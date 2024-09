L’Eutanasia? E’ Tutta una Questione di Soldi. Vernon Coleman, The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

L’eutanasia è tutta una questione di soldi

Di Rhoda Wilson

Forse avrete notato, dice il dott. Vernon Coleman, che i media mainstream stanno dedicando sempre più tempo e spazio al tema dell’eutanasia o del suicidio assistito. Gran parte della pubblicità è assurda e fuorviante.

L’eutanasia è un programma di genocidio, non di gentilezza. L’eutanasia è tutta una questione di soldi. È una parte essenziale del percorso verso Net Zero che è, ovviamente, il preludio al Great Reset in cui “non possederemo nulla e saremo felici”.

Le autorità vogliono uccidere gli anziani, i malati e i deboli. Nei paesi in cui l’eutanasia è legale, stanno già uccidendo bambini, malati mentali e poveri.

Il capitolo seguente è tratto (con il suo permesso) dal libro fondamentale di Jack King “Vogliono ucciderci”.

Da “Vogliono ucciderci” di Jack King.

La truffa dell’eutanasia viene spacciata per un atto di gentilezza.

“La buona notizia è che possiamo aiutarti a evitare dolore e angoscia e salvare la tua famiglia dall’agonia di vederti declinare lentamente. Aiutandoti a suicidarti, aggiriamo tutto quel dolore e ti portiamo direttamente ai titoli di coda”.

Temo che siano tutte sciocchezze.

L’eutanasia è tutta una questione di soldi. È stato stabilito che il costo medio annuo dell’assistenza sanitaria per persona per gli individui nell’ultimo anno di vita è 14 volte più alto rispetto a quelli che non sono nell’ultimo anno di vita.

Di conseguenza, i soldi vengono dirottati dall’assistenza sanitaria e dalle cure palliative verso programmi di “morte assistita volontaria” (noti anche come “decessi sponsorizzati dallo stato”) che sono progettati per tagliare i costi dell’assistenza sanitaria. È molto più economico uccidere le persone che fornire cure palliative.

E, cosa ancora più significativa, si stanno introducendo programmi di eutanasia per ridurre i costi delle pensioni.

Non è un segreto che tutti i paesi sviluppati si trovino ad affrontare enormi problemi pensionistici.

Molti di coloro che ricevono le pensioni statali credono (abbastanza erroneamente) che il denaro che hanno pagato in tasse sia stato messo da parte per pagare le loro pensioni. In realtà, naturalmente, i programmi pensionistici sono semplicemente enormi schemi Ponzi. Le pensioni statali che vengono pagate oggi sono pagate con le tasse di oggi. E, tra vent’anni, le pensioni che vengono pagate saranno pagate con le tasse che saranno pagate dai lavoratori tra vent’anni. Se la dimensione della popolazione anziana può essere ridotta, i risparmi annuali saranno misurati in miliardi di dollari.

Dopo che migliaia di anziani sono stati assassinati negli ospedali e nelle case di cura durante i lockdown, i politici si sono vantati con gioia che i risparmi finanziari, in pensioni non pagate, sarebbero stati enormi. Più persone uccidono, più soldi risparmieranno.

Siamo tutti onesti: il programma pro-eutanasia non ha nulla a che fare con i diritti delle persone o con la riduzione del dolore o della sofferenza: è, inevitabilmente, una questione di soldi.

Ci sono molti modi in cui il National Health Service del Regno Unito potrebbe risparmiare denaro. Licenziare il 20% di tutti gli amministratori non farebbe alcuna differenza nella qualità delle cure fornite e taglierebbe miliardi dalla fattura annuale. Anche stringere un patto più duro con le aziende farmaceutiche farebbe risparmiare miliardi. E tagliare gli sprechi farebbe risparmiare miliardi.

Ma nessuno di questi programmi di riduzione dei costi è popolare tra i burocrati quanto l’introduzione dell’eutanasia legale.

Il reverendo Iain Greenshields, moderatore della Chiesa di Scozia, ha affermato di essere preoccupato che consentire ai pazienti terminali di porre fine legalmente alla propria vita cambierebbe in modo permanente il Servizio Sanitario Nazionale.

“È davvero questo il modo in cui vorremmo vedere indirizzate le preziose risorse assistenziali? Data la pressione sulle risorse sanitarie, siamo anche molto preoccupati che la morte assistita possa essere vista come un’opportunità di risparmio sui costi”.

Il Rev. Greenshields ha anche affermato che approvare una legge che approvi la morte assistita legale “cambia profondamente i rapporti non solo tra professionisti sanitari e pazienti, ma anche all’interno delle famiglie. Siamo preoccupati che, se la morte assistita dovesse essere legalizzata, il modo in cui la nostra società vede le persone anziane e le persone con disabilità diventerà, nel tempo, più utilitaristico”.

