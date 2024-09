Genialata di Macron. Vuole Sei Vetrate Contemporanee per Notre Dame Invece di Quelle Storiche. Impediamolo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo messaggio ricevuto da CitzenGo. Buona lettura e diffusione.

§§§

Marco,

Emmanuel Macron mostra ancora una volta il suo lato tirannico

Il Presidente della Repubblica ha annunciato che le sei vetrate, risalenti a Viollet-le-Duc, miracolosamente salvate e perfettamente restaurate, saranno sostituite da “vetrate contemporanee”!

A luglio, i 40 esperti della Commissione nazionale per il patrimonio e l’architettura hanno respinto all’unanimità la posizione di Emmanuel Macron e del vescovo Ulrich.

Inoltre, è illegale perché la Francia ha adottato la Carta di Venezia nel 1965, che richiede che gli elementi storici siano conservati senza essere alterati da aggiunte moderne.

Dobbiamo impedirgli di distruggere la nostra Notre-Dame con le sue vetrate contemporanee!

Ciao Marco,

immagino che tu abbia sentito parlare della nuova “brillante” idea di Emmanuel Macron.

Le vetrate di Notre-Dame sono in pericolo. No, non c’è nessun nuovo incendio. È una decisione del Presidente Macron. Ha deciso, senza consultare nessuno, di sostituire le vetrate storiche della cattedrale con creazioni contemporanee.

Sì, avete letto bene. La nostra iconica cattedrale di Notre-Dame de Paris verrà privata delle sue vetrate originali! Queste vetrate sono sopravvissute all’incendio. Tuttavia, il nostro Presidente vuole sostituirle con pezzi contemporanei. Vuole addirittura organizzare un concorso per farlo!

Un altro concorso, dopo la sua idea di organizzare un concorso per l’architettura contemporanea.

Come se non bastasse, le vetrate originali saranno relegate in un museo. Come volgari reliquie. Non dove dovevano essere. Non nella cattedrale a noi cara, dove milioni di turisti accorrono ogni anno per vedere questo gioiello architettonico.

Il tempo sta per scadere, amici miei. Il restauro di Notre-Dame è in pieno svolgimento. Con le Olimpiadi del 2024 a Parigi dietro l’angolo, Emmanuel Macron è impaziente e vuole fare in fretta.

Ma se opporremo una forte resistenza, si tirerà indietro. Lo ha già fatto quando abbiamo sfidato il restauro contemporaneo di Notre-Dame.

Quindi, facciamo valere le nostre ragioni. Firmate la nostra petizione per chiedere a Emmanuel Macron di rispettare la decisione del Ministero della Cultura di preservare le vetrate della cattedrale.

Veniamo ora ai dettagli. I lavori di restauro effettuati negli ultimi quattro anni sono stati concepiti per rimanere fedeli all’eredità di Viollet-le-Duc. Come ha sottolineato un esperto: “Non ha senso riportare la guglia e la struttura del tetto al loro stato originale abbandonando le vetrate del XIX secolo”.

Macron sta violando il nostro codice del patrimonio. Le vetrate, risparmiate dall’incendio, fanno parte della nostra storia tanto quanto la cattedrale stessa.

Aiutateci a combattere questo affronto. Firmate la petizione per chiedere a Macron di rispettare il nostro patrimonio e di abbandonare il progetto di sostituire le vetrate.

In tutta la Francia si è già levato un grido di protesta. Cittadini, appassionati di patrimonio ed esperti sono sconcertati da questa decisione. Abbiamo già sventato i piani di Emmanuel Macron. Possiamo farlo di nuovo.

Non possiamo permetterglielo.

C’è speranza. Se ci alziamo in piedi come quando Notre-Dame è bruciata, chiedendo che venga ripristinata allo stato originale, la pressione si intensificherà. Possiamo fermare questo ridicolo concorso. Ma dobbiamo agire ora. Prima che sia troppo tardi.

Unitevi a noi per preservare il nostro patrimonio. Firmate la petizione che chiede a Emmanuel Macron di rispettare le vetrate originali di Notre-Dame.

Grazie per il vostro impegno,

Alexandre e il team di CitizenGO

§§§

