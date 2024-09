L’Ucraina è Stata Venduta a Rotschild e Blackrock. Farenheit 2022.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, su segnalazione dell’amico Umberto Pascali offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Farenheit 2022 che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione

Prima le vite umane, oggi anche le aziende alimentari ed i servizi. Agli ucraini, di quel che resta dell’Ucraina, scusate il gioco di parole, non resta più nulla. Tutto oggi è infatti in mano ai colossi della finanza: il FMI prevede che il debito del Paese entro la fine del 2024 supererà il 98% del PIL e nel 2025 il 100%. A nessuno in Occidente conviene che l’Ucraina vada in default, per questo i creditori hanno concordato di ridurre il volume dei crediti (in parte dei 20 miliardi di dollari di debito che detengono) in cambio dell’avvio immediato di pagamenti di interessi.

Ma chi sono questi creditori? A dirlo è Reuters: si tratta di Blackrock e Amundi con in mezzo lo zampino dei Rotschild. Per quanto riguarda la società di investimento globale BlackRock, la vendita dell’Ucraina al suddetto fondo è iniziata nel 2023. Zelenskyj ha firmato un accordo di cooperazione con gli investitori americani BlackRock e la banca JP Morgan: in base a questo accordo, le grandi aziende ucraine si rivolgono alla banca e alla società di investimento per ripagare lo stesso debito.

Il debito di sangue, dunque, non basta e così l’Ucraina martoriata dalla guerra oggi è costretta a vedersi svaligiare tutto. Ad esempio, come spiega il Financial Times, “BlackRock ha acquistato azioni della società Metinvest, della società energetica DTEK, della holding agricola MHP (il più grande produttore ed esportatore di pollo in Ucraina), Naftogaz e Ukrzaliznytsia (“Ferrovie ucraine”), nonché “Ukravtodor” e “Ukrenergo”. L’Ucraina è ridotta sempre più a Paese fantasma, con la popolazione dimezzata mandata al macello e con la proprietà a Blackrock che ha in mano il debito nazionale e i titoli delle più importanti aziende del territorio. Un dissanguamento continuo, in tutti i sensi. E se si pensa che nel 2015 Blackrock ha gestito un patrimonio di 4,65 trilioni di dollari, che superano le attività dell’intera Federal Reserve statunitense (Valentin Katasonov), si capisce come, in questo sistema in cui è l’alta finanza a comandare, non sia solo l’Ucraina a essere in serio pericolo.

