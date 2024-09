La Dictadura de los expertos, nunca neutrales. No les pidan demasiado. Aurelio Porfiri

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo publicado por el maestro Aurelio Porfiri, a quien le agradecemos. Feliz lectura y compartir.

§§§

A medida que envejezco, desconfío cada vez más de los expertos, una desconfianza que se fortalece con el tiempo.

Me doy cuenta de que en muchos campos, incluido el mío, la música, requieren competencia y profesionalidad, pero no deberíamos exigir demasiado a los expertos.

Max Weber ofrece esta definición: “Un experto es alguien que sabe cada vez más cosas sobre cada vez menos cosas, hasta que sabe todo sobre nada”. Siempre me ha gustado esta frase. Agrego otro de David Butler: “La función del experto no es tener más razón que otras personas, sino cometer errores por razones más sofisticadas”.

Cada temporada política nos trae expertos de todo tipo. Por Dios, es necesario escuchar la opinión de las personas que se dedican al estudio de determinados temas, pero sin olvidar nunca que los expertos, de todo tipo, nunca son neutrales.

El experto tiene siempre una agenda que sigue y que intenta implementar, a veces a costa de ustedes. Esto no quiere decir que deba ser forzosamente no sincero, sino sobre todo en determinados ámbitos debemos tener en cuenta que parte de determinadas premisas que quizás no compartamos.

Por eso considero que es importante escuchar las diferentes campanas, tratando de evaluar lo que ambas partes nos dicen a la luz de los principios establecidos. En Derecho conocemos el principio audiatur et alter pars, es decir, se escuchan todas las razones. Decimos que el mal no tiene derechos y estoy de acuerdo. Pero para ser reconocido como malo al menos debe ser conocido, aunque no seguido.

En estos tiempos de conflicto me doy cuenta de cómo se selecciona a los expertos para que representen sólo una determinada narrativa, con la paradoja de acusar a ciertos países de dictadura mientras aplican sus principios en el nuestro. Dado que cada experto tiene sus límites, es correcto formarse una opinión más amplia escuchando las distintas campanas. Quienes tengan capacidad elaborarán después la síntesis, que no podrá estar completa si no incluye todas las posiciones.

Esto vale también para la información eclesial. Los expertos que trabajan para la Iglesia presentarán la versión oficial y la enriquecerán con sus propios comentarios. Esto no quiere decir que sea falsa, pero en la forma en que presentan las noticias pondrán ciertos elementos en primer plano y tenderán a ocultar otros. La información eclesial independiente realizará un proceso similar, pero sacando a la luz otros aspectos. Esto no significa que tenga que ser verdadera por la fuerza, sino que ciertamente merece ser leída y evaluada.

No nos asustemos por las etiquetas y abramos nuestra mente y nuestro corazón a la verdad, que existe en alguna parte.

Publicado originalmente en italiano el 13 de setiembre de 2024 por Marco Tosatti https://www.marcotosatti.com/ 2024/09/13/la-dittatura-degli- esperti-mai-neutrali-non- chiedete-loro-troppo-aurelio- porfiri/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

,

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: expertos, porfiri



Categoria: Generale