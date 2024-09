Macron e gli “Amichetti” Piazzati alla UE…Folgoranti Carriere di ex “Mariti”. Mario Adinolfi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato su Facebook da Mario Adinolfi, a cui va il nostro grazie. Buona lettura – che non troverete certamente nei gradi quotidiani, tipo Repubblica, Stampa, Corriere etc., e condivisone.

Leggevo con interesse l’articolo su Repubblica di Stefano Cappellini intitolato “Giorgia, Arianna, Patrizia: la presa di Palazzo Chigi” e sullo stesso giornale c’è un altro titolo su “le sorelle Meloni” così come per due anni i riferimenti sprezzanti al “ministro cognato” si sono sprecati. Poiché sapete che seguo la stampa estera per le mie dirette mattutine ero curioso di sapere se qualcuno avrebbe fatto cenno nelle titolazioni al fatto, piuttosto sottolineato dai giornali francesi, alla nomina improvvisa da parte di Macron di Stéphane Séjourné al posto di Thierry Breton come vicepresidente esecutivo francese nella commissione Ue di Ursula von der Leyen.

Piccolo particolare: Stéphane ha fatto il ministro degli Esteri e farà il vicepresidente Ue senza spiccicare una parola di inglese e facendo clamorosi errori ortografici pure in francese (si è poi premurato di far sapere che da piccolo era dislessico).

Ora dopo un’estate sulle sorelle Meloni e il ministro della Cultura non laureato, dopo due anni sul ministro cognato, mi aspettavo che le vicende francesi di queste ore ispirassero almeno un titolo liberatorio: tutto il mondo è Paese.

Invece Lollo è (ex) cognato e si può dileggiare, Stéphane è (ex) marito ma è meglio che gli italiani non lo sappiano, i titoli vanno riservati alle sorelle Meloni che poi la nota lobby è permalosa e se solo vagamente accenni che occupa posti apicali di potere in Europa solo per via di “doti relazionali” e certamente non di merito, sei tacciato di omofobia.

Per cui, nei titoli dei giornali italiani non trovate niente (qualche accenno nei testi degli articoli).