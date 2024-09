Mueller: col Sinodo sulla Sinodalità si Vuole Introdurre nella Chiesa l’Agenda Woke 2030. Infovaticana.

Mercoledì 2 ottobre avrà inizio a Roma la Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che durerà fino a domenica 27 ottobre.

Una delle voci che avranno diritto di partecipare su designazione diretta di Papa Francesco sarà quella del cardinale Gerhard Müller, già prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Ecco perché, nelle settimane che precedono l’inizio della fase finale del Sinodo, il cardinale tedesco ha concesso un’intervista a InfoVaticana per parlare del Sinodo e di tutto ciò che riguarda questo importante evento ecclesiale.

D- Tra qualche settimana inizierà la fase finale del Sinodo, come affronta quest’ultima sessione?

R-Con mia sorpresa, il Papa mi ha nominato membro del Sinodo. La ragione addotta era che era necessaria una maggiore esperienza teologica. Gruppi eretici travestiti da progressisti, dal canto loro, hanno criticato questa decisione come una mera manovra tattica del Papa, che voleva inviare ai cattolici ortodossi, calunniati come conservatori o addirittura tradizionalisti, il segnale che i partecipanti erano equilibrati.

La costituzione gerarchico-sacramentale della Chiesa esiste per diritto divino

D- Con quali sentimenti sei uscito dalla sessione sinodale dell’ottobre dello scorso anno?

R- Poteva andare peggio. Ma molti dei partecipanti a questo sinodo, diventato più un simposio teologico-pastorale a causa della nomina di non vescovi, non hanno ben chiare la natura, la missione e la costituzione della Chiesa cattolica. Si è spesso ripetuto che il Vaticano II, come la piramide, ha rovesciato la costituzione della Chiesa. La base, cioè i laici, ora è in alto e il Papa e i vescovi in ​​basso. Il Concilio Vaticano II ha confermato la costituzione apostolica della Chiesa, così chiaramente formulata da Ireneo di Lione, promosso Dottore della Chiesa da Papa Francesco, contro gli gnostici.

In virtù del battesimo e della cresima, tutti i cristiani partecipano alla missione della Chiesa, che emana da Cristo Pastore, Sommo Sacerdote e Profeta della Nuova Alleanza. Ma a differenza della negazione protestante del sacramento dell’ordinazione (vescovo, sacerdote, diacono), la costituzione gerarchico-sacramentale della Chiesa esiste per diritto divino. Vescovi e sacerdoti non agiscono come agenti (delegati, mandatari) del popolo sacerdotale e regale di Dio, ma in nome di Dio per il popolo di Dio. Essi, infatti, sono ordinati dallo Spirito Santo a pascere come pastori il gregge di Dio, che Egli ha acquistato mediante il sangue del proprio Figlio come nuovo popolo di Dio (cfr At 20,28). Pertanto, l’ufficio di vescovo e sacerdote è conferito con sacramento separato, affinché i servi di Dio, così dotati di autorità spirituale, possano agire nel nome e nella missione di Cristo, Signore e Capo della sua Chiesa, nel loro ufficio magisteriale e pastorale. e sacerdotale (Vaticano II, Lumen gentium 28; Presbyterorum ordinis 2).

C’è il pericolo che l’Agenda 2030 venga introdotta nella Chiesa

D-Ci sono motivi per essere preoccupati per quello che potrà accadere dopo il Sinodo?

R-C’è sempre il pericolo che autoproclamati progressisti, in collusione con le forze anticattoliche della politica e dei media, introducano nella Chiesa l’Agenda 2030, il cui nucleo è una visione wokista dell’umanità diametralmente opposta a quella divina dignità di ogni persona umana. Si considerano progressisti e credono di aver reso con successo un servizio alla Chiesa quando la Chiesa cattolica viene elogiata da questo falso campo per aver svenduto il nostro diritto di primogenitura al Vangelo di Cristo per le lenticchie degli applausi agli ideologi eco-marxisti delle Nazioni Unite e l’UE.

D-Il cardinale Víctor Manuel Fernández ha detto alcuni mesi fa che hanno pubblicato Fiducia supplicans affinché le benedizioni per le coppie dello stesso sesso non monopolizzino il Sinodo, cosa ne pensa di questa spiegazione?

R- Potreste darvi una pacca sulla spalla per i vostri giochi tattici.. Ma riguarda la verità. La pastorale verso le persone con problemi di orientamento verso l’altro sesso, che lo stesso Logos del Creatore ha iscritto nella nostra natura, non può nuocere alla verità del sacramento del matrimonio né della benedizione, che è promessa della grazia di Dio di fare il bene ed evitare il peccato.

La Chiesa non è un’organizzazione politica

D-Altri come il cardinale Zen hanno criticato questo formato del Sinodo dei vescovi perché consente la partecipazione di laici, religiosi e sacerdoti, sei d’accordo?

R- Ho già spiegato che o c’è un Sinodo dei Vescovi come istituto della collegialità di tutti i vescovi con e sotto il Romano Pontefice, oppure si tratta di un simposio con partecipanti di tutto il popolo di Dio per scambiare punti di vista sull’urgenza questioni e sfide attuali, per consultare e anche per fare proposte. In nessun caso questa assemblea dovrebbe assomigliare a una conferenza di partito in un sistema autoritario, in cui tutti sono attentamente monitorati e controllati per parlare secondo i desideri delle autorità e in cui l’unico vero governante decide in seguito come ritiene opportuno. La Chiesa non è un’organizzazione politica e la sua costituzione non ha nulla a che vedere con una monarchia assoluta o costituzionale, con un’oligarchia aristocratica o con un governo libertario o totalitario del popolo.