E il reverendo Greenshields ha affermato che, anche con condizioni rigorose, aprire le porte approvando una qualsiasi versione della legge (che consenta il suicidio assistito) probabilmente comporterebbe un’espansione futura.

Molti temono che il suicidio legalmente approvato possa causare un aumento massiccio del numero di persone che cercano il suicidio assistito a causa di povertà, mancanza di una casa o angoscia mentale. In Canada, più di un quarto degli elettori ha affermato che ai poveri e ai senzatetto dovrebbe essere consentito di porre fine alla propria vita con l’assistenza medica al suicidio (“MAID”). E non ci sono dubbi che il suicidio legalmente assistito verrebbe utilizzato per risolvere i problemi degli immigrati e dei richiedenti asilo e per affrontare i problemi percepiti di sovraffollamento e sovrappopolazione.

È ingenuo supporre che il suicidio legalmente approvato si limiti ad aiutare i malati terminali a trovare una morte senza dolore.

Chiunque neghi che tutto questo stia accadendo è ignorante o nasconde la verità per difendere il proprio entusiasmo per un suicidio legalmente approvato.

“Il punto è che potrebbero esserci dei costi iniziali associati all’offerta di suicidio assistito ai canadesi, ma potrebbe anche esserci una riduzione della spesa altrove nel sistema e quindi offrire assistenza medica al suicidio ai canadesi non costerà nulla in più al sistema sanitario”, ha affermato Aaron Trachtenberg, specializzando in medicina interna e uno degli autori di un rapporto sul suicidio assistito in Canada.

Sorprendentemente, un rapporto canadese ampiamente citato ha anche affermato che “l’assistenza ospedaliera costa al sistema sanitario più di un sistema completo di cure palliative in cui potremmo aiutare le persone a raggiungere il loro obiettivo di morire a casa”.

Ho trovato questa cosa sorprendente perché sembrava dare per scontato che la morte (suicida o meno) fosse una parte inevitabile delle cure palliative.

In tutto il mondo, amministratori e medici stanno attirando l’attenzione sui vantaggi economici che l’eutanasia può offrire.

Non è un segreto che prendersi cura dei disabili, dei deboli e degli anziani può essere costoso. I politici e i promotori dell’eutanasia sostengono che la fornitura di sussidi, edifici speciali e personale significa che fornire assistenza è diventato un enorme onere finanziario per i governi nazionali e locali e per gli operatori sanitari. I disabili gravi devono ricevere assistenza e supporto domiciliari completi o assistenza istituzionale, solitamente in un edificio costruito appositamente con molti membri dello staff altamente qualificati (e quindi costosi). Con l’aumento delle dimensioni della popolazione, il numero di persone che necessitano di assistenza e il costo per fornire tale assistenza sono aumentati in modo massiccio. E, naturalmente, è improbabile che gli stessi individui gravemente disabili siano in grado di fare qualcosa per aiutare se stessi o per svolgere un lavoro produttivo.

Da molti anni ormai, il compito di fornire assistenza ai disabili è stato gradualmente ma deliberatamente trasferito dai governi ai gruppi di volontari. E tuttavia il peso dei costi (spesso aumentati da burocrazia, richieste burocratiche, salari minimi e così via) fa sì che le strutture facciano fatica a far fronte. I volontari dovrebbero parlare con i pazienti, disporre i fiori e in generale migliorare la vita. Invece, stanno facendo le pulizie e lavando i piatti.

L’erogazione di cure palliative ha probabilmente sofferto più di qualsiasi altro tipo di assistenza, e gli amministratori e i medici stanno ora apertamente richiamando l’attenzione sui reali vantaggi finanziari che derivano dal convincere i pazienti a suicidarsi (o, poiché molti di questi pazienti potrebbero essere fisicamente incapaci di suicidarsi, a lasciarsi uccidere).

Naturalmente, tutto questo non è una grande sorpresa.

Gli attivisti che parlano a nome dei disabili hanno avvertito per molti decenni che la legalizzazione del suicidio assistito e l’estensione dei confini legali avrebbero portato la società a svalutare la vita delle persone disabili (o fragili, o anziane o chiunque non sia in grado di prendersi cura di sé) e avrebbero fatto sentire ai disabili di avere la responsabilità di suicidarsi poiché le loro vite non valevano la pena di essere vissute e stavano assorbendo risorse di cui avevano tanto bisogno. Il timore solitamente inespresso era che i pazienti si sarebbero sentiti in colpa se non si fossero suicidati (o se non si fossero lasciati uccidere).

