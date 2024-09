Repubblica Ceca: alcuni lotti del Siero Moderna Sono 9 Volte più Letali di Altri. The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Di Rhoda Wilson

L’analisi dei lotti di dati della Repubblica Ceca che confronta i tassi di mortalità per tutte le cause a un anno dall’iniezione mostra che alcuni lotti sono 3 volte più letali di altri lotti dello stesso produttore se somministrati contemporaneamente alla stessa fascia di età di 5 anni.

E un lotto di Moderna può essere 8 volte o più più letale di un lotto di Pfizer somministrato nello stesso momento alla stessa fascia d’età.

Ciò non può accadere se i vaccini sono sicuri, scrive Steve Kirsch.

***

Di Steve Kirsch

Nota: puoi generare il file CSV con l’analisi batch (vax_4.csv) clonando il repository Github, andando nella directory del codice e digitando “make vax”. Se vuoi solo lavorare con i dati senza rigenerarli dalla fonte, puoi scaricare il file vax_4.xlsx qui. Sentiti libero di analizzare i dati e pubblicare la tua analisi.

Aumento di oltre 9 volte della mortalità per tutte le cause tra i marchi

Ogni volta che si esegue un’analisi batch, il modo più equo è confrontare il tasso di mortalità a un anno tra batch forniti nello stesso mese allo stesso intervallo di età di 5 anni. Ciò riduce al minimo i fattori confondenti.

Ad esempio, prendiamo in esame tutti i lotti di vaccino Pfizer e Moderna somministrati a più di 100 persone di età compresa tra 70 e 74 anni nel febbraio 2021 e calcoliamo la mortalità a un anno dal momento dell’iniezione.

Criteri: il lotto era composto da oltre 100 iniezioni, somministrate a febbraio 2021 a persone di età compresa tra 70 e 74 anni. Pfizer ha avuto una variazione di quasi 2 volte tra i lotti. C’è stata una variazione di >9 volte tra il lotto di vaccino Moderna più letale e il lotto di vaccino Pfizer più sicuro. QUASI un aumento di 10 volte della mortalità per tutte le cause e alle autorità sanitarie NON IMPORTA.

Vedete come ci sia una grande variazione all’interno dello stesso marchio? E una variazione ancora più grande tra i marchi? Per un vaccino sicuro, i tassi di mortalità a un anno dovrebbero essere molto simili tra loro. Non lo sono. I marchi Pfizer erano entro il doppio l’uno dall’altro, ma Moderna aveva una mortalità per tutte le cause più di 9 volte superiore.

Le pubbliche relazioni di Moderna ti diranno: “Niente ispira sicurezza come sapere che scegliendo Moderna otterrai una mortalità per tutte le cause 9 volte superiore!” Dovrebbero farlo… la gente lo adorerà.

Naturalmente, le autorità sanitarie si rifiutano di esaminare i dati e il pubblico non viene mai informato del problema del controllo di qualità.

Variazione di mortalità per tutte le cause superiore a 3 volte tra i lotti Pfizer

Non puoi avere una mortalità per tutte le cause 3 volte superiore che dipende dal lotto che ricevi. È folle. Ecco due lotti dati nello stesso mese alla stessa fascia di età di 5 anni. Puoi ripetere questo per altre fasce di età più giovani di 5 anni e otterrai lo stesso fattore di 3, quindi non è un caso fortuito.

Età 60-64 anni, confronto di due diversi lotti Pfizer somministrati a oltre 5.000 persone a giugno 2021. La mortalità a un anno dovrebbe essere più o meno la stessa, ma differisce di oltre un fattore 3. È un problema enorme.

[Il test esatto di Fisher è una procedura statistica utilizzata per determinare se esiste un’associazione statisticamente significativa tra due variabili categoriali.] Il test esatto di Fisher mostra che è altamente improbabile che i due diversi lotti siano lo stesso vaccino.

Ciò significa che il controllo di qualità è pessimo e sta uccidendo persone.

Se il lotto più sicuro è un placebo, il lotto non sicuro ha un rischio di mortalità a un anno 3 volte più alto. Questo è un disastro ferroviario.

Inoltre, non possono sostenere che ciò sia dovuto al fatto che il lotto “FC” è stato distribuito a coloro che si trovano nelle case di cura, perché l’effetto si verifica nelle persone di età inferiore ai 64 anni e non nelle persone anziane!

Analisi del lotto

Pandas e dataframe rendono così facile analizzare dati come questo. È bastata una sola riga di codice Python per aggiungere l’analisi batch all’analisi già presente:

[‘età’, ‘marca_2’, ‘lotto_2’, ‘data_2’]

Per mantenere le cose compatte (il file .xlsx è grande solo 1,2 MB), ho esaminato solo i codici per l’iniezione 2, ma avrei potuto esaminare qualsiasi numero di iniezione.

Non c’è quindi alcuna scusa per cui le autorità sanitarie non abbiano le risorse per analizzare i propri dati.

Riepilogo

Non è una decisione presa alla leggera.

Ci sono voluti solo pochi minuti per trovare gli esempi qui riportati e non sono gli unici.

I dati mostrano che non c’è alcun controllo di qualità su questi vaccini. Ricevere questi vaccini può triplicare o aumentare il rischio di morire rispetto al rischio di base. Questo è senza precedenti.

Sappiamo ormai che le autorità sanitarie non esamineranno mai i propri dati, non ammetteranno mai che avrebbero dovuto saperlo dai dati che chiaramente avevano, non avvertiranno la gente e non metteranno in atto alcun controllo di qualità.

Quindi, le cose continueranno come se nulla fosse accaduto.

Scrivo questo articolo solo per rendere pubblico il fatto che i dati dimostrano che le iniezioni anti-Covid sono un disastro e non serve essere uno scienziato missilistico per capirlo.

Nessuno dovrebbe sottoporsi a queste iniezioni.

Informazioni sull’autore

Steve Kirsch è un imprenditore e filantropo della Silicon Valley che ha fondato il COVID-19 Early Treatment Fund (“CETF”) all’inizio della pandemia. Da maggio 2021, quando ha iniziato ad ascoltare storie inquietanti su lesioni e decessi da vaccino da parte di amici, ha svolto instancabilmente ricerche e condiviso le sue ricerche relative ai “vaccini” per il Covid.

Più di recente ha fondato la Vaccine Safety Research Foundation, dove collabora con oltre 20 scienziati, medici e statistici per condurre ricerche sulla sicurezza dei vaccini contro il COVID-19.

Pubblica articoli su una pagina Substack intitolata “Steve Kirsch’s Newsletter”, alla quale è possibile iscriversi e seguirla QUI.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, moderna, rrepubblica ceca, vaccini



Categoria: Generale