La Chiesa è il popolo di Dio e ogni individuo di Cristo si rivolge a Dio direttamente nella sua coscienza e nella sua preghiera. E i vescovi sono nominati pastori per insegnare, guidare e santificare il popolo di Dio secondo il cuore di Gesù. La Chiesa è il sacramento della salvezza del mondo in Cristo. Contribuisce anche al bene comune, alla giustizia sociale e alla pace nel mondo, ammonindo i potenti e pregando per loro. Ma non ha un compito politico diretto e tiene conto della relativa autonomia delle aree tematiche (Vaticano II, Gaudium et spes 36).

Non possiamo sancire un’opinione legittima a favore di un’altra con punizioni spirituali sul cambiamento climatico, sulla vaccinazione obbligatoria e sull’immigrazione. Come l’autorità ecclesiastica non può istituire nuovi sacramenti, così non può nemmeno inventare nuovi peccati mortali. Sicuramente chi ha un’opinione sul cambiamento climatico diversa da quella della maggioranza non può essere seriamente minacciato da punizioni infernali.

Le posizioni eretiche non dovrebbero essere riconosciute con pari diritti

D-Il Papa ha nominato profili controversi ed eterodossi come James Martin o Maurizio Chiodi per partecipare al Sinodo e ai gruppi di lavoro, lei cosa ne pensa?

R-Certamente, nella Chiesa esiste una legittima diversità di opinioni su questioni che non si riferiscono alla verità della rivelazione, ma piuttosto ad affermazioni concrete sulla pastorale, sull’organizzazione delle università cattoliche, ecc. È evidente che le posizioni eretiche non dovrebbero essere riconosciute con pari diritti, perché minano il fondamento della Chiesa nella sua professione di fede.

Il trucco sta nel contrapporre la posizione eterodossa, in quanto pastoralmente più sensibile, con la posizione ortodossa. La fede ortodossa non è messa in discussione. Ma i rappresentanti della fede cattolica vengono psicologizzati come farisei e ipocriti, come letteralisti dal cuore freddo, come tradizionalisti innamorati del passato o come industrialisti spiritualmente ostinati. A questo livello intellettuale è facile organizzare una stretta alleanza con i media critici nei confronti della Chiesa e degli ideologi del globalismo socialista-capitalista.

D-Pensa che altre questioni come il celibato sacerdotale, il diaconato femminile o la pastorale pro-LGBT saranno sul tavolo in quest’ultima sessione?

R-I protagonisti approfitteranno dell’opportunità data loro per portare avanti la loro agenda, ma ciò porterà solo a un ulteriore declino della chiesa, perché questi obiettivi sono dogmaticamente incoerenti o tradiscono qualsiasi profondità spirituale.

D-Questo Sinodo sta generando più divisioni e scontri all’interno della Chiesa?

R-La divisione esiste già. Questo Sinodo, che non è più un sinodo dei vescovi, o meglio questo simposio cattolico internazionale, deve offrire l’occasione per rendere visibile l’unità della Chiesa, che è un predicato della Chiesa e che, al di là di ogni politica e diplomazia umana, è dono di Dio e deve rendere visibile l’unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, affinché i fedeli credano che Gesù è il Figlio del Padre, unico mediatore tra Dio e gli uomini (Lumen gentium 4).

D-La Chiesa in Germania è molto consapevole di ciò che accade con il Sinodo di Roma. Quali conseguenze pensa che potrebbe avere in Germania se le rivendicazioni progressiste della Chiesa tedesca non andassero avanti?

R- La Chiesa in Germania si trova in uno stato di rapido declino mentale e spirituale, soprattutto per quanto riguarda i suoi rappresentanti ufficiali e i circoli di funzionari cattolici ad essi amalgamati. Al contrario, ci sono ancora tanti sacerdoti, religiosi e laici, e anche alcuni vescovi, che sono e vogliono rimanere cattolici senza se e senza ma. Questi però vengono ostracizzati ed emarginati dai “sinodisti”.

D- Infine, il Vaticano insiste sul fatto che questo Sinodo riguarda la “sinodalità”, potrebbe spiegare in cosa consiste questo nuovo concetto?

R- La sinodalità è un termine astratto creato artificialmente e una parola d’ordine che si basa sulla concretizzazione del sinodo, cioè dell’assemblea regionale o generale dei vescovi cattolici che esercitano il loro insegnamento e ufficio pastorale presso il Papa, ma che paradossalmente acquista il suo fascino la negazione della costituzione gerarchico-sacramentale. In un senso più ampio, il Sinodo può anche essere considerato un metodo di cooperazione ottimale tra tutti i membri e le classi della Chiesa, che devono avere un cuore solo e una mente sola per lodare Dio e servire il prossimo (At 2,43-47).

Il sinodale non è in alcun modo un nuovo attributo della Chiesa e nemmeno la parola chiave per un’altra Chiesa che nasce dalla fantasia secolarizzata dei protagonisti di una religione universale unificata senza Dio, Cristo, i dogmi e i sacramenti della fede cattolica.