E tutto questo sta accadendo ora. E sta accadendo molto rapidamente.

La morte è oggi considerata una valida alternativa alle cure mediche costose e inevitabilmente inutili.

Un articolo apparso sul Canadian Medical Journal ha attirato l’attenzione su questa possibilità in modo molto vivido. Gli autori hanno concluso che la morte assistita dal punto di vista medico potrebbe ridurre la spesa sanitaria annuale di una cifra compresa tra 34,7 milioni e 136,8 milioni di dollari. (Trovo sempre difficile avere un minimo di rispetto quando viene offerta una gamma così ampia. Mi fa pensare che le cifre non siano altro che un’ipotesi.)

Inoltre, è stato sottolineato che questi risparmi supererebbero di una cifra considerevole i costi stimati per l’implementazione del suicidio assistito, con un costo stimato tra 1,5 e 14,8 milioni di dollari per offrire l’eutanasia su larga scala. (Ancora una volta, ho dovuto controllare le cifre perché mi sembrano un intervallo molto ampio.)

Naturalmente, gli autori del rapporto hanno sottolineato che il risparmio di denaro non dovrebbe essere una considerazione quando si considera se un paziente debba vivere o morire. Ma non sono l’unico osservatore a temere che questo sia stato semplicemente un tentativo di evitare la responsabilità ufficiale per l’infinita serie di dilemmi che ora seguiranno e che saranno, temo, decisi da persone che non sono eccessivamente turbate da sottigliezze etiche.

Se lo Stato vuole effettuare un’eliminazione selettiva dei disabili, degli incapaci, dei deboli, degli anziani e dei malati mentali, non avrà difficoltà a trovare le persone disposte a effettuare tale operazione.

Le lunghe liste d’attesa (che si stanno allungando in Canada come altrove), l’effettivo razionamento dei servizi medici (con molte operazioni disponibili solo a chi può pagare privatamente) faranno sì che la pressione per l’attuazione di programmi di eutanasia su larga scala sarà probabilmente ben sostenuta dall’opinione pubblica.

Sostenere che dottori e burocrati non dovrebbero tenere conto dei problemi finanziari è, nella migliore delle ipotesi, ingenuo e cinico. Dottori e burocrati tengono già conto dei costi, ed è ormai comune che i farmaci salvavita non vengano utilizzati semplicemente perché costano troppo.

La realtà è che l’eutanasia nasce soprattutto per risparmiare denaro.

La china scivolosa di cui i sostenitori hanno messo in guardia è molto reale. E siamo già a metà della discesa e ci stiamo muovendo più velocemente ogni giorno.

I disabili e gli anziani sono ormai ampiamente considerati come persone di scarso o nullo valore economico.

Il denaro ha sempre avuto un effetto molto più grande sulle politiche sanitarie e di assistenza sociale di quanto generalmente si creda. Ad esempio, in Gran Bretagna, le case di riposo di lunga degenza per i malati mentali sono state chiuse a causa della correttezza politica. Il risultato è stato che innumerevoli migliaia di individui che non erano in grado di badare a se stessi sono stati buttati fuori nella “comunità”. Una mancanza di servizi e assistenza significa che queste anime infelici ora trascorrono le loro giornate sedute nei parchi e alle pensiline degli autobus. Trascorrerebbero le loro giornate nelle biblioteche pubbliche, se non fosse che non ce ne sono più molte. In realtà, ovviamente, questo non aveva nulla a che fare con la correttezza politica. Era tutta una questione di soldi che potevano essere risparmiati.

Le ragioni principali per cui le persone non sono d’accordo con la legalizzazione dell’eutanasia sono la paura che i gruppi vulnerabili vengano uccisi (o che ci si aspetti che si facciano avanti in un modo alla Captain Oates per risparmiare soldi e risorse) e la sensazione che il ruolo di un medico sia quello di curare le persone e non di ucciderle. (Il Captain Lawrence Oates era l’esploratore antartico che nel 1912, mentre soffriva di congelamento e cancrena, uscì nella neve, lasciando i suoi tre compagni nella loro tenda nella speranza che così facendo avrebbe aumentato le loro possibilità di sopravvivenza. Scelse la morte piuttosto che la prospettiva di essere un peso per i suoi compagni. Mentre lasciava la tenda, Oates disse: “Sto uscendo e potrei impiegare un po’ di tempo”. Era il suo compleanno.)

Studi e sondaggi indipendenti hanno ripetutamente dimostrato che meno del 10% delle persone è favorevole alla legalizzazione e, quando lo è, lo fa in gran parte perché è erroneamente convinto che l’eutanasia possa prevenire il dolore e la sofferenza inevitabili e inevitabili delle malattie terminali.

