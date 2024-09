Olanda. Fareste una Nuova Puntura? Sondaggio di una Rivista. Valanga di No. Algemeen Dagblad, The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Mentre in Italia i giornali di LorSignori continuano, da veri LorServi, a battere il tamburo della propaganda di Big Pharma, a dispetto di tutti gli studi che dimostrano, ormai a iosa, pericolosità e inefficacia del siero. La fine di un mestiere mai molto dignitoso, ma ormai neanche decente. Buona lettura e diffusione.

Gli olandesi dicono a larga maggioranza “no” a un’altra iniezione di Covid

Di Rhoda Wilson

Algemeen Dagblad (“AD”) è un quotidiano olandese con sede a Rotterdam. La scorsa settimana, mentre i Paesi Bassi stavano per intraprendere un altro programma di vaccinazione anti-covid, il giornale ha chiesto ai suoi lettori: “Farete un altro coronaprik [vaccino anti-covid]?”

Le persone hanno risposto, ma non nel modo in cui AD aveva sperato. Nella sezione commenti sotto l’articolo c’è quello che è essenzialmente un elenco di una varietà di danni da vaccino subiti da numerose persone. Ciò che è degno di nota è che, finora, l’outlet non ha ancora censurato i commenti che non seguono la narrazione prescritta. E le risposte negative ma molto reali continuano ad arrivare.

Il seguente articolo, tradotto utilizzando il traduttore online del sito web, è stato originariamente pubblicato dall’agenzia di stampa indipendente svizzera Uncut News il 2 settembre 2024.

L’AD ha chiesto ai suoi lettori se si sarebbero sottoposti a un altro vaccino contro il corona. Hanno risposto quasi 700 persone. Alcuni faranno di nuovo la fila, ma ce ne sono anche molti che non ci pensano proprio.

Ci sono anche molte reazioni da parte di persone che hanno una storia dell’orrore. Questi commenti non sono (ancora) stati cancellati. O c’è un cambiamento? Una selezione:

Mirella: No, mai più! Questo mi fa solo stare male.

Lydia: No, decisamente no! Appartengo al gruppo a rischio. Ma ho avuto il mio quarto ictus due settimane dopo la dose di richiamo. Non ne avevo avuta una da 10 anni.

Ellen: No, certamente no. Prima prendevo Pfizer perché dovevo andare all’estero durante il periodo del Corona. Mi ha causato una malattia autoimmune. Il mio endocrinologo mi ha confermato che era Pfizer. Quindi non mi convincerai mai più.

Cor: Ho intenzione di non vaccinarmi più. Ho fatto quattro vaccinazioni, ma dopo la vaccinazione Pfizer ho avuto un CVA qualche settimana dopo. Questo è stato menzionato in seguito come possibile effetto collaterale. Ovviamente, non puoi provare che sia stata questa vaccinazione, ma è una pura coincidenza?

Pedro: No, ho avuto un infarto cerebrale poco dopo la vaccinazione. Non dico che sia stata quella la causa, ma non dovresti correre il rischio.

Fred: Nella mia rete ci sono tutti i sintomi del long-covid, infarti (alcuni fatali) e malattie autoimmuni e tutti hanno ricevuto il vaccino corona. Cosa ne pensi?

Gerard: Qui non ci sarà alcun vaccino contro il coronavirus. Molti giovani intorno a me sono morti per emorragia cerebrale e altre spiacevoli malattie associate a queste vaccinazioni.

Willem: Ero solo un ragazzo sano, ho avuto un infarto cerebrale. Uno dei dottori più onesti ha detto che potrebbe essere stato dovuto alle vaccinazioni che ho fatto, compresi i molti clienti più anziani. Quindi niente più vaccinazioni contro il corona per me.

Maarten: Dopo che un mio amico ha avuto un’emorragia cerebrale il giorno dopo la vaccinazione, non ne ho più bisogno.

B. Schumacher: Dopo che mia moglie ha subito danni cerebellari dopo l’ultima dose di richiamo, si è ammalata gravemente e io mi sono preso cura di lei a casa per un anno, ha deciso di aiutarla a morire all’età di 65 anni. Non sai davvero con cosa sei vaccinato. Niente più richiami per me.

Eef: Assolutamente no, sono disabile dalla prima siringa. Ora probabilmente dovrò prendere farmaci per il resto della mia vita.

Hans: No, non posso più prendere una siringa. Ho avuto un infarto un anno e mezzo fa. Il medico ha detto che le tre vaccinazioni contro il corona erano una possibile causa. Quindi non le prendo più.

Louisette: No, ho già fatto tre vaccini e l’ultimo richiamo alle spalle. Ho avuto un infarto l’anno scorso e ora sono una paziente cardiaca. Non lo assocerei direttamente alla vaccinazione, ma sto prendendo così tanti farmaci ora che penso che sia sufficiente.

André: Dopo la prima vaccinazione con AstraZeneca, ho avuto molti problemi, embolia polmonare. Un medico ha detto: “Se non avessimo fatto così, ci sarebbero potuti essere più incidenti mortali”. In altre parole, sei stato semplicemente sfortunato con la vaccinazione.

Mirjam: No, perché dall’ultima siringa ho un’infiammazione cronica della mucosa della gola e devo tossire costantemente. Ho parlato con un medico e mi ha detto che questo è uno degli effetti collaterali di cui non si parla.

Chris: Mai, mai più. Con questa merda di Moderna, sono scampato per un pelo al disastro. Una siringa è stata sufficiente a causarmi un dolore terribile per 14 giorni. Non potevo andare da nessuna parte. Che casino.

Fonte: Praat mee: ga jij nog een coronaprik halen?

§§§

