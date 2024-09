Pregare il Rosario. Piccolo Segno, Grandi Speranze. Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo artyicolo pubblicato sul sito degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

PREGARE IL ROSARIO. BREVE STORIA DI UN PICCOLO SEGNO E DI GRANDI SPERANZE

a cura di Veronica C.

Per il diario degli Alleati, la storia di come la recita del Santo Rosario davanti al Tabernacolo ottenga risultati insperati. L’articolo dell’amico Pier Patriarca, che ringraziamo di cuore, ci giunge da Vercelli. Buona lettura

§§§

Cari Alleati, Ave Maria!

A proposito dell’importanza dell’esempio voglio raccontare quello riguardante la recita pubblica del Santo Rosario. Mi chiamo Pier e amministro il gruppo locale degli Alleati dell’Eucarestia di Vercelli.

Partecipo normalmente alla Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Popolo a Romagnano Sesia dove, autorizzato dal Vescovo di Novara, celebra in Vetus Ordo Monsignor Federico Ponti.

Pur tuttavia come parrocchiano della Prepositura di San Pietro a Gattinara, retta da un modernista convinto, continuo a frequentare la chiesa di Santa Marta, anche per dare il buon esempio della genuflessione a mani giunte, al momento della Comunione, che ricevo regolarmente in bocca.

Insieme ad un caro amico, qualche tempo fa, eravamo lì a domandarci che cosa avremmo potuto fare per contrastare la lenta, ma inesorabile e dolorosa erosione dei fondamenti del cattolicesimo ad opera del clero modernista.

Senza troppo indugiare, approdammo in breve, e ne siamo ora anche più convinti, ad una risposta condivisa: nessun’altra strada poteva e può essere più efficace che la recita del Santo Rosario davanti al Tabernacolo!

Il Rosario: arma potentissima che scioglie i cuori più induriti e rianima i tiepidi, secondo San Giovanni Bosco è il “fallimento del diavolo” e via sicura che attraverso Maria, ci permette di implorare Dio nella certezza d’esser ascoltati.

Decidemmo così d’iniziare a recitare Rosario e Litanie Lauretane prima della Messa domenicale delle 18,30 nella Chiesa di Santa Marta a Gattinara.

Domandammo il permesso al Preposito, che non riuscì a dir di no, forse pensando che l’iniziativa non avrebbe avuto seguito. E così, a volte da solo, a volte con il mio amico Massimo, iniziammo a pregare regolarmente.

Dopo poco si unì a noi Vera, una piissima madre di famiglia e ottima cattolica, che mi segue, caso più unico che raro, anche nel ricevere la Particola in bocca. Come me, inginocchiandosi a terra.

Così, Domenica dopo Domenica, siamo giunti ora ad esser a volte più di dieci a pregare insieme, ma la cosa che ci ha meravigliato, tanto ci è giunta inaspettata, è che da qualche tempo, addirittura il prete, che normalmente arrivava giusto qualche minuto prima d’iniziare la celebrazione eucaristica, si siede tra i banchi e prega con noi.

È così raro vedere un prete che prega tra i banchi…che al vederlo, sempre grati al Cielo, ci commuoviamo ogni volta!

Non solo! Con nostro grande stupore, due Domeniche fa, durante l’Omelia, il sacerdote è giunto addirittura ad affermare che non basta partecipare alla Messa, a volte facendolo anche distrattamente, ma che è necessario prepararsi al Santo Sacrificio recitando il Rosario e le Litanie.

È come se avesse scoperto, anche per se stesso che è più facile celebrare con maggiore concentrazione dopo aver invocato il Nome Benedetto di Maria Santissima, nel Santo Rosario.

Sappiamo bene che una rondine non fa primavera! Non abbiamo idea se il sacerdote continuerà a pregare con noi, né se si aggiungeranno altri, ma di una cosa possiamo stare certi: fino a poco tempo fa, nulla di tutto questo esisteva e prima della Messa la Chiesa era tristemente vuota e fredda.

Ah, se ha ragione Sant’Agostino quando afferma che:

“Le parole insegnano, ma sono gli esempi che trascinano”!

Voglia Dio moltiplicare questo ed altri focolai di preghiera davanti al Tabernacolo, che Gli offriamo anche e soprattutto per le necessità della Santa Madre Chiesa, per le vocazioni e per la santificazione dei sacerdoti cattolici. Così sia.

Laudetur Jesus Christus nunc et semper

Pier Patriarca, Vercelli

14 settembre 2024