Francesco, il Papa Oscuro che Ferisce la Chiesa. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, padre Joachim Heimerl offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla situazione attuale della Chiesa. Buona lettura e condivisione.

Francesco, il papa oscuro.

Di P. Joachim Heimerl von Heimthal

Nelle lettere dei miei lettori si dice troppo spesso che Francesco non è il papa legittimo. E molti addirittura mi scrivono chiedendomi di accettare ciò, finalmente.

Con mio rammarico, però, devo deludervi su questo punto: non vedo alcun motivo per cui Francesco debba essere un papa illegittimo.

Al contrario, il suo predecessore, Benedetto XVI, lo riconobbe, e nessuno dei cardinali presenti al conclave ne contestò successivamente la legittima elezione; Ciò non lascia spazio a teorie del complotto e ad altre finzioni.

Tuttavia, da secoli non accadeva che la validità di un’elezione papale fosse messa in dubbio da molti. E questo non è solo un segnale devastante, ma un segnale allarmante: anche se Francesco è un papa legittimo, ciò dimostra anche quanto sia altamente controverso.

Una cosa è certa: Francesco non è un garante dell’unità della Chiesa, ma un papa che polarizza e divide, e questo è molto peggio che se fosse stato eletto invalidamente. Un’elezione invalida potrebbe almeno essere “curata”, almeno finché l’eletto non incontra un antipapa con pretese più solide.

Con Francesco, però, le cose sono diverse: può essere papa, ma è anche il papa che sta distruggendo la Chiesa nel suo profondo. Vuole una nuova chiesa, una chiesa “sinodale”, in breve la chiesa che ho chiamato “chiesa oscura” nel mio ultimo articolo.

È ovvio che anche questa Chiesa ha un “papa oscuro”, e lo stesso Francesco lo dimostra ovunque.

Il suo pontificato è in contrasto con tutti gli altri pontificati e quindi in contrasto con la Chiesa di Cristo; Francesco non ha fatto risplendere la fede cattolica, ma ne ha fatto l’antitesi del suo oscuro pontificato.

Ciò è evidente in molte delle sue decisioni, e probabilmente più chiaramente nella disastrosa decisione di nominare Victor Fernandez a capo del Dicastero della Fede. Ricordiamo che Fernandez è il primo “prefetto della fede” sospettato di eresia prima della sua nomina e che ora proclama ufficialmente le eresie mentre è in carica.

In definitiva, Fernandez non è altro che uno dei tanti punti di rottura con cui il Papa vuole far sì che la Chiesa dopo il suo pontificato sia diversa da prima. In parole povere questo significa: Francesco vuole una Chiesa che si allontani dalla fede rivelata e dalla santa tradizione; In una parola, è il “caso peggiore” sulla Cattedra di Pietro.

Il documento eretico “Fiducia supplicans”, di cui Fernandez è responsabile e che lo stesso Francesco – horribile dictu – ha approvato, lo illustra molto chiaramente: la “benedizione” delle coppie irregolari e omosessuali ivi propagata è incompatibile con la fede cattolica!

Lo stesso vale per un papa che bacia con fervore la mano di un religioso musulmano, come è accaduto recentemente a Giakarta.

Ma è stato solo quando Francesco ha annunciato che tutte le religioni conducono equamente a Dio che il fondo del barile è stato toccato.

Il vescovo americano Joseph Strickland ha accusato subito Francesco di eresia, e aveva ragione. Ricordiamo: Gesù stesso ha proclamato l’assoluto contrario di ciò che Francesco ha osato affermare: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6).

Francesco questo non può evitarlo, ed è quindi il primo Papa a negare l’opera di redenzione di Cristo! – Sì, è davvero un papa oscuro!

Ma non potrebbe essere questo e potrebbe restarlo ancor meno se non avesse oscuri sostenitori.

Potrebbero essere tanti vescovi e, soprattutto, tanti cardinali che, come Fernandez, sono sue creature compiacenti.

Molti di questi fratelli oscuri sono molto facili da riconoscere dall’esterno: indossano la caratteristica croce pettorale che indossa Francesco, e c’è da scommettere su chi di loro sarà il più veloce a farla scomparire di nuovo una volta che questo pontificato sarà storia.

Fino ad allora, questa croce è una confessione alla chiesa oscura e al suo papa oscuro.

Come sappiamo, non mostra il crocifisso, ma il buon pastore, e questo a sua volta mostra ciò che in realtà interessa a Francesco: è interessato a una fede soft-pedalata che vada bene a “tutti, tutti” e che non sia troppo offensiva per il mainstream di sinistra. Il “buon pastore” è molto più gradito di quello crocifisso; tuttavia, San Paolo aveva già messo in guardia da questo errore fatale (1 Cor. 1, 23).

Certamente, se Francesco non fosse un papa legittimo, tutto questo sarebbe facile da sopportare, ed è probabilmente questo il motivo per cui i cattolici inorriditi sono così appassionati di questa narrazione.

Ma come spesso accade, la verità è più complessa, e parte di essa è che con Francesco c’è una spaccatura nella Chiesa che difficilmente si rimarginerà. Sì, è davvero un papa oscuro.

