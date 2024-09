A Proposito del Non Praevalebunt. Pensieri Settembrini de Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione e discussione questi pensieri settembrini…buona lettura e meditazione.

A PROPOSITO DEL «NON PRAEVALEBUNT»

«Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Parole di Gesù Cristo

Sono giunto da tempo ad un completo disinteresse nei confronti delle complicatissime ed umanamente irrisolvibili beghe ecclesiastiche. Infatti, se le beghe le alimentano gli esseri umani, non possono essere risolte da esseri umani. Beghe che impazzano provocando una gigantesca confusione in cui fazioni e singoli si danno reciprocamente addosso, arrogandosi il possesso della Verità, ciascuna e ciascuno sotto l’egida del proprio Cristo, sotto il manto della propria Madonna, secondo le visioni e locuzioni del proprio veggente, secondo il proprio diritto canonico e, non da ultimi, secondo i propri pensieri fissi. Non per nulla, il proverbio recita: “con troppi galli a cantare non si farà mai giorno”.

Nonostante la situazione più che disastrosa, o forse grazie ad essa, ho trovato di un certo interesse quanto espongo qui appresso, che provocherà l’ergersi della falange di indici puntati dei dogmatici senza macchia e senza specchio, specialisti dal fariseo braccio sempre ben allenato per scagliare la prima pietra dall’alto della loro cattedra e con in tasca il passepartout per il Paradiso. Indici dinoccolati dall’unghia affilata e per mia fortuna soltanto idealmente roventi, ma certamente infuocati dalla smania di chiudere la bocca all’untore sottoscritto.

Conversando poco tempo addietro con un amico di vecchia data, è venuto fuori l’argomento del “non prevalebunt”, in merito al quale egli faceva presente che per quanto avesse cercato più volte nel Vangelo le tracce giustificative di una complessa istituzione fondata graniticamente su dogmi, catechismo, diritto canonico, documenti, possedimenti immobiliari e banche, non ne aveva trovate. Pertanto, egli si chiedeva se il “non prevalebunt” si riferisse davvero all’istituzione in quanto tale, vieppiù consolidatasi attraverso i secoli costituendo anche un potere politico ed economico, o non piuttosto al messaggio spirituale universale del Verbo incarnato, quindi non religioso-confessionale, dato che sulla terra un’istituzione religiosa non può non presentarsi come eretta e gestita da esseri umani, quindi complicata, imperfetta e destinata al tramonto, come l’attualità sta mostrando e come mostra anche la natura: prima a poi un corpo muore e resta lo spirito.

A tal riguardo il mio amico diceva di essere colpito da due affermazioni di Cristo. La prima: «Non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge»; la seconda: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Ora, egli proseguiva, le parole di Cristo sono di natura spirituale, ed è su queste che «non prevalebunt», non sull’istituzione terrena! Ovvero: «non prevalebunt» sullo Spirito, non sul corpo.

Anche il Cuore Immacolato di Maria, aggiungeva, non è un’istituzione bensì un eccelso stato spirituale sul quale «non prevalebunt». Anzi.

Il mio amico metteva quindi in risalto tanto la differenza fra religione e spiritualità quanto quella fra potere e autorità, ciò che lo spingeva chiedersi anche se ci fosse una netta distinzione fra la Chiesa cattolica e lo Stato del Vaticano, giungendo a concludere che tale distinzione non esiste.

A questo punto egli mi propose questo brano di Jiddu Krishnamurti che lo aveva profondamente colpito:

«Ritengo che la Verità sia una terra senza sentieri e che non si possa raggiungere attraverso nessuna via, nessuna religione, nessuna scuola. Questo è il mio punto di vista, e vi aderisco totalmente e incondizionatamente. Poiché la Verità è illimitata, incondizionata, irraggiungibile attraverso qualunque via, non può venire organizzata, e nessuna organizzazione può essere creata per condurre o costringere gli altri lungo un particolare sentiero. Se lo comprendete, vedrete che è impossibile organizzare una “fede”. La fede è qualcosa di assolutamente individuale, e non possiamo e non dobbiamo istituzionalizzarla. Se lo facciamo diventa una cosa morta, cristallizzata; diventa un credo, una setta, una religione che viene imposta ad altri».

In effetti, convenivamo entrambi, non si può negare che dopo duemila anni l’istituzione – il corpo – sia diventata «cosa morta, cristallizzata», con buona pace, da una parte, della gioiosa sbornia umanitaria inneggiante alla “chiesa in uscita”, “accogliente”, femminista e filo-lgptq, e, dall’altra, della dura fossilizzazione tradizionalista – divisa in varie fazioni in reciproco conflitto – arroccata sui resti dell’organizzazione religiosa che “impacchetta” la spiritualità universale e la riduce a religione.

Convenivamo che nel Vangelo non ci sono indicazioni per la fondazione di un’istituzione religiosa così come è venuta a cementarsi attraverso i secoli. La Chiesa fondata su Pietro è di natura spirituale, non l’organizzazione di un potere terreno granitico fatto di ferrea dottrina, ferrea giurisdizione, grandi possedimenti, montagne di documenti, esegesi e agiografie accuratamente infiorate, tutto ciò costituendo un … regno di questo mondo indubbiamente provvisorio.

