Succede in Russia. Processione nelle Campagne di Kursk Colpita dalla Guerra.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, l’avvocato Giovanni Formicola, che ringraziamo di cuore, ci ha inviato questo video con un brevissimo commento:

Succede in Russia….ma forse sono figuranti ingaggiati da Putin brutto e cattivo.

4 settembre 2024 Regione di Kursk, vicino al confine con l’Ucraina. Una zona di confine, da anni tormentata dalle azioni di una guerra che ormai la investe direttamente. Da questa realtà di paura e di dolore ci arriva adesso un video, assolutamente non professionale, filmato chiaramente con il telefonino. Ritrae uno spettacolo divenuto per noi inconsueto: una processione che si snoda lungo una strada asfaltata in mezzo alla campagna. In sottofondo, preregistrato, un canto religioso russo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: PROCESSIONE, russia



Categoria: Generale