Infine, c’è un altro motivo per cui l’establishment è così favorevole all’eutanasia: renderebbe disponibili molti organi per l’uso. Due ricercatori controversi (il dott. David Shaw, eticista presso le università di Basilea e Maastricht, e il professor Alec Morton, economista sanitario) hanno sostenuto che uccidere pazienti terminali libererebbe organi per il trapianto, oltre a far risparmiare denaro. Sostengono che modificare la legislazione per consentire più suicidio assistito andrebbe a beneficio delle persone che vogliono morire e della popolazione generale in generale.

I due autori hanno scritto: “La donazione di organi potrebbe anche essere vantaggiosa perché ci sono diverse ragioni per cui la donazione, dopo la morte assistita, è migliore da una prospettiva clinica ed economica. In primo luogo, se ai pazienti viene negata la morte assistita, la funzionalità degli organi si deteriorerà gradualmente fino a quando non moriranno naturalmente, il che significa che il trapianto ha meno probabilità di successo. In secondo luogo, i pazienti che scelgono la morte assistita devono passare attraverso un lungo processo e la donazione di organi può essere facilmente integrata in tale processo”.

In Canada è stato rivelato che la legalizzazione del suicidio assistito ha portato alla sollecitazione aperta di coloro che stanno prendendo in considerazione la morte assistita dal punto di vista medico. In un caso, a un uomo affetto da una malattia cronica è stata negata l’assistenza sanitaria a casa e gli è stato offerto un suicidio assistito. Non c’è poca ironia nel fatto che i pazienti incoraggiati a morire potrebbero essere salvati se fossero considerati abbastanza importanti da essere trattati come riceventi di organi piuttosto che come donatori di organi.

La dottoressa Moira McQueen, direttrice esecutiva del Canadian Catholic Bioethics Institute, ha affermato che un medico di base “potrebbe benissimo suggerire la donazione di organi come, se non un incentivo, una sorta di ‘consolazione’ per la perdita della vita della persona”.

Poiché il trapianto di organi è estremamente costoso e i servizi sanitari stanno tagliando i costi, è inevitabile che gli organi prelevati dai pazienti assassinati dallo Stato siano riservati a politici, burocrati e altri individui considerati e trattati come tali.

Perdonate il mio cinismo. Ho praticato la medicina per molto tempo e so come funziona il sistema.

Nota: il saggio sopra è stato tratto (con autorizzazione) dal libro di Jack King `They Want to Kill Us’, disponibile in versione tascabile e come eBook su Amazon. Quasi certamente non potrai acquistarlo in una libreria o da qualsiasi altro venditore online. Ti prego di acquistare delle copie e distribuirle ad amici, dottori, giornalisti, politici e altre persone che hanno bisogno di essere istruite. (Ho acquistato e distribuito decine di copie finora e ho intenzione di acquistarne e condividerne altre.) Sarà troppo tardi per fare qualcosa contro la minaccia dell’eutanasia quando sarai a letto e il tuo amichevole e sorridente Dottore della Morte si avvicinerà a te e ti infilerà un ago nel braccio per una morte tutt’altro che indolore.

Per favore, leggete il libro per scoprire l’entità degli orrori associati all’eutanasia. CLICCATE QUI se volete acquistare una copia. Inoltre, condividete il mio video intitolato “Vogliono ucciderti. Ecco come lo faranno”, a cui potete accedere tramite il pulsante VIDEO su http://www.vernoncoleman.com Non mi è consentito usare o accedere a nessuna delle piattaforme di social media, quindi condividete il video ovunque potete. Potete anche CLICCARE QUI per vedere il video. Di nuovo, condividete ampiamente il video o il libro perché il tempo sta per scadere.

Informazioni sul Dott. Vernon Coleman

Vernon Coleman MB ChB DSc ha praticato la medicina per dieci anni. È autore professionista a tempo pieno da oltre 30 anni. È romanziere e scrittore di campagne e ha scritto molti libri di saggistica. Ha scritto oltre 100 libri che sono stati tradotti in 22 lingue. Sul suo sito web, www.vernoncoleman.com , ci sono centinaia di articoli che sono gratuiti da leggere.

Non ci sono pubblicità, né commissioni, né richieste di donazioni sul sito web o sui video del Dr. Coleman. Lui paga tutto tramite la vendita dei libri. Se vuoi contribuire a finanziare il suo lavoro, ti preghiamo di acquistare un libro: ci sono oltre 100 libri di Vernon Coleman in versione cartacea su Amazon.

§§§

