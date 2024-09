Le Promesse di Dio, l’Opacità della Chiesa Terrena. A Cosa (Chi) Crede, e Come? R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione due riflessioni di tipo spirituale che un fedele amico del nostro sito, R.S. ha postato nei giorni scorsi a commento di articoli apparsi su Stilum Curiae. Buona lettura e meditazione.

§§§

Dal momento che Dio è eterno, le promesse di Dio non sono pericolanti come le nostre: sono eterne!

Il problema della fedeltà nel tempo è solo nostra, a causa di una natura decaduta con la conoscenza del bene e del male e dunque con la possibilità di volgere al male persino le promesse più belle.

E’ necessario dunque inquadrare la rivelazione di Dio nella Sua Eternità per riceverla nella nostra temporalità.

Dio nella Sua bontà misericordiosa si rivela per l’Eterno e ci chiama a tornare in Lui, Eterno.

Cristo, il Verbo incarnato, è Dio da sempre. Non cambia: è lo stesso ieri, oggi e sempre.

Fanno un po’ sorridere i nostri bisogni di “aggiornamento” della Verità, rimodellando il vangelo secondo le mode. Il tempo è quanto di più disorientante per chi è chiamato da Dio a partecipare all’Eternità.

Perciò il Regno di Dio non è di questo mondo.

Purtuttavia Dio è intervenuto storicamente, nel mare diveniente che chiamiamo storia, per soccorrere l’uomo naufrago ed esule.

L’ha fatto necessariamente in epoche successive, da Noè, ad Abramo, a Mosè. Ha scelto uomini, un popolo. Lì ha stabilito l’Alleanza. Quando “l’alleato” si è troppo allargato, impadronendosi del patto, non sono mancati i castighi (un castum agere), necessari per purificare e chiarire le cose. Fino a Gesù incarnato e crocifisso.

Ha forse cambiato idea Dio? La Sua è una Volontà dubitabonda e un tantino insondabile, proprio per non esagerare e dirla ambigua?

La creazione geme le doglie del parto e attende la rivelazione dei figli di Dio… Più chiaro di così! La gestazione attende che noi diventiamo figli di Dio.

Il modo è uno solo: in Cristo. Le circostanze saranno dolorose, come un parto. Ma tutta la creazione proverà la gioia di questa vita nuova, protesa nell’Eterno.

La liturgia odierna ci ha presentato un luminoso passo tratto dal libro del profeta Ezechiele.

Noi siamo figli dell’uomo, nella storia, un mare agitato dal peccato. Dio non è totalmente estraneo, ma noi facciamo di tutto per rendere estraneo Lui, persino quando ci sentiamo autorizzati da Lui a comportarci al contrario di come Lui ha rivelato essere il modo giusto.

Allora anche al profeta, al prescelto, toccano momenti penosi, che lasciano (devono lasciare) senza parole e senza lacrime. Addirittura per Volontà di Dio!

E’ valso e vale per Israele, è valso e vale per la Chiesa.

“… Ecco, io ti tolgo all’improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi: ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti: avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto”.

Dio ci toglie la luce degli occhi. L’amore di una vita. La moglie, la sposa. Povero israelita, privo della nobiltà di Israele, sordo a Dio. Povero cristiano privo della missione della Chiesa, sorda al Suo Signore e sposo. Morta.

Il profeta vedovo però pare non dolersene e la cosa sorprende chi lo vede. Il motivo è nella Volontà di Dio.

“Annuncia agli Israeliti: Così dice il Signore Dio: Ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io: non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi: non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l’uno con l’altro…”

L’attualità nel nostro tempo incalza, mentre il destino (ciò che sta) è lì, eternamente a ripetere Amore.

“… quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore”.

La fede è un credere ciò che non è ancora visibile. Attendendo la Visione, quando ovviamente la fede non ci sarà più. La fede permette di abbandonarsi fiduciosi alla Volontà di Dio, con umiltà, rendendo possibile la ricezione della Grazia. Tutto è Grazia e lo sarà anche l’inevitabile castigo. Non dovuto ad un ripensamento divino circa la Sua Volontà.

Si spera invece che l’uomo possa presto convertirsi alla Sua, per partecipare della divinità, secondo la Volontà di Dio.

***

La speranza è che idee chiare portino a fatti concreti.

Però la Chiesa terrena (quella militante) è molto opaca.

Chiarezza e opacità stridono, inevitabilmente.

La Chiesa terrena opaca è abitata dalla confusione. Spenta la luce della fede il credere è diventato l’opinare.

