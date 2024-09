Don Bosco e il Papato. Capitolo XIII. Don Marco Begato.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, don Marco begato sdb, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione la tredicesima puntata del suo saggio su Don Bosco e il papato. Buona lettura e condivisione.

TREDICESIMA PUNTATA

La seconda conclusione è il mio tentativo di riassumere ciò che ho colto leggendo la Storia Ecclesiastica, particolarmente in riferimento alla figura del Papa. Per essere il più possibile completo, mi torna anzitutto utile inserire di seguito l’elenco dei Papi proposto da don Bosco al termine della sua Storia.

Cronologia dei sommi pontefici secondo la più comune opinione, eccettuati gli antipapi

Numero progres. NOMI Anno della elezione Durata del regno anni mesi gior. 1. S. Pietro apostolo Galileo Io papa…. 33 35 2. S. Lino Toscano………… 67 10 3. S. Cleto Romano…………. 79 12 7 4. S. Clemente I Romano……. 91 9 3 10 5. S. Anacleto Ateniese 100 9 6. S. Evaristo Betlemita………. 112 9 7. S. Alessandro I Romano………. 121 11 8. S. Sisto I Romano……… 132 10 9. S. Telesforo Greco……………… 142 12 10. S. Igino Ateniese…………. 154 4 11. S. Pio I di Aquileia 158 9 12. S. Aniceto Soriano 167 7 13. S. Sotero Fondiano……… 175 4 14. S. Eleutero Greco 179 15 15. S. Vittore I Africano………….. 192 10 16. S. Zefirino Romano………… 203 18 17. S. Callisto I Romano………… 221 5 18. S. Urbano I Romano………… 226 7 19. S. Ponziano Romano………… 233 5 6 20. S. Antero della M. Grecia………….. 237 1 21. S. Fabiano Romano…………… 238 15 22. S. Cornelio Romano………. 254 2 23. S. Lucio I Romano………. 255 1 4 24. S. Stefano I Romano…….. 257 3 3 25. S. Sisto II Ateniese……….. 260 1 26. S. Dionisio della M. Grecia……….. 261 11 3 27. S. Felice I Romano………… 273 2 5 28. S. Eutichiano Ligure……… 275 8 10 29. S. Caio Dalmazio…………. 283 12 30. S. Marcellino Romano………… 296 8 31. S. Marcello I Romano……….. 304 5 32. S. Eusebio Greco………….. 309 2 8 21 33. S. Melchiade Africano………… 311 2 2 34. S. Silvestro I Romano………… 314 21 11 35. S. Marco Romano……………. 336 8 22 36. S. Giulio I Romano……… 336 17 5 7 37. S. Libero Romano……. 351 17 4 2 38. S. Damaso Spagnuolo………… 366 18 39. S. Siricio Romano……….. 385 13 1 14 40. S. Anastasio I Romano……….. 398 4 1 15 41. S. Innocenzo I Albano………… 402 13 2 10 42. S. Zosimo Greco…………. 417 1 4 7 43. S. Bonifacio I Romano…………. 418 4 9 18 44. S. Celestino I Romano………. 423 8 7 28 45. S.Sisto III Romano………. 432 7 11 2 46. S. Leone I Toscano………. 440 21 47. S. Ilario Sardo……… 461 5 9 29 48. S. Simplicio di Tivoli 467 15 5 10 49. Felice II Romano………. 483 8 11 17 50. S. Gelasio I Romano…….. 492 4 8 19 51. S. Anastasio II Romano……….. 496 1 11 23 52. Simmaco Sardo……….. 498 15 7 27 53. S. Ormisda di Frosinone…….. 513 9 10 54. S. Giovanni I Toscano……… 523 2 9 14 55. S. Felice III d’Abruzzo…….. 526 4 2 18 56. S. Bonifacio II Romano………. 530 2 2 18 57. S. Giovanni II Romano………… 532 2 5 6 58. S. Agapito I Romano………. 575 11 24 59. S. Silvestro di Campagna……… 536 4 60. S. Vigilio Romano……. 540 5 6 61. S. Pelagio I Romano……… 556 3 10 18 62. S. Giovanni III Romano……….. 559 12 11 16 63. S. Benedetto I Romano….. 573 4 2 17 64. S. Pelagio II Romano……… 577 12 2 27 65. S. Gregorio I Romano…….. 590 13 3 10 66. Sabiniano Toscano……. 604 5 19 67. Bonifacio III Romano…….. 605 8 23 68. Bonifacio IV Valeriano…… 606 6 8 13 69. Diodato I Romano….. 614 2 11 26 70. Bonifacio V Napolitano………. 617 7 10 1 71. Onorio I Capuano……….. 627 12 4 4 72. Severino Romano……… 639 2 4 73. Giovanni IV Dalmazio……….. 640 1 6 6 74. Teodoro I Greco……… 641 8 3 20 75. S. Martino I da Todi…….. 