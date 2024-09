Cercapersone e Droni, le Nuove Strategie di Guerra in Ucraina e Israele. Matteo Castagna.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Matteo Castagna, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sui recenti sviluppi di due fronti caldi, Ucraina e Israele. Buona lettura e diffusione.

di Matteo Castagna

Avrebbe distrutto un deposito di munizioni nella regione russa occidentale di Tver – ha riferito mercoledì alla CNN una fonte del Servizio di sicurezza ucraino (SBU). L’Ucraina afferma alladi aver distrutto un grande deposito di munizioni russo, in un attacco notturno con drone.Avrebbe distrutto un deposito di munizioni nella regione russa occidentale di Tver – ha riferito mercoledì alla CNN una fonte del Servizio di sicurezza ucraino (SBU). I droni ucraini hanno preso di mira il magazzino gestito dal ministero della Difesa russo a Toropets, che conteneva sistemi missilistici tattici Iskander, come le Tochka-U, bombe aeree guidate e munizioni di artiglieria – ha affermato la fonte all’emittente televisiva. Grandi incendi sono scoppiati dai detriti dei droni respinti dalle difese aeree locali, ha affermato il governo regionale, spingendo il governatore, Igor Rudenya, a ordinare un’evacuazione parziale dell’area nelle prime ore di mercoledì mattina. I video che circolano sui social media, verificati dalla CNN, hanno mostrato forti detonazioni e diversi edifici, nel complesso del deposito, in fiamme. La fonte della sicurezza ucraina ha detto alla CNN che attacchi di questa natura vengono utilizzati “metodicamente” per ridurre il potenziale missilistico della Russia, aggiungendo che i piani per ulteriori attacchi a strutture militari russe “simili” stanno “procedendo”.



Sul fronte mediorientale si segnala un interessante articolo del New York Times, realizzato con i reportage di Farnaz Fassihi, Matthew Mpoke Bigg, Anushka Patil, Hwaida Saad, Aaron Boxerman, Gabby Sobelman e Johnatan Reiss. Hanno collaborato: Patrick Kingsley, capo dell’ufficio di Gerusalemme del Times, Euan Ward, reporter che collabora al Times da Beirut, Ronen Bergman, redattore del New York Times Magazine, con sede a Tel Aviv. Infine, Michael Levenson, che si occupa delle ultime notizie per il Times da New York.

Il gruppo militante sostenuto dall’Iran, che usa cercapersone per proteggere le comunicazioni, ha incolpato Israele per gli attacchi in Libano. Israele ha rifiutato di commentare. Il titolo del servizio è: “Il gruppo militante sostenuto dall’Iran, che usa cercapersone per proteggere le comunicazioni, ha incolpato Israele per gli attacchi in Libano. Israele ha rifiutato di commentare. Centinaia di cercapersone trasportati da membri di Hezbollah sono esplosi simultaneamente in tutto il Libano martedì, un giorno dopo che i funzionari israeliani hanno dichiarato di essere pronti a intensificare gli attacchi contro la milizia sostenuta dall’Iran. I cercapersone sono esplosi sui marciapiedi e nei supermercati, nelle case e all’interno delle auto, uccidendo almeno 11 persone e ferendone almeno altre 2.700, hanno detto i funzionari. Testimoni hanno riferito che il fumo usciva dalle tasche dei pantaloni prima che forti scoppi facessero cadere le persone. Hezbollah ha affermato che almeno otto dei suoi combattenti sono stati uccisi. Il ministro della Salute libanese, Firass Abiad, ha affermato che una delle vittime era una bambina di 8 anni e che molte vittime avevano mani mutilate e occhi feriti. Il ministero della Salute ha messo gli ospedali in “massima allerta” e ha chiesto ai cittadini di buttare via i loro cercapersone. Hezbollah usa i cercapersone da anni per rendere più difficile l’intercettazione dei messaggi.