Prima conseguenza del caos è che possano sfuggire gli errori (le colpe), spesso addirittura scambiati per virtù.

Il vertice della Pontificia Accademia per la vita tesse lodi allo “spirito di Marco” (Pannella).

C’è dietro un agitatore professionale che gode della divisione che si genera nella Chiesa.

Le idee chiare allora impongono l’ammissione di colpa.

Ognuno di noi deve ammettere le colpe proprie.

Siamo stati costretti? Un po’ c’entriamo anche noi…

Nel sacramento della confessione conta solo questo.

Una coscienza non ottusa i propri peccati li riconosce, a patto che sia ancora chiara la dottrina (senza la dottrina è difficile anche riconoscere i peccati).

Dando per scontato che la dottrina sia ancora nota, posso ammettere il mio peccato, PENTIRMENE e propormi di correggermene.

Vale per chi ha abortito, ma anche per chi ha predicato.

Gli effetti deleteri dei peccati altrui hanno un impatto devastante anche su chi non li commette: infatti se li approvo o faccio spallucce prima o poi mi ci abituerò e li commetterò (es. la convivenza, il divorzio, l’aborto…), mentre se invece li detesto, è probabile che cascherò nell’ira e nella mormorazione.

Alla fine pecco sempre e la coscienza lo sa!

Se non l’ascolto va a finire che lo Spirito Santo non abita più in me (il tempio è vuoto, la vita spirituale morta).

Il castigo di Dio è di lasciarci nel nostro brodo.

Non si vive di fede disonorando il Signore divisi da Lui!

Il guaio è che, privi della Grazia, si è più deboli.

Il disastro è conclamato anche al più alto livello di responsabilità ecclesiale, chiudendo gli occhi sugli abusi per punire chi esprime riserve sul modo di fare dei capi.

Della legge non viene meno neppure uno iota.

L’ha detto Gesù.

Chi insegna a trasgredire sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Giovanni il Battista, il più grande, è stato decapitato per aver esecrato un adulterio.

Un primo modo per contrastare questo andazzo non consiste nello scontro, ma nell’ignorare la falsa predicazione e i falsi profeti, “moltiplicati per zero”.

Non li confuto più. E’ meglio il silenzio. Vi agisce Dio.

Facciano pure convegni e sinodi… non ricevuto!

Quando ci sono loro, piazze vuote.

Otto per mille? Manco un centesimo.

Sant’Ambrogio, che ho sentito definire “sorpassato” nell’infelice omelia di domenica scorsa nella mia parrocchia (tra l’altro sbagliando citazione e attribuendo ad Ambrogio ciò che disse san Benedetto: il clero oggi studia poco), ha detto che Gesù scelse i dodici NON tra i più sapienti, ricchi o capaci, ma tra gente con parecchie pecche: infatti la Grazia che redime non sarebbe così manifesta se i dodici fossero stati tutti umanamente dei portenti (anche se undici sono diventati santi)!

A diffondere il cristianesimo mediante gli apostoli è stata la potenza passiva in loro della Grazia ricevuta, non la loro potenza attiva! La Verità (Cristo) si impone in quanto Verità, non per il fascino della disputa di chi sa essere più convincente.

Quindi confessiamo anche il peccato di contesa, pentiamoci, contempliamo il Mistero, preghiamo e santifichiamoci.

L’arte dello scontro con le armi della visibilità mediatica è favorevole al Nemico.

Abbiamo armi che il Nemico disistima e pensa obsolete.

Usiamo quelle: ce le ha date il Signore e ci ha istruiti!

La fede va data alla Provvidenza. Anche una spalla rotta nel pieno di un nuovo progetto di bene è Provvidenza e tu lo sai!

Ma non è solo la tua storia: tutta la storia è così. Il problema non è come sarà la Chiesa tra dieci anni, ma com’è oggi.

Che cosa (Chi!) crede e come lo annuncia!

Se lo sfacelo è torrenziale, tenergli gli occhi addosso non farà che rimirare marciume e fango.

La Chiesa oggi è questa!

Ma in questo stagno paludoso ci sono occasioni e voci celestiali, da non perdere.

Primizia di bene, per tutte le creature: la possibile manifestazione dei figli di Dio attesa, che San Luigi Grignion de Montfort predisse riferendosi agli apostoli di Maria che caratterizzeranno i “tempi ultimi”, altra verità di fede.

Che Dio ci conceda di non perdere questa occasione!

AMEN !

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: chiesa, dio, R.S.



Categoria: Generale