649 5 4 12 76. Eugenio I Romano……… 654 6 77. Vitaliano da Segna…….. 656 14 5 28 78. Diodato II Romano…… 669 7 2 17 79. Dono I Romano………… 676 1 6 16 80. Agatone Siciliano……… 678 3 6 25 81. S. Leone II Siciliano. 682 1 8 8 82. Benedetto II Romano………. 684 1 11 83. Giovanni V Antiocheno……… 685 1 11 84. Gonone Trace……… 686 11 23 85. Sergio I Antiocheno……… 687 13 10 14 86. Giovanni VI Greco…………. 701 3 2 12 87. Giovanni VII Greco……… 705 2 7 17 88. Sisinio Soriano……. 708 20 89. Constantino Soriano…………… 708 6 1 2 90. S. Gregorio II Romano……… 714 16 8 20 91. Gregorio III Soriano……….. 731 10 9 10 92. S. Zaccaria Greco……… 741 10 3 10 93. Stefano II Romano………. 752 3 94. Stefano III Romano………. 752 5 20 95. Paolo I Romano……….. 757 10 10 96. Stefano IV Siciliano……… 767 5 3 27 97. Adriano I Romano………… 772 23 10 17 98. Leone III Romano……. 795 20 5 19 99. Stefano V Romano………. 815 1 7 3 100. Pasquale I Romano……… 817 7 3 26 101. Eugenio II Romano…….. 324 3 2 23 102. Valentino Romano……… 827 1 10 103. Gregorio IV Romano………… 827 16 4 104. Sergio II Romano……………. 844 3 1 2 105. S. Leone IV Romano…………… 847 8 3 5 106. Benedetto III Romano………. 855 2 6 20 107. Nicolo I Romano…………. 858 9 6 20 108. Adriano II Romano………… 867 4 10 17 109. Giovanni VIII Romano………. 872 10 2 110. Martino II di Galles………. 882 1 20 111. Adriano III Romano…………. 884 1 3 19 112. Stefano VI Romano………… 885 6 113. Formoso Portoghese……….. 891 6 6 114. Stefano VII Romano……… 897 3 115. Romano di M. Fiascone…….. 900 4 116. Teodoro II Romano……….. 901 20 117. Giovanni IX di Tivoli…….. 901 3 17 118. Benedetto IV Romano………… 905 2 119. Leone V Ardeate…………… 907 2 120. Cristoforo Romano……….. 907 7 121. Sergio III Romano…………. 908 1 1 10 122. Anastasio III Romano……… 910 3 4 123. Lando di Sabina……….. 913 7 124. Giovanni X Romano…………. 914 13 125. Leone VI Romano…………. 927 6 15 126. Stefano VIII Romano……… 928 2 1 15 127. Giovanni XI Romano………… 931 4 10 128. Leone VII Romano………. 936 1 6 129. Stefano IX Tedesco………… 938 5 4 5 130. Martino III Romano……….. 943 3 4 15 131. Agapito II Romano………… 946 9 7 10 132. Giovanni XII Romano……… 956 9 133. Benedetto V Romano……… 964 1 134. Giovanni XIII Romano…………. 965 6 11 5 135. Dono II Romano………… 972 3 136. Benedetto VI Romano…….. 975 9 137. Benedetto VII Romano………… 984 1 138. Giovanni XIV Pavese…… 984 1 139. Giovanni XV Romano………… 985 10 4 12 140. Gregorio V Sassone……… 996 2 8 6 141. Silvestro II Francese………… 999 4 2 142. Giovanni XVI Romano………. 1003 5 143. Giovanni XVII Romano…….. 1003 5 7 144. Sergio IV Romano…………. 1009 2 8 15 145. Benedetto VIII Romano………….. 1011 12 146. Giovanni XVIII Romano………… 1024 9 8 147. Benedetto IX Romano…….. 1033 10 148. Gregorio VI Romano………… 1044 2 8 149. Clemente II Sassone………… 1046 9 12 150. Damaso II Bavarese………. 1048 13 151. ` S. Leone IX Francese……….. 1049 5 2 7 152. Vittore II di Svezia……….. 1055 2 6 153. Stefano X di Lorena………… 1057 8 154. Nicolo II di Savoia…………. 1058 2 6 155. Alessandro II Milanese………. 1061 11 6 156. S. Gregorio VII Toscano………… 1073 12 1 3 157. Vittore III di Benevento…………. 1086 1 3 21 158. Urbano II Francese……….. 1087 11 4 18 159. Pasquale II Toscano……….. 1099 18 5 4 160. Gelasio II Napolitano………… 1118 1 14 161. Callisto II Francese…………. 1123 5 10 15 162. Onorio II Bolognese………… 1124 5 17 163. Innocenzo II Romano……… 1130 13 7 13 164. Celestino II dell’Umbria………. 1143 5 13 165. Lucio II Bolognese………. 1144 9 14 166. Eugenio III Pisano……… 1145 8 4 13 167. Anastasio IV Romano…………. 1153 1 4 24 168. Adriano IV Inglese……….. 1154 4 8 29 169. Alessandro III Sienese……… 1159 21 11 21 170. Lucio III Lucchese…….. 