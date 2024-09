Come il Clan Bancario Rot$hild Usa la Finanza per Controllare i Governi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, grazie all'amico Umberto Pascali, a cui va il nostro grazie, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Sputnik.

Come il clan bancario Rothschild usa la sua immensa ricchezza per influenzare gli eventi mondiali e controllare i governi

Quanto è potente la famiglia bancaria Rothschild? Come hanno accumulato la loro fortuna? Quanto sono ricchi?Controllano segretamente il mondo? Sputnik esplora la questione.

La società bancaria Rothschild & Co, che non ama i media, è balzata recentemente agli onori della cronaca per aver svolto un ruolo chiave nella ristrutturazione di oltre 20 miliardi di dollari di debito ucraino, anche organizzando incontri faccia a faccia tra funzionari di Kiev e fondi avvoltoio come Black Rock e Amundi. È noto che i Rothschild hanno svolto un ruolo attivo nella spartizione della ricchezza dell’Ucraina almeno dal 2014 e dal colpo di Stato di Euromaidan.

Ma nello schema globale delle cose, nonostante la sua ricca terra nera e l’immensa ricchezza di risorse, l’Ucraina potrebbe essere solo un progetto secondario per la famiglia di banchieri, il cui ruolo nella creazione del moderno ordine finanziario internazionale risale al XVIII secolo, quando il banchiere tedesco Mayer Amschel Rothschild e i suoi cinque figli crearono un impero bancario globale con uffici a Francoforte, Londra, Parigi, Vienna e Napoli.

Per cosa è noto il clan bancario Rothschild?

Emersi nel periodo di massimo splendore degli imperi coloniali europei, i Rothschild hanno approfittato dell’enorme ricchezza che affluiva nel continente per creare banche d’affari e private, gestione patrimoniale, capitale di rischio, assicurazioni, materie prime, debito sovrano, media, trasporti, immobili, prodotti farmaceutici, miniere e imprese energetiche.

Stabilendo stretti legami con la Corona britannica, Mayer e i suoi figli svolsero un ruolo strumentale nel finanziamento e nella gestione dei megaprogetti coloniali dell’epoca, dall’arteria commerciale del Canale di Suez alla Compagnia delle Indie Orientali, la megacorporazione imperiale britannica che governò spietatamente l’India come società privata per gran parte del XVIII e XIX secolo, succhiando ricchezze incalcolabili.

La famiglia si dimostrò molto attiva nella politica internazionale dei tumultuosi secoli XIX e XX, scommettendo sulla Gran Bretagna contro la Francia durante le guerre napoleoniche, finanziando soldati mercenari dell’Assia e prestando denaro alla Corona, e utilizzando conoscenze privilegiate delle delibere governative e un sofisticato sistema di comunicazione per prendere decisioni finanziarie che avrebbero consolidato le sue fortune.

Quanto sono ricchi i Rothschild?

Un grande punto interrogativo che circonda la famiglia Rothschild riguarda il suo patrimonio netto, con valutazioni pubblicamente disponibili che variano da un misero miliardo di dollari a 400 miliardi e persino a 1.200 miliardi di dollari– il che porrebbe la famiglia ben al di sopra delle liste dei “più ricchi del mondo” spesso pubblicate dai media finanziari, che di solito includono nomi come i Walton, gli Arnault, i Koch, Elon Musk e Bill Gates.

La difficoltà di stabilire una cifra precisa deriva dall’incredibile segretezza della famiglia, unita alla natura oscura del capitale finanziario. I Rothschild si sono “oscurati”, dal punto di vista finanziario, all’inizio del XX secolo, quando l’introduzione di regimi fiscali nazionali in tutta Europa ha portato le banche di famiglia a dividersi formalmente per creare istituzioni finanziarie “indipendenti”.

Ad esempio, mentre le notizie sull’impero commerciale della famiglia si concentrano spesso sulla Rothschild & Co, con sede a Parigi, Londra e Singapore, le altre divisioni, come il Gruppo Edmond de Rothschild, con sede a Ginevra, sono menzionate meno spesso e raramente, se non mai, insieme.

Quanto sono potenti i Rothschild?

Il mondo dell’alta finanza è incredibilmente ristretto e si presume che i Rothschild occupino un posto di rilievo tra le famiglie bancarie come i Rockefeller, i Morgan, i Barclays, i Lazard, i Warburg e altre che controllano le principali banche private del mondo, da JPMorgan Chase e Citigroup a HSBC, Deutsche Bank, Societie Generale e altre.

I Rothschild hanno anche partecipazioni e investimenti che vanno dal 5% al 50% o più in una serie di mega aziende europee, statunitensi e asiatiche, da Glencore Mining e TotalEnergies a Siemens, Exxon, Chevron, Repsol, Shell, Mitsubishi, Itochu Corp e Rio Tinto Mining Corporation.

Nel suo libro “Big Oil & Their Bankers”, il ricercatore Dean Henderson ha scoperto chei Rothschild e una cricca di altre sette famiglie di banchieri detengono una partecipazione di controllo nella Federal Reserve Bank di New York, la più potente banca della Fed e cuore del sistema finanziario americano. Altri investigatori ritengono che i Rothschild controllino la città di Londra e la Banca d’Inghilterra, o che la possiedano in toto, anche se ciò è stato contestato.

Il mondo

Come i Rothschild sono entrati in Ucraina dal colpo di stato neonazista del 2014

I Rothschild controllano i politici del mondo?

Alcune figure politiche, tra cui alcuni dei padri fondatori dell’America, hanno messo in guardia dalla minaccia rappresentata dall’ascesa di potenti clan bancari ai loro tempi. In una lettera a John Taylor del 1816, Thomas Jefferson descrisse il sistema bancario statunitense come una “macchia” in “tutte le nostre costituzioni, che, se non viene coperta, finirà per essere distrutta” e spazzerà via “le fortune e la morale dei nostri cittadini”.

“Credo sinceramente che gli istituti bancari siano più pericolosi degli eserciti permanenti, e che il principio di spendere denaro da pagare con la prosperità, sotto il nome di finanziamento, non sia altro che una truffa al futuro su larga scala”, ammoniva Jefferson. ———

A 200 anni di distanza, l’influenza dei Rothschild sui politici di tutto il mondo è diventata impossibile da nascondere: i membri di spicco della famiglia hanno avuto a che fare con personaggi del calibro di Ronald Reagan, Bill Clinton, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Francois Mitterrand, Petro Poroshenko, Emmanuel Macron e altri, sfruttando le connessioni commerciali e il puro potere economico e di mercato o, nel caso di Macron, assumendolo come banchiere d’investimento prima che iniziasse la sua carriera politica.