Insomma, osservavamo, Gesù Cristo non è il fondatore di un’istituzione confessionale ma il portatore di un messaggio universale riguardante un Regno che “non è di questo mondo”, anzi è Lui stesso il Messaggio, il Verbo, la Verità-in-Sé che mai “cadrà” o “passerà”, intorno alla quale è impossibile “organizzare” una fede ed erigere un’istituzione mastodontica, complicata e compromessa con mammona, che oltretutto si presenta come immagine e “anticipazione” della Gerusalemme celeste! Ossia, l’organizzazione e quindi l’istituzione terrenA non possono pretendere di circoscrivere e definire – alfine imprigionare e ridurre – il Verbo, l’Arché, lo Spirito Universale.

Osservavamo ancora che la missionarietà di cui sono investiti gli addetti ai lavori, suggerisce una sorta di santo vagabondaggio annunciante, ciò che non può conciliarsi con la granitica stanzialità organizzata e fondata su un potere autoritario più che autorevole, che tra l’altro ne ha sempre combinate – e continua a combinarne – di cotte e di crude e nulla ha a che vedere con il Regno dei Cieli (per di più attirandosi le critiche feroci e sarcastiche degli anti-cattolici).

Tenendo presente tutto quanto sopra, non trovavamo azzardato sospettare come la Chiesa quale “sposa di Cristo” e “casta meretrix” sia clamorosamente smentita dai fatti, vista la straripante prevalenza (non da oggi) della “meretrix”, che è blasfemo definire con-sorte di Cristo!

Al contrario, la sposa di Cristo è la casta, spirituale, mistica, segreta Chiesa … non organizzata. È la Vergine – e chiunque come Essa – che nella sua stanzetta, con la porta chiusa, “custodisce e medita in cuor suo” la Parola e la concepisce per darla alla luce crepuscolare di “questo mondo”! E soltanto in questo senso può intendersi la “casta meretrix” secondo che dice Ambrogio, che qui appresso si cita e che, si noti, si riferisce all’Antico Testamento per “spiegare” ciò che è l’Istituzione ma non risulta dalle parole di Cristo.

«Rahab nel tipo (ossia nel simbolo e nella profezia) era prostituta, ma nel mistero (in quello che significava) è la Chiesa, vergine immacolata, senza ruga, incontamonata nel pudore, amante pubblica, meretrice casta, vedova sterile, vergine feconda: meretrice casta, perche molti amanti la frequentano per l’attrativa dell’affetto ma senza la sconcezza del peccato; vedova sterile, perché non è suo uso partorire quando il marito è assente; vergine feconda, perché ha partorito questa moltitudine, vendendo il frutti del suo amore e senza esperienza di libidine».

E ancora: l’Annunciazione, mirabilmente rappresentata dal Lorenzetti, non è una “spiegazione teologica”, bensì, appunto, l’annuncio di un fatto immediato, cioè del concepimento di Gesù grazie al connubio dello Spirito Santo con la Vergine. Cosicché anche ogni Parola di Cristo è seme per la mente e per il cuore di chi vi acconsente col proprio “fiat mihi”.

Con il mio amico, convenivamo che il chiasso teologico, provocato da dispute a non finire, stride fortissimamente con il Cristo che insegnava a coloro che lo ascoltavano direttamente, in assenza della mediazione esegetica e della … Somma Teologica! Ciò che dice Cristo si ascolta e si trasmette tale e quale, non si interpreta, non si “spiega”, non lo si mischia a parole umane, altrimenti si dovrebbe ammettere che coloro che hanno creduto a Cristo ascoltandolo direttamente, a cominciare da Pietro, in realtà non hanno capito niente perché non c’erano quelli che glielo spiegavano!

Convenivamo altresì che teologi e predicatori dovrebbero limitarsi a rammentare (mantenere nella mente) e ricordare (mantenere nel cuore), le parole di Cristo, non a spiegarle. Non è la teologia che salva l’anima, bensì è il Verbo che viene accolto nella mente e nel cuore così com’è. Ed il pretendere che Esso sia bisognoso di interpretazione vuol dire che Egli ha parlato in modo difficile, oscuro, incomprensibile, accessibile soltanto agli specialisti, che così acquistano potere sulle anime della massa che da sole non possono capire. Invece, convenivamo ancora, evangelizzare è proporre ciò che Cristo ha detto senza ulteriori aggiunte.

Non si vede, per fare solo un esempio, cosa si dovrebbe spiegare circa il Discorso della montagna se le Parole di Cristo sono così chiare e concise, e possono essere sempre più assimilate conservandole nella mente e nel cuore.

Infatti, convenivamo che il Verbo è già spiegazione di Sé e chi l’ascolta radicandolo sempre più nella mente e nel cuore dev’essere lasciato libero di fronte alla Verità della quale, facendola ripetutamente risuonare in sé, coglierà ciò che gli è dato cogliere secondo il beneplacito divino e che pertanto gli è sufficiente. Da ciò non essendo esentati nemmeno il teologo e il predicatore.

E terminavamo la conversazione ricordando le parole di Cristo:

«È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità»,

ove lo spirito e la verità trascendono il corpo dell’istituzione che “in quel tempo” … ancora non esisteva!

Ed ora, carissimi dogmatici senza macchia e senza specchio … aprite il fuoco!