Alle 15:30, i cercapersone hanno ricevuto un messaggio che sembrava provenire dalla leadership di Hezbollah, secondo due funzionari a conoscenza dell’attacco. I cercapersone hanno emesso un segnale acustico per diversi secondi prima di esplodere. Le esplosioni sembravano essere l’ultima salva di un conflitto tra Israele e Hezbollah che è degenerato dopo che Hamas ha attaccato Israele il 7 ottobre e Hezbollah, il suo alleato, ha iniziato a lanciare razzi nel nord di Israele a sostegno. Entrambi i gruppi militanti sono sostenuti dall’Iran. Sebbene i funzionari israeliani non abbiano né rivendicato né negato la responsabilità delle esplosioni, Israele ha una lunga storia di sofisticate operazioni di sabotaggio e assassinio contro i suoi avversari. Secondo funzionari americani e di altro tipo informati sull’attacco, Israele ha nascosto materiale esplosivo in una spedizione di cercapersone di fabbricazione taiwanese importati in Libano. Il materiale esplosivo, di appena una o due once, è stato inserito accanto alla batteria in ogni cercapersone, hanno detto due funzionari. I cercapersone, che Hezbollah aveva ordinato alla società Gold Apollo di Taiwan, erano stati manomessi prima di raggiungere il Libano, secondo alcuni funzionari. Secondo un funzionario, Israele ha calcolato che il rischio di danneggiare persone non affiliate a Hezbollah era basso, data la dimensione dell’esplosivo. Sono stati ordinati oltre 3.000 cercapersone da Gold Apollo, hanno detto i funzionari. Hezbollah ha distribuito i cercapersone ai suoi membri in tutto il Libano, con alcuni che hanno raggiunto gli alleati del gruppo in Iran e Siria, hanno detto i funzionari. In Siria, i cercapersone esplosi hanno ferito almeno 14 persone, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, un osservatorio con sede in Gran Bretagna. Il primo ministro ad interim del Libano, Najib Mikati, ha condannato quella che ha definito “un’aggressione criminale israeliana” e l’ha definita una “grave violazione della sovranità libanese”. Hezbollah ha anche incolpato Israele e ha avvertito che ci sarebbe stata una “punizione per questa palese aggressione”. L’esercito israeliano ha rifiutato di commentare e l’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu non ha risposto a una richiesta di commento.

Tra i feriti c’era l’ambasciatore iraniano in Libano, Mojtaba Amini, il cui cercapersone è esploso, ferendolo alla mano e al viso, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. Il signor Amini è stato portato in un ospedale di Beirut per le cure e si prevedeva che si sarebbe ripreso, ha riferito la televisione di stato iraniana. I cercapersone sono esplosi un giorno dopo che un alto funzionario dell’amministrazione Biden, Amos Hochstein, ha incontrato a Tel Aviv il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, nel tentativo di impedire che il conflitto di Israele con Hezbollah degenerasse in una guerra totale. In una dichiarazione dopo l’incontro, il signor Gallant ha affermato di aver detto al signor Hochstein che la finestra per raggiungere una soluzione diplomatica si stava chiudendo perché Hezbollah aveva deciso di “legarsi” ad Hamas. “L’unico modo rimasto per far tornare i residenti del nord alle loro case è tramite un’azione militare”, ha detto il signor Gallant. Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato, ha detto martedì che gli Stati Uniti “non erano coinvolti” nell’attacco in Libano e che non avevano ricevuto alcun preavviso. “A questo punto, stiamo raccogliendo informazioni”, ha detto il signor Miller. Le esplosioni sono avvenute mentre gli sforzi internazionali per negoziare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza si sono arenati e i diplomatici non sono stati in grado di abbassare le tensioni tra Israele e Hezbollah.

Miller ha detto che il messaggio dell’amministrazione Biden “sia a Israele che ad altre parti” è rimasto che dovrebbero cercare una “risoluzione diplomatica”.

Il ministro degli esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, ha detto che il suo paese si stava preparando alla risposta di Hezbollah. “Hezbollah sicuramente risponderà in grande stile”, ha detto in una telefonata con il New York Times. “Come? Dove? Non lo so”.



