondo, la fede a un impegno socio-caritativo per risolvere i problemi del pianeta, i Dieci Comandamenti scambiati con l’Agenda Onu 2030, proponiamo di impostare da fine settembre a giugno la catechesi dell’anno pastorale – con l’ausilio della musica e dell’arte sacre – sui Novissimi: Morte, Giudizio, Inferno, Paradiso. Si apre con un brano di musica sacra all’organo o registrata, mentre sul tema vengono proiettate alcune immagini della grande arte sacra, commentate brevemente da uno dei nostri artisti. A questo punto il sacerdote interviene in argomento con il Catechismo della Chiesa Cattolica, e seguono le domande. Chiude un brano d’organo. Il tutto compatibilmente con le possibilità contingenti, sarà videoregistrato e diffuso sul canale http://www.youtube.com/@scuolaecclesiamateripcal quale vi invitiamo ad iscrivervi per ricevere la notifica dell’avvenuta pubblicazione a cura della Scuola Ecclesia Mater. Il ciclo include quattro meditazioni del Cardinale Burke, che saranno trasmesse via streaming. Obbiettivo: combattere l’immoralità e l’amoralità dilaganti, mediante il richiamo alle realtà eterne.

IN AGENDA

8-9-10 febbraio WINTER SCHOOL E RITIRO SPIRITUALE: Ariccia(Roma), Casa Divin Maestro

21-28 agosto SUMMER SCHOOL ED ESERCIZI SPIRITUALI: Bassano Romano,Monastero san Vincenzo con Giubileo nella Porta Santa in una Basilica romana

ABBIAMO COSTITUITO LA FONDAZIONE LUMEN DE LUMINE: UN INSIEME DI BENI E RISORSE PER SOSTENERE LA CULTURA CATTOLICA, PROMUOVERE LE VOCAZIONI SACERDOTALI E FORMARE I GIOVANI ALLO STUDIO SECONDO IL METODO DI SAN TOMMASO. CHIEDIAMO A TUTTI DI SOSTENERLA.

Strumenti e contributi multimediali

I contributi video registrati durante gli esercizi spirituali/summer school sono disponibili su: https://www.ilpensierocattolico.it/ per gli iscritti della Scuola Ecclesia Mater, i quali potranno usufruirne registrandosi al sito.

Come registrarsi

Una volta effettuata la registrazione, la Redazione de IPC provvederà alla abilitazione sui contenuti.

A questo punto facendo accesso al sito con la propria utenza/password di registrazione dal tasto “Login” nell’angolo in alto a destra della pagina sarà visibile il menù S.E.M. (Scuola Ecclesia Mater) con i sottomenù relativi ad Esercizi Spirituali e Summer/Winter school.

All’interno delle Edizioni è riprodotto il programma svolto durante la scuola, lo stesso che si riceve nelle mail di iscrizione/prenotazione inviate dalla segreteria de IPC.

Nel programma ci saranno i link che rimandano ai contributi video e, se presenti, ai testi dei relatori.

Questi contributi multimediali sono a carattere personale e privato, riservato agli iscritti della scuola ed i link pertanto non vanno condivisi con i non iscritti alla scuola.

I contenuti a carattere pubblico, e quindi condivisibili, sono a disposizione di tutti sulla pagina principale del sito e rimandano al blog pubblico.

Inoltre chi è interessato a ricevere la newsletter mensile de Il Pensiero Cattolico può semplicemente inserire la sua e-mail nel form apposito sulla pagina principale del sito e premere il tasto blu “newsletter”.

Per qualsiasi problema tecnico contattare la Segreteria al consueto indirizzo segreteria@ilpensierocattolico.it ,