1181 4 2 18 171. Urbano III Milanese……….. 1185 1 10 25 172. Gregorio VIII di Benevento………… 1187 2 173. Clemente III Romano……. 1188 3 2 10 174. Celestino III Romano……. 1191 6 8 28 175. Innocenzo III Romano…….. 1197 18 5 9 176. Onorio III Romano………….. 1216 10 8 177. Gregorio IX Romano………… 1227 14 3 178. Celestino IV Romano……… 1241 16 179. Innocenzo IV Genovese……… 1243 11 5 14 180. Alessandro IV Romano………… 1251 6 4 4 181. Urbano IV Romano……… 1261 2 1 22 182. Clemente IV Francese…….. 1265 3 9 25 183. Gregorio X Piacentino……… 1273 4 4 10 184. Innocenzo V Francese……… 1276 5 5 185. Adriano V Genovese……….. 1276 29 186. Giovanni XIX Portoghese……. 1276 8 9 187. Nicolo III Romano………… 1278 2 9 2 188. Martino IV Francese……….. 1281 4 1 7 189. Onorio IV Romano……… 1285 2 1 190. Nicolo IV d’Ascoli…………. 1288 4 1 14 191. S. Celestino V d’Isernia…….. 1294 5 8 192. Bonofacio VIII Romano………. 1294 8 9 18 193. B. Benedetto X di Treviso……. 1303 8 17 194. Clemente V Francese trasferì la s. Sede in Avignone……….. 1305 8 10 3 195. Giovanni XX Francese……….. 1316 18 3 18 196. Benedetto XI Francese……….. 1334 7 4 6 197. Clemente VI Francese…….. 1342 10 6 10 198. Innocenzo VI Francese………… 1352 9 8 20 199. Urbano V Francese……….. 1362 8 1 23 200. Gregorio XI Francese, restituì la s. Sede in Roma……… 1370 8 201. Urbano VI Napolitano……. 1378 11 6 6 202. Bonifacio IX Napolitano……….. 1389 14 11 203. Innocenzo VII Napolitano……. 1404 2 21 204. Gregorio XII Veneziano…….. 1406 2 6 14 205. Alessandro V Francese……… 1409 10 8 206. Giovanni XXI Napolitano………….. 1410 5 5 207. Martino V Romano………. 1417 13 3 10 208. Eugenio IV Veneziano…… 1431 15 11 10 209. Nicolo V di Sarzana………. 1447 8 19 210. Callisto III Spagnuolo……… 1455 3 5 29 211. Pio II Sienese……… 1458 5 11 27 212. Paolo II Veneziano……… 1464 6 10 20 213. Sisto IV Francese……… 1471 13 5 214. Innocenzo VIII Genovese……… 1484 7 10 17 215. Alessandro VI Spagnuolo…….. 1492 11 8 216. Pio III Sienese…….. 1503 26 217. Giulio II Savonese……… 1503 9 3 20 218. Leone X Fiorentino……… 1513 8 8 20 219. Adriano VI Olandese………. 1522 1 8 6 220. Clemente VII Fiorentino…….. 1523 10 10 7 221. Paolo III Romano…………. 1534 15 28 222. Giulio III Romano……….. 1550 5 3 16 223. Marcello di M. Pulciano……… 1555 21 224. Paolo IV Napolitano…….. 1555 4 2 24 225. Pio IV Milanese……. 1559 3 11 15 226. S. Pio V Piemontese……. 1566 8 3 24 227. Gregorio XIII Bolognese……… 1572 12 10 29 228. Sisto V di Montalto………. 1583 5 4 3 229. Urbano VII Romano………… 1590 12 230. Gregorio XIV Milanese………. 1590 10 10 231. Innocenzo IX Bolognese…….. 1591 2 232. Clemente VIII Fiorentino………. 1592 13 1 3 233. Leone XI Fiorentino……… 1605 2 26 234. Paolo V Romano………… 1605 15 8 12 235. Gregorio XV Bolognese………… 1620 2 5 236. Urbano VIII Fiorentino…….. 1625 20 11 22 237. Innocenzo X Romano………. 1644 10 4 12 238. Alessandro VII Sienese……….. 1655 12 1 16 239. Clemente IX di Pistoia………… 1667 9 5 22 240. Clemente X Romano………. 1670 6 2 23 241. Innocenzo XI di Como………. 1676 12 10 10 242. Alessandro VIII Venez……… 1689 1 3 26 243. Innocenzo XII Napolitano……….. 1691 9 2 15 244. Clemente XI di Urbino……….. 1700 20 3 26 245. Innocenzo XIII Romano………. 1721 2 9 28 246. Benedetto XII Romano………….. 1724 5 8 23 247. Clemente XII Fiorentino………… 1730 9 6 25 248. Benedetto XIII Bolognese………… 1740 17 9 23 249. Clemente XIII Veneziano……….. 1758 10 6 27 250. Clemente XIV di s. Angelo……… 1968 5 4 3 251. Pio VI di Cesena……… 1775 24 6 16 252. Pio VII di Cesena………… 1800 23 5 6 253. 0 Leone XII della Genga……… 1823 5 4 12 254. Pio VIII di Cingoli………… 1829 1 8 255. Gregorio XVI di Belluno…….. 1831 15 3 26 256. Pio IX di Sinigaglia, felicemente regnante……. 1846

