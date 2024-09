Quante ne Inventa il Messere del Fuoco Eterno Camuffato in Panni Bianchi…Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni pepate su persone e cose che abbiamo sotto gli occhi…buona lettura e diffusione.

§§§

Oh quante, quante ne inventa il messere del fuoco eterno, dalla sua nuova casina sull’Altissimo Colle, per rovesciare l’Eterna Legge del Signore scritta nei cuori di ogni uomo!

Sì, davvero un genietto del male, camuffato in panni di lana bianca, che coprono i neri mustacchi! Finge, finge, di essere povero, di essere contro la guerra, di essere un dolce vecchietto, di proteggere i più deboli.

Fa discorsi che piacciono al mondo, infatti il mondo lo incorona, mentre i Santi Martiri piangono nell’oblio (ricordate i discepoli di Gesù che volevano lasciarlo perché la sua parola era dura…). Io i peli li vedo benissimo spuntare da dietro il bianco vestito e ogni sua parola è una ferita nel mio cuore. Ora che cosa ha tirato fuori dal suo orrido cilindro?

Ma certo, la “messa amazzonica”, l’ultima trovata, il ponte per condurci al vero obiettivo, cioè la messa massonica.. Per ora, ecco la trista morale della favola: la Santa Messa di sempre, il gregoriano, il suono delle campane a festa, trattate, in blocco, come cose vetuste, buone per starsene nei musei, dimenticate, polverose, in un canto (possibilmente ben nascosto), mentre parte il “percorso” (una parola abusata, come “inclusione”, che detesto) della messa pagana, chiamata, tanto per richiamare già il traguardo “amazzonica”.

Perché amazzonica è diavoliano per massonica, via, non serve tanta fantasia. Eh caro il mio satanasso, anche tu stai perdendo il tuo estro di paroliere, anche tu mediocre nel mondo che hai voluto mediocre e nel caos eterno.

Sì, il traguardo è la messa massonica, già da qualche parte (lo saprete meglio di me) c’è un tempio apposito dove si mettono insieme le religioni monoteistiche che non hanno in realtà niente in comune, visto che una sola religione – il Cattolicesimo – è Via, Verità e Vita. Ma chissene, nel mondo degli addormentati, dove non si conosce più neanche l’abc del catechismo, basta dire che un solo Dio è buono per tutti e tutti felici e contenti. Ma il nostro Dio, non dimentichiamolo mai, è Trinitario.

E’ insieme Padre, Figlio e Spirito Santo. La Santissima Trinità ha intitolato anche un antico ordine religioso! E in nulla somiglia, il nostro Dio, Uno e Trino, agli altri (che chissà che cosa sono…). Questa sola eterna Verità butta giù i templi comunitari della menzogna, le finte chiese ecumeniche, il ridicolo volemose bene, dove, prima o poi – lo vedremo presto – verrà proibita l’Eucarestia (questo l’obiettivo, come nelle chiese protestanti dove regna solo la parola, il bla, bla, bla). Francesco, in un Paese islamico, ha detto proprio ieri a non so chi e non importa: “Voi provenite da religioni diverse, ma noi abbiamo un unico Dio”.

Un pezzettino via l’altro, ripetendo “mano nella mano”, in pelosa finta carità, si demolisce il deposito petrino, aprendo la porta al paganesimo. La “messa amazzonica” è il passettino in avanti, iniziato anni orsono nelle celebrazioni ecumeniche di Assisi, proseguite con l’intronizzazione della Pachamama in Vaticano e con il sinodo amazzonico.

E dall’altra con la persecuzione della Messa romana e del latino (odiato da messe faruffa, da Farfariello e da tutti gli abitanti della Geena). Voilà, servito, il tradimento di Giuda, ma senza rivoluzioni, con sorrisi, parolette buoniste al veleno di curaro, sorrisi mielosi, tanta carità allo zucchero filato in antracite perché “basta un poco di zucchero e la pillola va giù”. Lo sapeva Mary Poppins che, lei pure, era creazione di una scrittrice appassionata di esoterismo e di magia.

Una scrittrice, Pamela Travers, che pure ho amato quando ho letto un di lei breve racconto natalizio in cui racconta di lei bambina, in Australia, e di un vecchio “groom” irlandese che viveva in una casettina di legno perduta nel vasto appezzamento di terra dei suoi genitori. Quando morì, trovarono nella sua catapecchia un presepe: lo aveva intagliato lui per tutta la vita. E splendeva di radiosa semplicità.

Anche Mary Poppins lo avrebbe amato. Già l’Irlanda, antica terra cattolica dove, proprio in questi giorni, un professore è stato arrestato perché non voleva chiamare con un nome femminile un suo allievo che si sentiva femmina… sospiro finale.

Avanti, Sursum Corda.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de vito, papa, satanasso



Categoria: Generale