In Israele, il tenente generale Herzi Halevi, capo dello staff, ha tenuto un briefing sulla sicurezza con altri generali di grado superiore martedì sera, ha affermato l’esercito in una dichiarazione. Gli ufficiali revha “preparato operazioni difensive e offensive su tutti i fronti”, secondo la dichiarazione. Sebbene non siano state emanate nuove linee guida difensive per i civili israeliani, l’esercito ha affermato che gli israeliani dovrebbero continuare a esercitare “attenzione”.

Bou Habib ha affermato che il governo libanese si stava preparando a presentare un reclamo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Un portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, ha affermato che gli sviluppi in Libano erano “estremamente preoccupanti”, data la situazione instabile nella regione.

“Deploriamo le vittime civili che abbiamo visto”, ha affermato Dujarric. “Non possiamo sottolineare abbastanza i rischi di escalation in Libano e nella regione”.

La Croce Rossa libanese ha affermato che decine di ambulanze sono intervenute per “bombardamenti multipli” nel Libano meridionale e orientale, nonché a Beirut, la capitale. I funzionari della sicurezza libanese hanno chiesto alle persone di sgomberare le strade in modo che le vittime potessero essere trasportate d’urgenza negli ospedali.

I residenti della periferia sud di Beirut, dove si sono verificate molte delle esplosioni, hanno descritto il caos.

Mohammed Awada, 52 anni, ha detto che lui e suo figlio stavano guidando accanto a un uomo il cui cercapersone è esploso. “Mio figlio è impazzito e ha iniziato a urlare quando ha visto la mano dell’uomo volare via da lui”, ha detto. “È stato come un fuoco d’artificio”. Un altro testimone, Ahmad Ayoud, ha detto che si trovava nella sua macelleria a Beirut quando ha sentito quello che sembrava uno sparo e ha visto un uomo sui vent’anni su una moto cadere a terra. “Abbiamo pensato tutti che fosse rimasto ferito da una sparatoria casuale”, ha detto il signor Ahmad.

Sebbene i membri di Hezbollah utilizzino i cercapersone da anni, la pratica è diventata più diffusa dopo che il leader del gruppo, Hassan Nasrallah, ha avvertito in un discorso, a febbraio, che gli agenti israeliani potrebbero usare i cellulari dei membri per spiarli. Ha incoraggiato i membri di Hezbollah a rompere o seppellire i loro telefoni.

Di conseguenza, migliaia di membri di base di Hezbollah, e non solo combattenti, sono passati a un nuovo sistema di dispositivi di paging wireless, ha affermato Amer Al Sabaileh, esperto di sicurezza regionale e professore universitario con sede ad Amman, in Giordania. Ha affermato che le sue informazioni si basavano su ampi contatti nei circoli politici e di sicurezza libanesi.

Sabaileh ha affermato che le esplosioni sono state un duro colpo psicologico per Hezbollah perché hanno mostrato la capacità di Israele di colpire chiunque fosse collegato al gruppo mentre svolgeva le sue attività quotidiane.

Israele ha una lunga storia di utilizzo della tecnologia per svolgere operazioni segrete contro l’Iran e i gruppi sostenuti dall’Iran.

Nel 2020, Israele ha assassinato il principale scienziato nucleare e vice ministro della Difesa iraniano, Mohsen Fakhrizadeh, utilizzando un robot assistito dall’intelligenza artificiale controllato a distanza tramite satellite. L’anno successivo, un hack israeliano dei server appartenenti al ministero del petrolio iraniano ha interrotto la distribuzione di benzina in tutto il paese. E a febbraio, Israele ha fatto esplodere due importanti gasdotti in Iran, interrompendo il servizio in diverse città.

Nel 1996, un cellulare esploso ha ucciso un artificiere palestinese nella Striscia di Gaza, in un attacco ampiamente attribuito allo Shin Bet, il servizio di sicurezza israeliano. A luglio, una bomba piazzata in una guesthouse a Teheran ha ucciso il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, poche ore dopo aver partecipato all’insediamento del nuovo presidente del paese.