Vanno notati alcuni dettagli importanti: nella Storia più della metà dei Pontefici non sono nominati. Se ci appoggiamo ad altri insigni autori cattolici, scopriamo che molti di costoro presentano una biografia tutt’altro che encomiabile. Anche tra i Pontefici nominati, abbiamo notato che don Bosco offre brevi descrizioni sempre in positivo, mentre omette dettagli più sconfortanti e certamente esclude ogni tipo di interpretazione malevola o critica.

Interessante a riguardo vedere come trattò la questione controversa di Papa Onorio:

Io penso e dico ciò che pensarono e dissero tutti gli autori più accreditati, i quali difendono Papa Onorio con ragioni validissime, e salvano così anche l’infallibilità. Nelle due lettere al Patriarca Sergio nulla definì come Capo della Chiesa. In queste non errò neppure come dottore privato, perchè il senso naturale delle sue parole, prese nel loro contesto, è cattolico. San Massimo rende testimonianza della sua santità ed ortodossia. S. Giovanni Damasceno, combattendo i fautori del monetelismo, non nominò mai Papa Onorio. Questo Papa temporeggiò nel combattere la novella eresia, perchè forse non ne conosceva ancora tutta la malizia. Un grave autore lo chiama cunctator e dice che, se mancò, mancò di diligenza e null’altro. Io però ritengo che se cunctavit, se temporeggiò, egli l’abbia fatto per prudenza, e siccome si può temporeggiare senza mancare, così penso che Papa Onorio non abbia commesso neppure peccato veniale. (Memorie Biografiche IX)

La difesa del Pontefice è strenua a tal punto da volerlo scagionare persino dai peccati veniali.

E dunque ora possiamo venire alle osservazioni di questa seconda conclusione.

Mi pare che don Bosco ci abbia mostrato:

Che le origini del cristianesimo vedono un elenco generoso di Pontefici, i quali furono tutti o quasi perseguitati, imprigionati, martirizzati e insomma santi. Che terminata l’epoca delle persecuzioni i Pontefici abbiano governato tramite i Concili e in generale operandosi per denunciare le deviazioni dalla fede e per dare ordine agli usi della religione Che in varie situazioni i Pontefici – almeno quelli meritevoli della menzione di don Bosco – si siano affidati alle indicazioni di persone sagge e sante, anziché imporsi in modo individualista e prepotente. Che nel periodo di massima pace del cristianesimo i Pontefici abbiano svolto un ruolo cruciale nel tenere a bada i furori dei governi statali, moderando le ambizioni interne e difendendo i confini esterni. Che abbiano avuto un decorso triste sia i fedeli staccatisi dalla fedeltà al Papa, sia i Pontificati inclini ad assecondare le richieste politiche in nome di calcoli puramente umani. Che molti Pontefici non sono meritevoli di menzione, o per aver avuto poca influenza o per averne avuta di scandalosa. Che di nessun Pontefice scandaloso si sia parlato oppure che se ne sia parlato omettendo gli elementi di scandalo. Che la grandezza dei Pontefici non sia stata principalmente nelle grandi opere di scienza, cultura e politica, ma nella testimonianza della fede, sia pure inoperosa ma ferma e pubblica.

